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Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, προετοιμάζει το έδαφος για έναν πιο δύσκολο δημοσιονομικό σχεδιασμό από αυτόν που αρχικά είχε παρουσιάσει η νέα κυβέρνηση των Εργατικών, καθώς οι διεθνείς αναταράξεις και η άνοδος του ενεργειακού κόστους επιβαρύνουν τις οικονομικές προοπτικές.

Μιλώντας μετά την ανακοίνωση ότι ο πληθωρισμός στη Βρετανία αυξήθηκε σε υψηλό πέντε μηνών, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός της 28ης Οκτωβρίου θα είναι «δύσκολος», σηματοδοτώντας αλλαγή τόνου σε σχέση με τις πρώτες εβδομάδες της πρωθυπουργίας του, όταν επιχείρησε να προβάλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας.

«Θα είναι δύσκολος, επειδή η εικόνα στον κόσμο είναι δύσκολη», ανέφερε ο Βρετανός πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα λάβει «δύσκολες αποφάσεις» ώστε η οικονομία να παραμείνει σε τροχιά ανάπτυξης.

Πιέσεις από ενέργεια και αγορές ομολόγων

Ο αρχικός σχεδιασμός της κυβέρνησης ήταν ένας σχετικά περιορισμένος προϋπολογισμός, με έμφαση στη μείωση του κόστους ζωής, στη στήριξη των επιχειρήσεων και στην προώθηση της μεταφοράς αρμοδιοτήτων στις τοπικές κυβερνήσεις.

Ωστόσο, η άνοδος των τιμών ενέργειας λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή έχει αλλάξει τα δεδομένα, αυξάνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και το κόστος χρηματοδότησης του βρετανικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με εκτίμηση του Bloomberg Economics, η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων (gilts) έχει ήδη μειώσει κατά περίπου 12 δισ. στερλίνες το δημοσιονομικό «μαξιλάρι» της κυβέρνησης, το οποίο ανερχόταν σε 23,6 δισ. στερλίνες έναντι των δημοσιονομικών κανόνων.

Ο Μπέρναμ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν θα ρισκάρει ούτε το βιοτικό επίπεδο των πολιτών ούτε τη συνολική πορεία της οικονομίας, παρά τις πιέσεις για πιο αυστηρές επιλογές.

Αντιπολίτευση: «Η κυβέρνηση ετοιμάζει αυξήσεις φόρων»

Η αλλαγή ρητορικής έδωσε νέο πεδίο επίθεσης στην αντιπολίτευση. Ο σκιώδης υπουργός Οικονομικών των Συντηρητικών, Άντριου Γκρίφιθ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «πιέζει ασφυκτικά» τις μικρές επιχειρήσεις μέσω υψηλής φορολογίας.

Η αρχηγός των Τόρις, Κέμι Μπάντενοχ, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αποφεύγει τις περικοπές δαπανών και επιλέγει να μεταφέρει το βάρος στους φορολογούμενους.

Σε άρθρο της στην εφημερίδα Express, ανέφερε ότι μια χώρα «δεν μπορεί να βγει από μια κρίση στην αγορά ομολόγων με TikTok», υποστηρίζοντας ότι ο Μπέρναμ και ο υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλι προετοιμάζουν αυξήσεις φόρων στον προϋπολογισμό.

Ο Μπέρναμ απέρριψε την κριτική, ενώ ο Χίλι δήλωσε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη «σε κάθε περιοχή της χώρας», σημειώνοντας ότι παρά τη διεθνή αβεβαιότητα η βρετανική οικονομία εμφανίζεται ανθεκτική.

Από την αισιοδοξία στις δύσκολες επιλογές

Η πιο προσεκτική στάση του πρωθυπουργού έρχεται λίγους μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας, όταν είχε δηλώσει ότι η νέα κυβέρνηση θα αποτελέσει «τη στιγμή που επιστρέφει η ελπίδα».

Η άνοδος των Εργατικών στην κυβέρνηση είχε συνοδευτεί από βελτίωση της εικόνας τους στις δημοσκοπήσεις, με ορισμένες μετρήσεις να τους φέρνουν μπροστά από το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.

Τώρα, όμως, η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί έναν συνδυασμό υψηλότερου ενεργειακού κόστους, πιέσεων στις αγορές και αυξημένων απαιτήσεων για δημοσιονομική πειθαρχία.

Παράλληλα, ο Μπέρναμ είχε συνάντηση την Τετάρτη με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, με τους δύο ηγέτες να συζητούν θέματα τεχνητής νοημοσύνης, εμπορίου με την Ευρώπη και άμυνας. Ο Κάρνεϊ ανακοίνωσε επίσης την αίτηση ένταξης του Καναδά στη βρετανικής πρωτοβουλίας Joint Expeditionary Force, που συμμετέχει σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και επιχειρήσεις αντιμετώπισης κρίσεων.

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