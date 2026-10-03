Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο την ερχόμενη Πέμπτη μεταφέρεται πλέον η μάχη για να ανάψει ευρωπαϊκό «πράσινο φως» στη διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου, προκειμένου να καταστεί εφικτό στα κράτη-μέλη να παράσχουν περισσότερες ελαφρύνσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, απέναντι στις πιέσεις του αυξημένου κόστους ενέργειας.

Οι περιστάσεις δεν ευνοούν, πάντως, για κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις: παρότι όλη η Ευρώπη βιώνει τεράστια ενεργειακή πίεση, βιώνει και την απειλή μιας κρίσης χρέους.

Οι αποδόσεις στα κρατικά ομόλογα της Γαλλίας έχουν ξεφύγει, αγγίζοντας το θηριώδες 4,9%. Όταν οι αγορές «απειλούν» την δεύτερη μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης και οι φήμες για ανάγκη στήριξης των γαλλικών ομολόγων από την ΕΚΤ οργιάζουν, Κομισιόν και όλες οι χώρες τρομάζουν και κόβουν τη φόρα για σχέδια ελάφρυνσης που την έχουν ανάγκη νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενόψει του βαρύ -οικονομικά τουλάχιστον- χειμώνα.

Η ελληνική διεκδίκηση

Στο πλαίσιο αυτό, στο Eurogroup της 8ης Οκτωβρίου υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη, θα ανοίξει και επίσημα ο κύκλος της διαπραγμάτευσης για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία και νέα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, με αφετηρία την επιστολή Μητσοτάκη προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στη συνεδρίαση του ECOFIN, θέτοντας τις βάσεις για τις τελικές αποφάσεις που θα κληθούν να λάβουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής, στις 15 και 16 Οκτωβρίου.

«Κουμπαράς» 950 εκατ. ευρώ για παροχές – Τι ζητά η Αθήνα

Για την ελληνική κυβέρνηση, η συνάντηση αυτή αποτελεί το κομβικό σημείο. Στο επίκεντρο των ελληνικών διεκδικήσεων βρίσκονται:

· μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία: ζητείται να μην προσμετρώνται στους υπολογισμούς των καθαρών δαπανών –μέχρι ενός συγκεκριμένου ανώτατου ορίου– τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη για την ανάσχεση της ενεργειακής επιβάρυνσης.

· επιστροφή των υπερεσόδων ΦΠΑ: Επιδιώκεται η θεσμική έγκριση ώστε τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα, τα οποία εισρέουν στα κρατικά ταμεία λόγω των πληθωριστικών ανατιμήσεων και εκτιμώνται περίπου στα 950 εκατομμύρια ευρώ, να διοχετευθούν εκ νέου στην πραγματική οικονομία.

Η επίτευξη μιας τέτοιας συμφωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρείται καθοριστική, καθώς θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός επιπλέον προστατευτικού ταμειακού αποθέματος («κουμπαρά»), το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί εφόσον οι αναταράξεις στην αγορά ενέργειας αποκτήσουν μεγαλύτερη διάρκεια.

«Αντίθετοι άνεμοι» πνέουν στην Ευρώπη

Η ελληνική πρωτοβουλία εκδηλώνεται σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την απουσία ενιαίου βηματισμού.

Μέχρι στιγμής, ισχυρές οικονομίες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή αυτόνομων εθνικών πακέτων, τα οποία περιλαμβάνουν direct επιδοτήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις και ενισχύσεις προς τον παραγωγικό ιστό και τους καταναλωτές.

Ωστόσο, η έλλειψη κοινής γραμμής ως προς τα όρια της δημοσιονομικής παρέμβασης και, κυρίως, οι κλυδωνισμοί της Γαλλίας -και των ευρωπαϊκών ομολόγων γενικότερα- που θυμίζουν… Ελλάδα του 2010, οδηγούν σε δυστοκία αποφάσεων. Ωστόσο καθιστά αναγκαία την εξεύρεση μιας συλλογικής φόρμουλας, ώστε οι επιμέρους εθνικές πρωτοβουλίες να μην προσκρούουν στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφεδρείες «δια παν ενδεχόμενο»

Από την πλευρά του, το ελληνικό οικονομικό επιτελείο ακολουθεί μια προσεκτική τακτική διαχείρισης, βασιζόμενο κυρίως σε εθνικές αποφάσεις –καθώς οι ευρωπαϊκές αργούν προς το παρόν- αποφεύγοντας να εξαντλήσει πρόωρα τις διαθέσιμες «γραμμές άμυνας».

Με δεδομένη την αβεβαιότητα γύρω από τη διεθνή πορεία των τιμών του πετρελαίου, η Αθήνα παλεύει να μην υπερβεί τα δημοσιονομικά όρια (για να μην υποχρεωθεί σε μέτρα λιττότητας αντί για παροχές από την ΕΕ) αλλά και να διατηρήσει ή να δημιουργήσει και νέες «εφεδρείες» για το προσεχές διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι στο προηγούμενο διάστημα υλοποιήθηκε η παρέμβαση του fuel pass για τα καύσιμα κίνησης (περίοδος Απριλίου – Μαΐου), αλλά πλέον η προσοχή επικεντρώνεται στη διαμόρφωση του νέου πλαισίου για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης.

Διαβάστε ακόμη

Πάνος Γερμανός: Από το ρίσκο της Entersoft στο χρυσό deal του 1 δισ. ευρώ

Η ισπανική «συνταγή» για βενζίνη κάτω από 2 ευρώ που στοίχισε πάνω από 1 δισ. ευρώ

Θα εκτονωθεί η κρίση του ντίζελ; – Η ευάλωτη ΕΕ, τα αποθέματα, οι απειλές των ΗΠΑ και οι τέσσερις τρόποι για πτώση τιμών

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