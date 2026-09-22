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Για δεκαετίες, η βιομηχανία τροφίμων και ποτών επένδυε σχεδόν αποκλειστικά στην καινοτομία, αναζητώντας συνεχώς νέα προϊόντα, γεύσεις και τάσεις που θα κέρδιζαν το ενδιαφέρον των καταναλωτών. Σήμερα, όμως, το τοπίο αλλάζει. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται σε προϊόντα που τους είναι ήδη οικεία και τους θυμίζουν προηγούμενες εποχές, αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να επανεξετάσουν μια βασική παραδοχή του marketing: η καινοτομία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να αφήνεις το παρελθόν πίσω.

Όπως υπενθυμίζει το Forbes, μέχρι πρόσφατα, η νοσταλγία χρησιμοποιούνταν κυρίως ως μια περιοδική διαφημιστική τακτική. Οι εταιρείες επανέφεραν μια παλιά γεύση, λάνσαραν ξανά μια κλασική συσκευασία, κέρδιζαν λίγη δημοσιότητα και στη συνέχεια προχωρούσαν στο επόμενο προϊόν. Σήμερα, όμως, η στρατηγική αυτή αποκτά εντελώς διαφορετική σημασία. Η επιμονή του πληθωρισμού, η οικονομική αβεβαιότητα και η τεράστια ποικιλία επιλογών που έχουν οι καταναλωτές μετατρέπουν την οικειότητα σε πραγματικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα και όχι απλώς σε ένα ευχάριστο στοιχείο της εμπορικής στρατηγικής.

Οι καταναλωτές αναζητούν εμπιστοσύνη, όχι απλώς κάτι καινούργιο

Οι καταναλωτές δεν έχουν πάψει να ενδιαφέρονται για νέα προϊόντα. Εκείνο που απορρίπτουν είναι οι άγνωστες προτάσεις που δεν διαθέτουν συναισθηματικό υπόβαθρο ή λόγο ύπαρξης.

Έρευνες της McKinsey δείχνουν ότι οι αγοραστές συνεχίζουν να κινούνται με μεγαλύτερη προσοχή στις δαπάνες τους, αναζητώντας ταυτόχρονα αξία και ασφάλεια στις επιλογές τους. Σε αυτό το περιβάλλον, οι εταιρείες που έχουν ήδη χτίσει σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό τους αποκτούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Οι επιχειρήσεις που καταφέρνουν να ξεχωρίζουν δεν ζητούν από τους καταναλωτές να εγκαταλείψουν όσα γνωρίζουν. Αντίθετα, αξιοποιούν όσα οι ίδιοι εκτιμούν ήδη, μετατρέποντας την οικειότητα σε γέφυρα για νέες αγορές. Συχνά, ο πιο σύντομος δρόμος μέχρι το ταμείο περνά μέσα από μια ευχάριστη ανάμνηση.

Η οικειότητα υπερισχύει της πρωτοτυπίας

Η άνοδος της τάσης που είναι γνωστή ως «grandmacore», δηλαδή της επιστροφής σε αισθητικές και εμπειρίες που θυμίζουν το οικογενειακό περιβάλλον και τις προηγούμενες γενιές, αποτυπώνει τη γενικότερη ανάγκη των καταναλωτών για άνεση, σταθερότητα και συναισθηματική ασφάλεια. Σε μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός είναι εντονότερος από ποτέ, τα οικεία προϊόντα χρειάζονται πολύ λιγότερη εξήγηση και πείθουν ευκολότερα τον καταναλωτή.

Πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να θεωρούν ότι η μακρά ιστορία ενός brand αποτελεί μειονέκτημα, επειδή μπορεί να το κάνει να φαίνεται ξεπερασμένο ή να απευθύνεται μόνο σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Στην πραγματικότητα, όμως, η ιστορικότητα ενός προϊόντος αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που μπορεί να αντιγράψει κάποιος. Ένας ανταγωνιστής μπορεί να αντιγράψει μια συνταγή, μια συσκευασία ή ακόμη και μια τιμολογιακή πολιτική. Δεν μπορεί, όμως, να αντιγράψει δεκαετίες προσωπικών αναμνήσεων και συναισθηματικών δεσμών.

Η νοσταλγία δεν σημαίνει επιστροφή στο παρελθόν

Οι πιο επιτυχημένες εταιρείες δεν επιχειρούν να διατηρήσουν το παρελθόν ανέπαφο. Αντίθετα, αξιοποιούν τη δύναμή του για να παραμείνουν επίκαιρες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Spangler Candy, η εταιρεία που παράγει γνωστά προϊόντα όπως τα Dum Dums, τα παραδοσιακά μπαστούνια καραμέλας και τα Circus Peanuts. Με ιστορία που ξεπερνά τον έναν αιώνα, η αξία της δεν περιορίζεται στην αναγνωρισιμότητα του ονόματός της.

Τα προϊόντα της είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με παιδικές αναμνήσεις, οικογενειακές γιορτές, σχολικές εκδηλώσεις και καθημερινές συνήθειες που συνοδεύουν γενιές καταναλωτών.

Έτσι δημιουργείται αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν «συναισθηματικό κεφάλαιο». Οι καταναλωτές δεν αγοράζουν απλώς μια καραμέλα. Αναβιώνουν μια εμπειρία που συνδέεται με ασφάλεια, οικειότητα και ευχάριστα συναισθήματα. Με τον χρόνο, τα προϊόντα μετατρέπονται σε ισχυρά brands και τα brands σε αναμνήσεις που δύσκολα αντικαθίστανται.

Pizza Hut και Oreo δείχνουν τον δρόμο

Η Pizza Hut αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας γενιάς στρατηγικής που βασίζεται στη νοσταλγία.

