Την ολοκλήρωση της κατασκευής του πρώτου μεγάλου έργου αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε η HELLENiQ ENERGY, μέσω της θυγατρικής της HELLENiQ Renewables, προσθέτοντας μια νέα δραστηριότητα στο ενεργειακό της χαρτοφυλάκιο.

Πρόκειται για επένδυση ύψους περίπου 50 εκατ. ευρώ, με εγκατεστημένη ισχύ 100 MW και αποθηκευτική χωρητικότητα 200 MWh, η οποία συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα έργα του είδους της στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η νέα εγκατάσταση έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει καθημερινά ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στην πλήρη φόρτιση περίπου 3.000 ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο της Θεσσαλονίκης στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας.

Με την επένδυση αυτή, ο Όμιλος επεκτείνει τη δραστηριότητά του πέρα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), αναπτύσσοντας υποδομές που επιτρέπουν την αποθήκευση και αξιοποίησή της σε ώρες αυξημένης ζήτησης.

Πώς οι μπαταρίες περιορίζουν τις περικοπές πράσινης ενέργειας

Το νέο σύστημα αποθήκευσης, γνωστό ως Battery Energy Storage System (BESS), σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει υπηρεσίες ευελιξίας και εξισορρόπησης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η λειτουργία του αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η αυξημένη παραγωγή από φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα οδηγεί συχνά σε περικοπές πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, όταν η παραγωγή υπερβαίνει τη διαθέσιμη ζήτηση ή τις δυνατότητες απορρόφησης του συστήματος.

Μέσω της αποθήκευσης, μέρος αυτής της ενέργειας μπορεί να διατηρείται στις μπαταρίες και να διοχετεύεται στο δίκτυο όταν αυξάνονται οι ανάγκες κατανάλωσης.

Με τον τρόπο αυτό, περιορίζονται οι απώλειες ανανεώσιμης παραγωγής, ενισχύεται η σταθερότητα και αξιοπιστία του ηλεκτρικού συστήματος και διευκολύνεται η μελλοντική σύνδεση νέων έργων ΑΠΕ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η εγκατάσταση θα πραγματοποιεί τουλάχιστον έναν πλήρη κύκλο φόρτισης και αποφόρτισης ημερησίως, διαχειριζόμενη περισσότερες από 200 MWh ηλεκτρικής ενέργειας.

Εγκατάσταση 100 στρεμμάτων με τρεις σταθμούς αποθήκευσης

Το έργο αναπτύχθηκε σε έκταση περίπου 100 στρεμμάτων εντός των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης και αποτελείται από τρεις σταθμούς αποθήκευσης, συνολικής ισχύος 100 MW και χωρητικότητας 200 MWh.

Οι μπαταρίες που εγκαταστάθηκαν χρησιμοποιούν τεχνολογία Lithium Iron Phosphate (LFP) και διαθέτουν σύστημα υγρής ψύξης, με προδιαγραφές που, σύμφωνα με την εταιρεία, ανταποκρίνονται στα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Για τη σύνδεση της εγκατάστασης με το εθνικό δίκτυο κατασκευάστηκαν νέος υποσταθμός ανύψωσης τάσης 33/150 kV και υπόγεια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης μήκους περίπου πέντε χιλιομέτρων, η οποία καταλήγει στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Θεσσαλονίκης.

Κατά την κατασκευαστική περίοδο δημιουργήθηκαν περίπου 100 άμεσες θέσεις εργασίας, ενώ στην υλοποίηση συμμετείχαν επιχειρήσεις και προμηθευτές της ευρύτερης περιοχής, ενισχύοντας την τοπική οικονομική δραστηριότητα.

Σωτήρης Καπέλλος: Χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ και μπαταριών άνω των 6 GW

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ Renewables, Σωτήρης Καπέλλος, υπογράμμισε ότι ο Όμιλος έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια σημαντική παρουσία στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στην αποθήκευση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Όπως ανέφερε, το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ και μπαταριών ξεπερνά τα 6 GW, με περισσότερα από 700 MW να βρίσκονται ήδη σε λειτουργία.

«Σήμερα, επενδύουμε στρατηγικά στην Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας, μια κρίσιμη υποδομή για το ενεργειακό σύστημα του μέλλοντος», σημείωσε.

Ο ίδιος επισήμανε ότι οι μπαταρίες προσφέρουν την απαραίτητη ευελιξία για την ενσωμάτωση περισσότερων ανανεώσιμων πηγών, μειώνοντας τις απώλειες ενέργειας και συμβάλλοντας στη λειτουργία ενός ασφαλέστερου και οικονομικά αποδοτικότερου συστήματος.

Σύμφωνα με τον κ. Καπέλλο, η πρώτη εγκατάσταση BESS στη Θεσσαλονίκη αποτελεί βήμα προς τη δημιουργία των προϋποθέσεων για καθαρότερη και μακροπρόθεσμα πιο προσιτή ηλεκτρική ενέργεια για τους καταναλωτές.

Επόμενος σταθμός η Φλώρινα με νέο έργο 200 MWh

Η ανάπτυξη των υποδομών αποθήκευσης της HELLENiQ ENERGY συνεχίζεται με δεύτερη επένδυση στη Φλώρινα, η κατασκευή της οποίας αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα.

Το συγκεκριμένο έργο θα διαθέτει ισχύ 50 MW και χωρητικότητα 200 MWh, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυνατότητα του Ομίλου να δραστηριοποιείται στην αγορά αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, η εταιρεία αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Από το συνολικό χαρτοφυλάκιο που υπερβαίνει τα 6 GW, περισσότερα από 1 GW αφορούν έργα αποθήκευσης, αποτυπώνοντας τη βαρύτητα που αποκτά η συγκεκριμένη τεχνολογία στον ενεργειακό σχεδιασμό της.

Οι στρατηγικοί στόχοι προβλέπουν τη λειτουργία έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1,5 GW έως το 2028 και άνω των 2 GW έως το 2030, με παρουσία σε φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης.

Γιώργος Αλεξόπουλος: Κρίσιμη υποδομή για την ενεργειακή ασφάλεια

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Γιώργος Αλεξόπουλος, χαρακτήρισε την αποθήκευση πράσινης ενέργειας κρίσιμο στοιχείο για τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.

Όπως τόνισε, η ανάπτυξη αντίστοιχων υποδομών επιτρέπει την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, ενισχύει την αξιοπιστία του δικτύου και συμβάλλει στη μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η ολοκλήρωση του πρώτου έργου αποθήκευσης αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη στρατηγική της HELLENiQ ENERGY για τη δημιουργία ενός ισχυρού πυλώνα στον ηλεκτρισμό και τις ΑΠΕ, στο πλαίσιο της εξέλιξής της σε καθετοποιημένο ενεργειακό Όμιλο με δραστηριότητες σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα.

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