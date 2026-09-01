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Οι τιμές στα βρετανικά καταστήματα αυξήθηκαν τον Αύγουστο με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια, καθώς οι επιπτώσεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή άρχισαν να περνούν σταδιακά στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Οι τιμές λιανικής αυξήθηκαν κατά 1,5% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία του British Retail Consortium (BRC). Οι τιμές των τροφίμων ενισχύθηκαν κατά 2,8%, καταγράφοντας ταχύτερη άνοδο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Το υψηλότερο ενεργειακό κόστος και η αύξηση άλλων εισροών επηρεάζουν ιδιαίτερα τις τιμές των προϊόντων που αποθηκεύονται σε θερμοκρασία δωματίου, δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του BRC, Έλεν Ντίκινσον.

«Οι επόμενοι μήνες διαγράφονται δύσκολοι για τα νοικοκυριά, καθώς οι αυξανόμενοι λογαριασμοί ασκούν πρόσθετη πίεση στους προϋπολογισμούς τους», ανέφερε.

Οι επιπτώσεις από τη σύγκρουση στο Ιράν

Αρκετές βρετανικές επιχειρήσεις λιανικής, μεταξύ των οποίων η εταιρεία μόδας και ειδών σπιτιού Next Plc και η αλυσίδα σούπερ μάρκετ J Sainsbury Plc, έχουν ήδη προειδοποιήσει για τις συνέπειες της σύγκρουσης στο Ιράν, η οποία έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και στις θαλάσσιες μεταφορές.

Μια παρατεταμένη σύγκρουση ενέχει τον κίνδυνο να καταστήσει τις εισαγωγές ακριβότερες, σε μια περίοδο κατά την οποία οι βρετανικές επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με υψηλότερο μισθολογικό και φορολογικό κόστος.

Η κατάσταση δημιουργεί ένα δύσκολο δίλημμα για τις εταιρείες: είτε να απορροφήσουν το πρόσθετο κόστος, περιορίζοντας τα περιθώρια κέρδους τους, είτε να το μετακυλίσουν στους καταναλωτές μέσω υψηλότερων τιμών.

Τέλος στις θερινές προσφορές

Η επιτάχυνση των τιμών συμπίπτει επίσης με το τέλος της περιόδου των θερινών εκπτώσεων, κατά την οποία οι Βρετανοί καταναλωτές στράφηκαν περισσότερο σε εκπτώσεις και ειδικές προσφορές προκειμένου να περιορίσουν τις δαπάνες τους.

Η τάση αυτή αντανακλά τη συνεχιζόμενη πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, τα οποία αναζητούν τρόπους να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος ζωής.

«Οι πιέσεις συνεχίζουν να συσσωρεύονται σε ολόκληρες τις εφοδιαστικές αλυσίδες και μπορούμε να περιμένουμε ότι ο ανταγωνισμός στις τιμές θα ενταθεί καθώς περνάμε στους φθινοπωρινούς μήνες», δήλωσε ο Μάικ Γουότκινς, επικεφαλής του τομέα λιανεμπορίου και επιχειρηματικής ανάλυσης της NIQ, η οποία συγκεντρώνει τα στοιχεία για το BRC.

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