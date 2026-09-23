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Η Turkish Airlines οριστικοποίησε την παραγγελία για έως και 150 αεροσκάφη Boeing 737 Max, μετά από παρατεταμένες διαπραγματεύσεις που είχαν καθυστερήσει την ολοκλήρωση της συμφωνίας που είχε ανακοινωθεί αρχικά.

Η τουρκική αεροπορική εταιρεία υπέβαλε δεσμευτική παραγγελία για 100 Boeing 737 Max, τα οποία θα παραδοθούν μεταξύ 2033 και 2037, ενώ διατηρεί δικαίωμα αγοράς επιπλέον 50 αεροσκαφών, σύμφωνα με ανακοίνωσή της προς το χρηματιστήριο την Τετάρτη.

Η εθνική αεροπορική εταιρεία της Τουρκίας είχε ανακοινώσει τη συμφωνία τον Σεπτέμβριο του 2025, η οποία περιλάμβανε επίσης παραγγελία για 50 Boeing 787 Dreamliner και δικαίωμα αγοράς επιπλέον 25 αεροσκαφών. Η ανακοίνωση είχε γίνει μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο μεταξύ του τότε προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τον Νοέμβριο του 2025, ο τότε πρόεδρος της Turkish Airlines είχε δηλώσει στο Bloomberg News ότι οι διαπραγματεύσεις με την κατασκευάστρια κινητήρων CFM International Inc. αποτελούσαν το βασικό εμπόδιο για την ολοκλήρωση της παραγγελίας, καθώς η εταιρεία επιδίωκε καλύτερους όρους στην προμήθεια και την υποστήριξη των κινητήρων.

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