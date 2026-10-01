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Η μεταποιητική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη συνέχισε να αναπτύσσεται τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων και πλέον ετών, καθώς η ανθεκτική ζήτηση έδωσε ώθηση στις νέες παραγγελίες και την παραγωγή, παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης S&P Global Eurozone Manufacturing PMI αυξήθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα, στις 52,9 μονάδες από 52,7 τον Αύγουστο. Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση από τον Μάιο του 2022 και υψηλότερη από την προκαταρκτική εκτίμηση των 52,7 μονάδων. Ένδειξη πάνω από τις 50 μονάδες σηματοδοτεί ανάπτυξη.

«Η ανάκαμψη τροφοδοτείται από την αυξανόμενη ζήτηση για επενδυτικά αγαθά, όπως μηχανήματα και εξοπλισμός», δήλωσε ο Κρις Γουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομολόγος επιχειρήσεων της S&P Global Market Intelligence. Όπως ανέφερε, η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο με ρυθμό που δεν έχει καταγραφεί από την ανάκαμψη μετά την πανδημία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αντανακλά κυρίως την αυξημένη ζήτηση για εξοπλισμό τεχνητής νοημοσύνης και αμυντικό εξοπλισμό.

Η ανάπτυξη ήταν ευρείας βάσης σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, με την Ολλανδία να καταγράφει την ισχυρότερη επίδοση. Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία του μπλοκ, εμφάνισε σταθερή ανάπτυξη, ενώ πιο συγκρατημένη ήταν η επέκταση σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία.

Ισχυρή άνοδος παραγγελιών και εξαγωγών

Οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τις αρχές του 2022, ενισχυμένες εν μέρει από την άνοδο των εξαγωγών, οι οποίες κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση εδώ και περισσότερα από 4,5 χρόνια.

Ο επιμέρους δείκτης παραγωγής ενισχύθηκε στις 53,6 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 55 μηνών, ενώ η επιχειρηματική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο.

Μετά το τέλος μιας περιόδου άνω των τριών ετών κατά την οποία οι θέσεις εργασίας στη μεταποίηση μειώνονταν, οι επιχειρήσεις αύξησαν τις προσλήψεις τον Σεπτέμβριο, αν και με συγκρατημένο ρυθμό.

Επιστρέφουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Η ισχυρότερη μεταποιητική δραστηριότητα, ωστόσο, συνοδεύεται από νέες ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Τόσο το κόστος των εισροών όσο και οι τιμές παραγωγής αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό τον Σεπτέμβριο, γεγονός που απειλεί να περιορίσει τη δυναμική της ανάκαμψης.

Τα επίσημα στοιχεία που αναμένονται την Παρασκευή εκτιμάται ότι θα δείξουν άνοδο του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στο 3,6% τον Σεπτέμβριο, από 3,2% τον Αύγουστο, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ, με τις αγορές να τιμολογούν σήμερα τρεις αυξήσεις έως τα μέσα του 2027.

Ο Γουίλιαμσον προειδοποίησε παράλληλα ότι η ζήτηση για καταναλωτικά αγαθά εξακολουθεί να υποχωρεί, καθώς το αυξημένο κόστος διαβίωσης επιβαρύνει τις δαπάνες των νοικοκυριών.

«Είναι επομένως ανησυχητικό ότι τόσο το κόστος των εισροών όσο και οι τιμές πώλησης αυξάνονται ξανά με ταχύτερο ρυθμό τον Σεπτέμβριο», σημείωσε, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα ενισχύσει τη συζήτηση για πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ.

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