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Στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης των δισεκατομμυριούχων εκτοξεύθηκε ο Τζεφ Μπέζος, καθώς η νέα χρηματοδότηση της διαστημικής εταιρείας Blue Origin, η οποία αποτιμήθηκε στα 140 δισ. δολάρια, αύξησε την περιουσία του κατά 87 δισ. δολάρια.

Η συνολική περιουσία του ιδρυτή της Amazon ανέρχεται πλέον στα 368,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index, επιτρέποντάς του να ξεπεράσει τον συνιδρυτή της Alphabet, Λάρι Πέιτζ. Στην κορυφή της λίστας παραμένει ο Έλον Μασκ, με περιουσία που φθάνει τα 1,02 τρισ. δολάρια.

Το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τις εταιρείες διαστημικής τεχνολογίας αποτελεί τον βασικό παράγοντα ενίσχυσης των περιουσιών τόσο του Μπέζος όσο και του Μασκ κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς.

Ο 55χρονος Μασκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο μετά την εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο. Παρά την υποχώρηση που ακολούθησε στη μετοχή της εταιρείας, η περιουσία του έχει αυξηθεί κατά 405 δισ. δολάρια από τις αρχές του 2026.

Η πρώτη εξωτερική χρηματοδότηση της Blue Origin

Ο 62χρονος Τζεφ Μπέζος ίδρυσε την Blue Origin το 2000, με έδρα το Κεντ της Ουάσιγκτον, περίπου δύο χρόνια πριν από την ίδρυση της SpaceX από τον Έλον Μασκ.

Ωστόσο, οι δύο εταιρείες ακολούθησαν διαφορετικές στρατηγικές χρηματοδότησης. Ενώ η SpaceX βασίστηκε επί χρόνια σε εξωτερικούς επενδυτές για να υποστηρίξει την ανάπτυξή της, ο τελευταίος γύρος χρηματοδότησης σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Blue Origin αντλεί μετοχικά κεφάλαια από εξωτερικούς επενδυτές.

Σύμφωνα με στοιχεία της PitchBook, η Coatue Management είναι ο μοναδικός νέος επενδυτής που έχει ταυτοποιηθεί στον συγκεκριμένο γύρο, με συμμετοχή περίπου 4 δισ. δολαρίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο Μπέζος έχει επενδύσει σε κεφάλαια που διαχειρίζεται η Coatue.

Μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης, ο Μπέζος εξακολουθεί να ελέγχει το 93% της Blue Origin, σύμφωνα με τον δείκτη πλούτου του Bloomberg. Αντίστοιχα, ο Μασκ κατέχει περίπου το 35% της SpaceX, χωρίς να συνυπολογίζονται δικαιώματα προαίρεσης και μετοχές υπό περιορισμούς.

Ο Μπέζος δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Bloomberg για σχολιασμό.

Η διαφορά μεγέθους με τη SpaceX

Παρά την εντυπωσιακή αποτίμηση της Blue Origin, η SpaceX παραμένει σημαντικά μεγαλύτερη εταιρεία, τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και χρηματιστηριακής αξίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η SpaceX κατέγραψε πέρυσι έσοδα σχεδόν 18,7 δισ. δολαρίων, έναντι περίπου 800 εκατ. δολαρίων της Blue Origin.

Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αξία της SpaceX διαμορφώνεται περίπου στα 2,23 τρισ. δολάρια, επίπεδο πολλαπλάσιο της αποτίμησης των 140 δισ. δολαρίων της ανταγωνίστριάς της.

Οι δύο εταιρείες ανταγωνίζονται σε διάφορους τομείς της διαστημικής βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων οι εκτοξεύσεις σε τροχιά και οι υπηρεσίες μεταφοράς προς τη Σελήνη.

Μέχρι πρόσφατα, το Bloomberg αποτιμούσε τη συμμετοχή του Μπέζος στην Blue Origin σε μόλις 17 δισ. δολάρια, βασιζόμενο σε εκτιμήσεις για τα κεφάλαια που είχε επενδύσει ο ίδιος στην εταιρεία.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο ιδρυτής της Amazon έχει τοποθετήσει συνολικά περίπου 30 δισ. δολάρια στην Blue Origin από την ίδρυσή της, ποσό που περιλαμβάνει και 2 δισ. δολάρια στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης.

Η νέα αποτίμηση αναδεικνύει τη σημαντική ενίσχυση της αξίας των διαστημικών επιχειρήσεων, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών για τον κλάδο μεταφράζεται πλέον σε τεράστια αύξηση της προσωπικής περιουσίας των ιδρυτών τους.

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