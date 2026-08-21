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Η Βρετανία κατέγραψε απροσδόκητο δημοσιονομικό έλλειμμα τον Ιούλιο, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο την εύθραυστη κατάσταση των δημόσιων οικονομικών, την ώρα που η κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ προετοιμάζει τον κρίσιμο φθινοπωρινό προϋπολογισμό.

Οι κρατικές δαπάνες ξεπέρασαν τα έσοδα κατά 1,8 δισ. στερλίνες, έναντι ελλείμματος μικρότερου κατά 700 εκατ. στερλίνες τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η βρετανική στατιστική υπηρεσία ONS.

Η εξέλιξη αιφνιδίασε την αγορά. Οι οικονομολόγοι, όπως και το Office for Budget Responsibility (OBR), ανέμεναν ουσιαστικά ισοσκελισμένο αποτέλεσμα. Ο Ιούλιος είναι παραδοσιακά ένας ισχυρός μήνας για τα δημόσια ταμεία, καθώς πραγματοποιείται η δεύτερη προγραμματισμένη πληρωμή φόρου εισοδήματος από αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις.

Παρά, όμως, τα φορολογικά έσοδα-ρεκόρ, οι αυξημένες δαπάνες ήταν αρκετές για να οδηγήσουν τον προϋπολογισμό σε έλλειμμα.

Πάνω από τις προβλέψεις ο κρατικός δανεισμός

Τα στοιχεία αυξάνουν την πίεση στον υπουργό Οικονομικών, Τζον Χίλι, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να καταρτίζει τον προϋπολογισμό της 28ης Οκτωβρίου. Εκεί αναμένεται να αποτυπωθεί για πρώτη φορά πιο ολοκληρωμένα η οικονομική στρατηγική της νέας κυβέρνησης.

Στους πρώτους τέσσερις μήνες του τρέχοντος δημοσιονομικού έτους, ο κρατικός δανεισμός έφθασε τις 56,7 δισ. στερλίνες, δηλαδή 2,3 δισ. περισσότερα από όσα είχε προβλέψει το OBR.

Η απόκλιση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο Μπέρναμ έχει δεσμευθεί να διατηρήσει δημοσιονομική πειθαρχία, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τους επενδυτές για την πορεία των βρετανικών δημόσιων οικονομικών.

Υψηλές αποδόσεις και ακριβές δεσμεύσεις

Οι αγορές, ωστόσο, περιμένουν ακόμη να δουν πώς θα χρηματοδοτηθούν ορισμένες από τις φιλόδοξες εξαγγελίες της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η μεταρρύθμιση της κοινωνικής φροντίδας και η επανεκκίνηση της κατασκευής δημοτικών κατοικιών.

Το περιβάλλον κάθε άλλο παρά ευνοϊκό είναι. Οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων κινούνται κοντά σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν εδώ και δεκαετίες, ανεβάζοντας το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.

Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος με το Ιράν και οι υψηλές τιμές της ενέργειας αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για τη βρετανική οικονομία.

Η εικόνα του Ιουλίου δείχνει έτσι πόσο περιορισμένα μπορεί να είναι τα δημοσιονομικά περιθώρια της κυβέρνησης Μπέρναμ. Παρά την ισχυρή φορολογική βάση του μήνα, οι πιέσεις στις δαπάνες ήταν αρκετές για να δημιουργήσουν έλλειμμα, λίγες εβδομάδες πριν αρχίσουν να λαμβάνονται οι σημαντικότερες οικονομικές αποφάσεις του φθινοπώρου.

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