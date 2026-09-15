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Ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε φωτοβολίδες προς την κατεύθυνση δανέζικου στρατιωτικού ελικοπτέρου στη Βαλτική Θάλασσα, σε ένα ακόμη περιστατικό που καταδεικνύει την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Δανίας και Ρωσίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, νότια της Δανίας και σε διεθνή ύδατα, σύμφωνα με τις Ένοπλες Δυνάμεις της Δανίας. Μία από τις δύο φωτοβολίδες πέρασε σε πολύ μικρή απόσταση από το ελικόπτερο.

Η αντίδραση της Δανίας

Η κυβέρνηση της Δανίας αντιμετωπίζει το περιστατικό «πολύ σοβαρά» και αναμένεται να καλέσει τον Ρώσο πρέσβη, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Γέπε Μπρους, στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα DR.

Το ελικόπτερο ανήκει στην Πολεμική Αεροπορία της Δανίας και είχε προσεγγίσει τη ρωσική φρεγάτα στο πλαίσιο «συνήθους» αποστολής για τη λήψη φωτογραφιών.

Η Δανία, ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς και στρατιωτικούς υποστηρικτές της Ουκρανίας, υποστηρίζει ότι έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο στόχαστρο υβριδικών επιθέσεων, γεγονός που έχει εντείνει περαιτέρω την ανησυχία της Κοπεγχάγης για τη ρωσική δραστηριότητα στην περιοχή.

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