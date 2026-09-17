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Η βρετανική εταιρεία λιανικής Next προειδοποίησε ότι οι καταναλωτές στη χώρα θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυξημένες πιέσεις από τους υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας και το κόστος των στεγαστικών δανείων πριν από τα Χριστούγεννα, καθώς η εταιρεία προετοιμάζεται για ένα πιο συγκρατημένο φθινόπωρο και χειμώνα μετά το ισχυρό καλοκαίρι που ενίσχυσε τις online πωλήσεις.

Η εταιρεία μόδας και ειδών σπιτιού μείωσε την πρόβλεψή της για τις πωλήσεις στη Βρετανία κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους στο 2% από 2,8%, παρά το γεγονός ότι αύξησε για τέταρτη φορά μέσα στη χρήση την πρόβλεψή της για τα ετήσια κέρδη, λόγω της καλύτερης από την αναμενόμενη ζήτησης για τα ρούχα της στο πρώτο εξάμηνο.

«Έχουμε μετριάσει τις προσδοκίες μας για ολόκληρη τη σεζόν, συμπεριλαμβανομένων των Χριστουγέννων», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Next, Σάιμον Γούλφσον. «Τελικά, οι πληθωριστικές πιέσεις είναι πιθανό να μεταφερθούν στους καταναλωτές».

Η βρετανική οικονομία άντεξε καλύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις το καλοκαίρι, λόγω του ηλιόλουστου καιρού και του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου. Ωστόσο, οι λιανέμποροι και οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν πλέον την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους που προκλήθηκε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τον πληθωρισμό και επιβαρύνοντας την καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Η Next ανέφερε ότι ανησυχεί για την επίδραση του πληθωρισμού, των υψηλότερων επιτοκίων και της αδύναμης αγοράς εργασίας στη συμπεριφορά των καταναλωτών, αν και εκτίμησε ότι η πτώση των δαπανών θα είναι σταδιακή και όχι «απότομη».

Πιέσεις από την ενέργεια και τους φόρους

«Είναι ένας συνδυασμός πληθωριστικών πιέσεων που περνούν στην οικονομία, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας λόγω του πολέμου, καθώς περνάμε στο δεύτερο εξάμηνο», δήλωσε ο Γούλφσον, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια για να προστατεύσει τα νοικοκυριά.

Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να μην αυξήσει τους φόρους στον επόμενο προϋπολογισμό.

«Αν αυξηθούν οι φόροι στις επενδύσεις, τότε θα έχουμε λιγότερες επενδύσεις στη Βρετανία και αν έχουμε λιγότερες επενδύσεις, θα έχουμε χαμηλότερη ανάπτυξη», ανέφερε.

Υπό τη διοίκηση του Γούλφσον, η Next έχει ιστορικό αναβάθμισης των προβλέψεών της στις τακτικές ενημερώσεις προς την αγορά. Η μετοχή της έφτασε σε ιστορικό υψηλό τον Αύγουστο, μετά την ισχυρή άνοδο των πωλήσεων στο δεύτερο τρίμηνο, που οφειλόταν στον ζεστό καιρό στη Βρετανία και στη συσσωρευμένη ζήτηση στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Ευρώπη.

Η μετοχή σημείωσε άνοδο έως 3,3% στο Λονδίνο σήμερα, πριν περιορίσει τα κέρδη της.

Παρά τη χαμηλότερη πρόβλεψη για τη βρετανική αγορά, ο αναλυτής της Jefferies, Φρέντερικ Γουάιλντ, ανέφερε ότι οι επενδυτές της Next πιθανότατα θα μείνουν ικανοποιημένοι, καθώς η εταιρεία διαχειρίζεται τις πιέσεις του κλάδου.

Η μεγαλύτερη ανάπτυξη προέρχεται από το εξωτερικό, όπου η Next έχει επενδύσει στο μάρκετινγκ, στη βελτίωση της ιστοσελίδας απευθείας πωλήσεων και στις υπηρεσίες παράδοσης. Η εταιρεία αύξησε την πρόβλεψή της για τις διεθνείς πωλήσεις κατά 20% για το δεύτερο εξάμηνο.

Τα τελευταία χρόνια η Next έχει προχωρήσει σε σειρά εξαγορών, αποκτώντας brands όπως οι FatFace, Joules, Cath Kidston και Made.com. Παράλληλα, έχει συνεργαστεί με πλατφόρμες μόδας όπως το δίκτυο εκπλήρωσης παραγγελιών της Zalando για τις διεθνείς δραστηριότητές της.

Ωστόσο, η εικόνα είναι λιγότερο θετική στο δίκτυο περίπου 500 καταστημάτων της εταιρείας στη Βρετανία. Η πτώση των πωλήσεων πλήρους τιμής στο πρώτο εξάμηνο οφειλόταν εν μέρει στη σύγκριση με πέρυσι, όταν η ανταγωνίστρια Marks & Spencer επηρεάστηκε από κυβερνοεπίθεση.

Η Next επισήμανε επίσης την αδύναμη ζήτηση για τα ανδρικά προϊόντα με το δικό της εμπορικό σήμα, τάση που αναμένει να συνεχιστεί λόγω έλλειψης νέων συλλογών.

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