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Την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, σχεδιάζει η UniCredit εξετάζει, με αρχικά σχέδια για την ανάπτυξη υπηρεσιών θεματοφυλακής και υποδομών για αγοραπωλησίες ψηφιακών στοιχείων.

Η ιταλική τράπεζα βρίσκεται σε διαδικασία επιλογής τεχνολογικού παρόχου, ο οποίος θα της επιτρέψει να δημιουργήσει την απαραίτητη υποδομή για τη φύλαξη ψηφιακών assets και τη διευκόλυνση συναλλαγών αγοράς και πώλησης, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια και ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο και δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα προσφέρει η τράπεζα μέσω της νέας τεχνολογικής υποδομής.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται περιλαμβάνονται η ανάπτυξη tokenized επενδυτικών προϊόντων και τίτλων σταθερού εισοδήματος, η χρήση stablecoins από πελάτες της τράπεζας, καθώς και η δυνατότητα έκθεσης επενδυτών σε κρυπτονομίσματα.

Εκπρόσωπος της UniCredit αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες στρέφονται στα ψηφιακά assets

Η κίνηση της UniCredit αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες προετοιμάζονται να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, καθώς το ρυθμιστικό πλαίσιο παρέχει πλέον μεγαλύτερη σαφήνεια για τον τρόπο λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στον συγκεκριμένο τομέα.

Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Markets in Crypto-Assets (MiCA) έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον των παραδοσιακών τραπεζών για τον κλάδο, αντίστοιχα με την τάση που παρατηρείται στις ΗΠΑ, όπου η πιο φιλική στάση της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στα κρυπτονομίσματα έχει ενθαρρύνει τις τράπεζες να αυξήσουν την παρουσία τους στα ψηφιακά assets.

Από το Bitcoin ETF στα tokenized ομόλογα

Η UniCredit έχει μέχρι σήμερα επικεντρωθεί κυρίως σε επαγγελματίες επενδυτές και εταιρικούς πελάτες.

Νωρίτερα φέτος, η τράπεζα προσέφερε σε επιλεγμένους επαγγελματίες πελάτες της ένα δομημένο επενδυτικό προϊόν συνδεδεμένο με το iShares Bitcoin Trust ETF της BlackRock, δίνοντας έκθεση στην αγορά Bitcoin χωρίς άμεση κατοχή του κρυπτονομίσματος.

Παράλληλα, στα τέλη της περασμένης χρονιάς, η UniCredit εξέδωσε το πρώτο tokenized minibond της Ιταλίας σε δημόσιο blockchain.

Η διαδικασία του tokenization αφορά την έκδοση και μεταφορά παραδοσιακών χρηματοοικονομικών στοιχείων, όπως ομόλογα ή επενδυτικά προϊόντα, μέσω τεχνολογίας blockchain.

Συμμετοχή στη δημιουργία ευρωπαϊκού stablecoin

Η UniCredit συμμετείχε επίσης σε ομάδα ευρωπαϊκών τραπεζών που συνεργάστηκαν για τη δημιουργία της εταιρείας Qivalis, με στόχο την έκδοση ενός stablecoin συνδεδεμένου με το ευρώ.

Παράλληλα, αυτή την εβδομάδα η ιταλική τράπεζα ανακοίνωσε την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στη γερμανική πλατφόρμα χρηματοδότησης VC Trade, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ενισχύσει τις ψηφιακές δυνατότητες στις κεφαλαιαγορές.

Η UniCredit επιχειρεί έτσι να τοποθετηθεί έγκαιρα σε έναν κλάδο όπου οι τράπεζες αναζητούν νέες πηγές ανάπτυξης, καθώς η ενσωμάτωση της τεχνολογίας blockchain και των ψηφιακών assets επιταχύνεται στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

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