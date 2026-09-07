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Σε αρνητικό έδαφος πέρασαν οι τιμές των κατοικιών στη Βρετανία σε ετήσια βάση για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2023, καθώς η οικονομική αβεβαιότητα κρατά αρκετούς υποψήφιους αγοραστές στο περιθώριο της αγοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Lloyds, οι τιμές υποχώρησαν κατά 0,2% σε μηνιαία βάση τον Αύγουστο, με τη μέση αξία μιας κατοικίας να διαμορφώνεται πλέον στις 298.468 λίρες, έναντι 299.153 λιρών τον Ιούλιο.

Σε ετήσια βάση, οι τιμές κατέγραψαν πτώση 0,4%.

Η επιβράδυνση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα υψηλά επιτόκια και η αβεβαιότητα για τις οικονομικές προοπτικές επηρεάζουν τις αποφάσεις των νοικοκυριών. Πρόσφατα στοιχεία έδειξαν ότι οι εγκρίσεις στεγαστικών δανείων έχουν υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2024.

Παρά την τελευταία κάμψη, πάντως, η μέση τιμή κατοικίας στη Βρετανία παραμένει περίπου 25% υψηλότερη σε σχέση με το τέλος του 2019, παρά τη σημαντική αύξηση των επιτοκίων που μεσολάβησε.

Ο διευθυντής στεγαστικών δανείων της Lloyds, Άντριου Ασάαμ, σημείωσε ότι η αύξηση των μισθών έχει συμβάλει στην αντιστάθμιση μέρους των πιέσεων που δέχεται η δυνατότητα των νοικοκυριών να αγοράσουν κατοικία.

«Αναμένουμε ότι η αγορά θα παραμείνει σχετικά υποτονική τους επόμενους μήνες, αλλά αυτό πιθανότατα θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο στις τιμές των κατοικιών», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, παρά το γεγονός ότι η προσιτότητα παραμένει πρόκληση, οι μισθοί εξακολουθούν να αυξάνονται και η απασχόληση έχει αποδειχθεί ανθεκτικότερη από ό,τι αναμενόταν, παράγοντες που αναμένεται να στηρίξουν τη ζήτηση από όσους χρειάζονται ή επιθυμούν να μετακομίσουν.

Μεγαλύτερες απώλειες σε Λονδίνο και Νοτιοανατολική Αγγλία

Η εικόνα παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή.

Στη Νοτιοανατολική Αγγλία, οι τιμές κατοικιών υποχώρησαν κατά 1,6% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας σαφώς μεγαλύτερη πτώση από τον εθνικό μέσο όρο.

Στο ευρύτερο Λονδίνο η μείωση έφτασε το 1,5%, ενώ στη Νοτιοδυτική και στην Ανατολική Αγγλία καταγράφηκαν ετήσιες απώλειες περίπου 1,2%.

Στον αντίποδα, ορισμένες περιοχές εξακολουθούν να εμφανίζουν ισχυρή άνοδο. Στη Βόρεια Ιρλανδία οι τιμές αυξήθηκαν κατά 6,9%, ενώ στη Σκωτία σημείωσαν άνοδο 3,5%. Θετική ήταν η εικόνα και σε περιοχές της βόρειας Αγγλίας.

Διαφορετική εικόνα από τη Nationwide

Τα στοιχεία της Lloyds έρχονται σε αντίθεση με εκείνα που δημοσιοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα η Nationwide, σύμφωνα με τα οποία οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 0,2% τον Αύγουστο, παρουσιάζοντας μικρή επιτάχυνση σε σχέση με τον Ιούλιο.

Παράλληλα, η αρχική εκτίμηση για μικρή πτώση τον Ιούλιο αναθεωρήθηκε και πλέον δείχνει άνοδο 0,1%.

Οι δύο δείκτες τείνουν να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση σε βάθος χρόνου, ωστόσο οι μηνιαίες μετρήσεις τους συχνά αποκλίνουν, καθώς βασίζονται σε διαφορετικό μείγμα ακινήτων.

Οι αποκλίσεις μπορούν να γίνουν εντονότερες σε περιόδους περιορισμένου αριθμού συναλλαγών, όπως η σημερινή, ενώ ο Αύγουστος αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους πιο υποτονικούς μήνες για τη βρετανική αγορά ακινήτων.

Πρόσθετη ένδειξη εξασθένησης της αγοράς δίνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Αγγλίας για τη στεγαστική πίστη. Οι εγκρίσεις στεγαστικών δανείων μειώθηκαν κατά 3,7% τον Ιούλιο, εξέλιξη που προϊδεάζει για ασθενέστερη δραστηριότητα στην αγορά τους επόμενους μήνες.

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