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Σχεδόν ένας στους δέκα εργαζομένους στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει χρησιμοποιήσει εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που ο εργοδότης του έχει απαγορεύσει ή θα αποδοκίμαζε, σύμφωνα με έρευνα της Deloitte, η οποία αναδεικνύει την αυξανόμενη ένταση μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών γύρω από τη χρήση της τεχνολογίας.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι το 63% των εργαζομένων έχει χρησιμοποιήσει εργαλεία AI στην εργασία, γεγονός που υποδηλώνει ότι πολλοί επιθυμούν να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουν τη δουλειά τους ή να επιταχύνουν ανιαρές εργασίες. Το ίδιο ποσοστό μεταξύ των 25.000 ερωτηθέντων ανησυχούσε ότι ο προϊστάμενός του μπορεί να θεωρήσει πως η AI μπορεί να κάνει τη δουλειά του.

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να υιοθετήσουν την AI, αλλά αισθάνονται ότι οι εργοδότες τους περιορίζουν την πρόσβαση ή ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν την υιοθέτησή της ως πρόσχημα για να περικόψουν θέσεις εργασίας ή να συγκρατήσουν τους μισθούς.

Οι εργαζόμενοι σκέφτονται ταυτόχρονα «αυτό θα μπορούσε να με κάνει πιο παραγωγικό, αλλά και να μειώσει την αξία μου», δήλωσε ο Πολ Λι, ο οποίος ήταν επικεφαλής της έρευνας. Όπως λέει, αυτό συμβάλλει στη δημιουργία ενός «στίγματος» γύρω από την AI στον χώρο εργασίας.

Τα στοιχεία ενισχύουν τις ενδείξεις ότι η μη εξουσιοδοτημένη χρήση AI είναι ευρέως διαδεδομένη στην εργασία. Η εταιρεία ασφάλειας δεδομένων Cyberhaven, η οποία παρακολουθεί τις μετακινήσεις δεδομένων σε εκατοντάδες εταιρείες, διαπίστωσε ότι το ένα τρίτο των εργαζομένων είχε πρόσβαση σε AI μέσω προσωπικών λογαριασμών και ότι σχεδόν το 40% των αλληλεπιδράσεων με AI αφορούσε ευαίσθητα δεδομένα. Έκθεση της Microsoft τον Οκτώβριο τοποθέτησε το ποσοστό της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης AI στο 71%.

Την περασμένη εβδομάδα, το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (NCSC) προειδοποίησε για τους κρυφούς κινδύνους της «σκιώδους AI», κατά την οποία οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν AI εκτός των εγκεκριμένων συστημάτων ενός οργανισμού, μεταξύ άλλων εκθέτοντας ευαίσθητες πληροφορίες και προκαλώντας απώλεια της δυνατότητας παρακολούθησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ο Ντέιβιντ Τσίσμον του NCSC δήλωσε ότι το φαινόμενο είναι «ευρέως διαδεδομένο», προσθέτοντας: «Οι ομάδες ασφάλειας πληροφορικής δεν θα πρέπει να θεωρούν ότι έχουν πλήρη εικόνα».

«Οι οργανισμοί δεν μπορούν να ελπίζουν ότι θα αποκλείσουν τις συνδέσεις με όλα τα πιθανά εργαλεία AI, επομένως πρέπει να αναπτύξουν μια θετική κουλτούρα κυβερνοασφάλειας, με ανοιχτό διάλογο σχετικά με τα εργαλεία που ενδέχεται να επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το προσωπικό, και να θέσουν σαφή όρια ως προς το πώς μοιάζει η ασφαλής χρήση της AI», δήλωσε ο Τσίσμον.

Παράλληλα οι εργαζόμενοι παίρνουν τη χρήση εργαλείων AI στα χέρια τους επειδή οι εργοδότες δεν συμβαδίζουν με τις εξελίξεις. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες στην έρευνα της Deloitte δήλωσαν ότι τα στελέχη των εταιρειών τους έχουν ανεπαρκή ή ανύπαρκτη κατανόηση της AI, ενώ οι μισοί από τους χρήστες AI ανέφεραν ότι δεν είχαν λάβει καμία επίσημη καθοδήγηση ή εκπαίδευση.

Αυτό απηχεί προηγούμενη έκθεση της Accenture, η οποία διαπίστωσε ότι, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν υιοθετήσει γρήγορα την AI για μικρές εργασίες, οι αλλαγές σε επίπεδο εταιρειών προχωρούν πιο αργά, με τις επιχειρήσεις να μην έχουν ακόμη προσαρμόσει τα συστήματα και τις ροές εργασίας τους γύρω από την τεχνολογία.

Υπάρχουν πρώιμες ενδείξεις ότι η AI συμβάλλει στην έξοδο της Βρετανίας από την οικονομική της στασιμότητα, με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία να αναφέρει την AI ως σημαντικό παράγοντα που ωθεί τον ετησιοποιημένο ρυθμό ανάπτυξης της χώρας στο 2,4%. Ωστόσο, για να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη της AI στην εργασία, οι εταιρείες ίσως χρειαστεί να καλύψουν την απόσταση που τις χωρίζει από τους εργαζομένους τους.

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