Η εταιρεία δεν προσπαθεί να αναπαραγάγει τη δεκαετία του 1990. Επιχειρεί να επαναφέρει το συναίσθημα που είχαν οι καταναλωτές εκείνη την εποχή. Επαναφέρει στοιχεία της παλιάς εταιρικής της ταυτότητας, όπως η χαρακτηριστική κόκκινη στέγη των εστιατορίων, δημιουργώντας μια εμπειρία που οι καταναλωτές αναγνωρίζουν αμέσως.

Για πολλούς, η Pizza Hut δεν συμβολίζει μόνο μια πίτσα. Συμβολίζει οικογενειακές εξόδους, παιδικά πάρτι και στιγμές που έχουν χαραχθεί στη μνήμη τους. Η μεγαλύτερη αξία του brand δεν βρίσκεται απαραίτητα στο προϊόν, αλλά στις αναμνήσεις που το συνοδεύουν.

Ανάλογη στρατηγική ακολουθεί και η Oreo. Η εταιρεία παρουσιάζει διαρκώς νέες γεύσεις και συνεργασίες περιορισμένης κυκλοφορίας, χωρίς όμως να αλλοιώνει τον βασικό χαρακτήρα του προϊόντος.

Οι καταναλωτές γνωρίζουν ακριβώς τι αγοράζουν και γι’ αυτό αποδέχονται πιο εύκολα τις καινοτομίες. Το νέο μοιάζει λιγότερο ριψοκίνδυνο όταν στηρίζεται σε κάτι ήδη γνώριμο.

Η «newstalgia» και η αξία του συναισθηματικού κεφαλαίου

Η τάση που αποκαλείται πλέον «newstalgia» περιγράφει ακριβώς αυτή τη σύνδεση παλιού και νέου. Σύμφωνα με την Innova Market Insights, οι καταναλωτές προτιμούν γνώριμες εμπειρίες που παρουσιάζονται μέσα από μια σύγχρονη προσέγγιση.

Οι πιο επιτυχημένες καινοτομίες δεν ακυρώνουν το παρελθόν. Του δίνουν έναν νέο λόγο ύπαρξης.

Η στρατηγική αυτή μπορεί να έχει σημαντική οικονομική αξία. Η δημιουργία πιστών πελατών απαιτεί μεγάλες επενδύσεις, ενώ η νοσταλγία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αξιοποιούν την εμπιστοσύνη που έχουν ήδη κατακτήσει.

Οι καταναλωτές που έχουν ισχυρό συναισθηματικό δεσμό με ένα brand χρειάζονται λιγότερη πειθώ για να αγοράσουν νέα προϊόντα της ίδιας εταιρείας και είναι πιο πρόθυμοι να δοκιμάσουν νέες εκδόσεις ή επεκτάσεις της σειράς.

Παράλληλα, η συναισθηματική σύνδεση περιορίζει τον κίνδυνο αποτυχίας όταν λανσάρονται νέες προτάσεις, καθώς οι επιχειρήσεις δεν ξεκινούν από το μηδέν αλλά στηρίζονται σε μια ήδη υπάρχουσα σχέση εμπιστοσύνης.

Η νοσταλγία προστατεύει ακόμη και από τις αυξήσεις τιμών

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις ανατιμήσεις.

Όταν ένας καταναλωτής νιώθει ότι έχει προσωπική σχέση με ένα brand, είναι λιγότερο πιθανό να το αντιμετωπίσει ως απλό προϊόν που μπορεί εύκολα να αντικαταστήσει με κάποιο φθηνότερο.

Την ίδια στιγμή, καθώς το κόστος προσέλκυσης νέων πελατών αυξάνεται και η προσοχή του κοινού διασπάται σε δεκάδες ψηφιακά κανάλια, η οικειότητα αποκτά μετρήσιμη οικονομική αξία.

Έρευνα του Food Insight επιβεβαιώνει ότι οι επιλογές τροφίμων δεν καθορίζονται μόνο από την τιμή, τη γεύση, την ευκολία ή τη διατροφική αξία. Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζουν η συνήθεια, η προσωπική ταυτότητα και η συναισθηματική σύνδεση.

Οι αναμνήσεις δεν αρκούν από μόνες τους

Οι επιχειρήσεις που θα διακριθούν τα επόμενα χρόνια δεν θα αρκεστούν στην απλή επαναφορά παλιών προϊόντων. Η νοσταλγία μπορεί να ανοίγει την πόρτα, όμως η ποιότητα, η διαφάνεια, η ευκολία χρήσης και η πραγματική αξία είναι εκείνα που διατηρούν τον πελάτη.

Οι ειδικοί επισημαίνουν επίσης ότι η νευρογαστρονομία αποδεικνύει τη στενή σχέση ανάμεσα στη γεύση, τη μνήμη και το συναίσθημα. Η γνώση αυτή επηρεάζει πλέον τον σχεδιασμό προϊόντων, τις συσκευασίες, την τοποθέτηση στα ράφια και τη συνολική εμπειρία του καταναλωτή.

Οι εταιρείες που θα επικρατήσουν δεν θα αναπαράγουν απλώς το παρελθόν για να προκαλέσουν εντύπωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα εντοπίσουν ποια στοιχεία του εξακολουθούν να έχουν εμπορική αξία και θα τα ενσωματώσουν δημιουργικά στα προϊόντα του σήμερα.

Για πολλά χρόνια, οι επιχειρήσεις πίστευαν ότι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σημαίνει να παρουσιάζεις κάτι που ο καταναλωτής δεν έχει ξαναδεί. Στη σημερινή αγορά, όμως, ίσως κερδίσουν εκείνες που θα θυμηθούν καλύτερα όσα οι καταναλωτές δεν έχουν ποτέ ξεχάσει.

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