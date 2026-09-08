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Η Λίβερπουλ υπέγραψε πενταετή συμφωνία χορηγίας στο μπροστινό μέρος της φανέλας με την Turkish Airlines, τερματίζοντας τη συνεργασία 17 σεζόν με τη Standard Chartered Plc, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εμπορικές συμφωνίες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η νέα συμφωνία με την Turkish Airlines θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιούνιο του 2027 και προβλέπει έσοδα άνω των 60 εκατ. λιρών ανά σεζόν, κατατάσσοντάς την μεταξύ των μεγαλύτερων χορηγιών φανέλας στην Premier League. Η Standard Chartered θα παραμείνει συνεργάτης της Λίβερπουλ, αλλά σε χαμηλότερη βαθμίδα χορηγίας.

Η Λίβερπουλ είναι μία από τις πιο γνωστές ποδοσφαιρικές ομάδες στον κόσμο, ενώ πρόσφατα ο συνιδρυτής της Amazon.com, Τζεφ Μπέζος, εντάχθηκε στο επενδυτικό σχήμα που κατέχει μερίδιο στον σύλλογο. Το λογότυπο της Standard Chartered βρίσκεται στη φανέλα της ομάδας από το 2010, τη χρονιά που η Λίβερπουλ πέρασε στον έλεγχο της Fenway Sports Group, η οποία έχει επίσης στην ιδιοκτησία της την ομάδα μπέιζμπολ Boston Red Sox.

Η Standard Chartered στρέφεται σε άλλα αθλήματα

Η αλλαγή έρχεται καθώς η Standard Chartered αναπροσανατολίζει τη στρατηγική των αθλητικών χορηγιών της, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση και σε άλλα αθλήματα, μεταξύ των οποίων η Formula 1.

Από τότε που έγινε βασικός χορηγός της Λίβερπουλ, η βρετανική τράπεζα εκτιμάται ότι έχει δαπανήσει περισσότερα από 500 εκατ. λίρες για τη συμφωνία. Η πιο πρόσφατη τετραετής επέκταση, το 2022, φέρεται να είχε κόστος περίπου 50 εκατ. λίρες ετησίως.

Η Liverpool ζητούσε υψηλότερα έσοδα

Η Λίβερπουλ αναζητούσε υψηλότερα έσοδα από τη συγκεκριμένη χορηγία, καθώς τίθενται σε εφαρμογή νέοι οικονομικοί κανόνες στο ποδόσφαιρο, οι οποίοι συνδέουν τις δυνατότητες ενός συλλόγου να δαπανά για μεταγραφές με τα έσοδά του.

Η συμφωνία με την Turkish Airlines ενισχύει, επομένως, σημαντικά την εμπορική βάση του συλλόγου, σε μια περίοδο κατά την οποία τα έσοδα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τη διαμόρφωση των αγωνιστικών προϋπολογισμών.

Στην Premier League, μόνο η Emirates έχει μεγαλύτερη διάρκεια συνεργασίας ως βασικός χορηγός φανέλας, καθώς αποτελεί τον κεντρικό χορηγό της Arsenal από την έναρξη της σεζόν 2006-07.

Η Turkish Airlines διαθέτει ήδη σημαντική παρουσία στον αθλητισμό, καθώς μεταξύ άλλων χορηγεί τις εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου της Τουρκίας, αλλά και το Turkish Airlines Open του γκολφ, στο πλαίσιο του DP World Tour.

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