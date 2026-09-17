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Η βρετανική εποπτική αρχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ξεκίνησε έρευνα σε βάρος της Euro Exchange Securities UK Ltd., εταιρείας πληρωμών που είχε τεθεί υπό ειδική διαχείριση νωρίτερα φέτος, για πιθανές παραβιάσεις των κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η Financial Conduct Authority (FCA) ανακοίνωσε ότι εξετάζει εάν η εταιρεία, με έδρα το Λονδίνο, απέτυχε να εντοπίσει και να αξιολογήσει επαρκώς τους κινδύνους ξεπλύματος χρήματος που συνδέονταν με πελάτες της, αλλά και με τις χώρες και περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνταν.

Η αρχή διευκρίνισε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και πως μέχρι στιγμής δεν έχουν εξαχθεί τελικά συμπεράσματα.

Στο μικροσκόπιο ο κλάδος των εταιρειών πληρωμών

Η Euro Exchange ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος (Electronic Money Institutions – EMIs), έναν κλάδο που περιλαμβάνει εκατοντάδες εταιρείες οι οποίες έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στη Βρετανία.

Ωστόσο, η FCA έχει αυξήσει τον έλεγχο στον συγκεκριμένο χώρο, εκφράζοντας ανησυχίες ότι ορισμένες εταιρείες πληρωμών εμφανίζουν αδυναμίες στα συστήματα πρόληψης απάτης και αντιμετώπισης οικονομικού εγκλήματος.

Η παρέμβαση της FCA και οι συναλλαγές δισεκατομμυρίων

Η FCA είχε θέσει την εταιρεία υπό ειδική διαχείριση τον Ιούνιο, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν «σημαντικοί κίνδυνοι οικονομικού εγκλήματος» και «μη αποδεκτοί κίνδυνοι ξεπλύματος χρήματος» για το βρετανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η εποπτική αρχή παρακολουθούσε τις αδυναμίες των ελεγκτικών μηχανισμών της εταιρείας ήδη από το 2019.

Η Euro Exchange αποτελεί μέρος ευρύτερου ομίλου χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων με δραστηριότητες στη Φλόριντα και την Ιταλία. Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg, η εταιρεία είχε διαχειριστεί τουλάχιστον 2 δισ. στερλίνες (περίπου 2,7 δισ. δολάρια) για έναν περιορισμένο αριθμό πελατών που θεωρούνταν υψηλού κινδύνου πριν από την παρέμβαση της FCA.

Η υπόθεση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια των βρετανικών αρχών να αυξήσουν την εποπτεία στις εταιρείες πληρωμών, έναν τομέα που έχει αναπτυχθεί ταχύτατα τα τελευταία χρόνια αλλά παράλληλα έχει βρεθεί αντιμέτωπος με αυξημένες ανησυχίες για κινδύνους απάτης και παράνομων χρηματοοικονομικών ροών.

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