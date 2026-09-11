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Η UBS Group AG προχωρά στην επαναγορά παλαιών ομολόγων της Credit Suisse συνολικής αξίας 7,9 δισ. δολαρίων, στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα κίνησή της για τη μείωση του χρέους που κληρονόμησε μετά την εξαγορά της ελβετικής ανταγωνίστριάς της το 2023.

Η ελβετική τράπεζα ανακοίνωσε την Παρασκευή την προσφορά επαναγοράς, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη αντίστοιχη συναλλαγή που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από το Bloomberg.

Το υπόλοιπο των παλαιών υποχρεώσεων της Credit Suisse που παραμένουν στον ισολογισμό της UBS ανέρχεται πλέον σε περίπου 29 δισ. δολάρια, έναντι ποσού που αντιστοιχούσε σε περίπου 90 δισ. δολάρια κατά τη στιγμή της κρατικά υποστηριζόμενης εξαγοράς το 2023.

Επιτάχυνση της μείωσης του χρέους

Η νέα προσφορά επαναγοράς επιταχύνει τη διαδικασία αποπληρωμής αυτού του χρέους, το οποίο έχει ήδη μειωθεί τα τελευταία χρόνια μέσω της φυσικής λήξης ομολόγων.

Η UBS είχε χαρακτηρίσει την κίνηση ως μέρος της «προληπτικής διαχείρισης» της χρηματοδότησής της και της συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών, αλλά και ως προσπάθεια βελτιστοποίησης του κόστους τόκων.

Η τράπεζα αύξησε μάλιστα δύο φορές το ανώτατο ποσό της προσφοράς για συγκεκριμένες κατηγορίες ομολόγων. Αρχικά το όριο αυξήθηκε από τα 2 δισ. δολάρια στα 4 δισ. δολάρια και στη συνέχεια στα 5,9 δισ. δολάρια.

Η κίνηση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της UBS να περιορίσει σταδιακά το αποτύπωμα της Credit Suisse στον ισολογισμό της και να ολοκληρώσει την ενσωμάτωση του μεγαλύτερου τραπεζικού deal στην ιστορία της Ελβετίας.

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