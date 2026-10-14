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Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Corp., Τζένσεν Χουάνγκ, δήλωσε ότι θα σταματούσε να προμηθεύει μικροτσίπ σε πελάτη που αναπτύσσει μη ασφαλές λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης (AI), αν και δεν θεωρεί δικαιολογημένο το σημερινό επίπεδο ανησυχίας γύρω από την τεχνολογία.

«Πρόκειται για ένα υποθετικό σενάριο, αλλά ναι», δήλωσε σε συνέντευξή του με δημοσιογράφο του Bloomberg στο Λονδίνο, όταν ρωτήθηκε εάν θα σταματούσε να προμηθεύει έναν προγραμματιστή που ενεργεί ανεύθυνα. «Ωστόσο, προτού το κάνεις αυτό, θα πρέπει να προηγηθεί μια συζήτηση. Δεν διοικούμε τις εταιρείες άλλων και υπάρχουν όρια στην κρίση που ασκούμε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο άλλες εταιρείες χρησιμοποιούν την τεχνολογία μας. Η τεχνολογία μας είναι γενικής χρήσης».

Η Nvidia αποτελεί τον κυρίαρχο προμηθευτή επιταχυντών τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή των μικροτσίπ που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία μοντέλων AI. Η θέση αυτή την έχει φέρει στο επίκεντρο της συζήτησης σχετικά με τον κίνδυνο το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης να αποκτήσει υπερβολικά μεγάλες δυνατότητες και να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο. Στελέχη του κλάδου, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic PBC, Ντάριο Αμοντέι, έχουν προτείνει την επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνολογίας σε επίπεδο ολόκληρου του κλάδου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανησυχίες.

Ο Χουάνγκ, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στην Ευρώπη ενόψει εταιρικής εκδήλωσης στο Βερολίνο, δήλωσε ότι οι φόβοι σχετικά με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν μέρος των δυσκολιών που συνοδεύουν την ταχεία ανάπτυξη του κλάδου. Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι το λογισμικό μπορεί να ελέγχεται και να χρησιμοποιείται με ασφάλεια.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την ασφαλή ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η Nvidia προσφέρει 250 εκατ. δολάρια σε βάθος πενταετίας για την υποστήριξη ερευνών στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Η συνεισφορά θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή παροχής χρόνου πρόσβασης σε προηγμένα υπολογιστικά συστήματα. Διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, μεταξύ των οποίων το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το University College London, θα μελετήσουν μηχανισμούς προστασίας και τρόπους ελέγχου των αυτόνομων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (AI agents).

Ο Χουάνγκ πρόσθεσε ότι η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί για την προστασία από τους κινδύνους της τεχνολογίας και τον περιορισμό τους.

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