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Οι μεγαλύτερες τράπεζες της Wall Street ετοιμάζονται να παρατείνουν το πολύμηνο κύμα δανεισμού τους, προχωρώντας σε εκδόσεις ομολόγων υψηλότερες από τα συνήθη επίπεδα κατά το τέταρτο τρίμηνο, προκειμένου να αντλήσουν κεφάλαια για την κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων χρηματοδοτικών αναγκών που τροφοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών της Barclays, οι έξι μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες αναμένεται να αντλήσουν περίπου 41 δισ. δολάρια από τις αγορές χρέους μόνο κατά το τρέχον τρίμηνο, ποσό που υπερβαίνει κατά 30% τον μέσο όρο των αντίστοιχων τριμήνων από το 2015.

Κατά το τρίτο τρίμηνο, οι εκδόσεις ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior debt) έφτασαν τα 50 δισ. δολάρια, υπερδιπλάσιες σε σχέση με τα επίπεδα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Barclays.

Η τεχνητή νοημοσύνη εκτοξεύει τις χρηματοδοτικές ανάγκες

Οι τράπεζες έχουν αυξήσει τον δανεισμό τους όχι μόνο για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και τις επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων που πραγματοποιούν οι μεγάλοι πάροχοι υπολογιστικών υποδομών και τεχνολογικοί κολοσσοί, από τη SpaceX έως την Oracle, αλλά και για να διευκολύνουν την αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα που αναπτύσσεται παράλληλα με τη διεύρυνση του κλάδου.

Αυτό επισημαίνουν οι αναλυτές της Barclays, Πίτερ Τρόισι και Ίσικα Γκογιάλ, σε έκθεσή τους.

Όπως αναφέρουν, το κύμα νέων εκδόσεων έχει μέχρι στιγμής απορροφηθεί σχετικά ομαλά από την αγορά, ενώ τα περιθώρια αποδόσεων των τραπεζικών ομολόγων έναντι των τίτλων αναφοράς παραμένουν σταθερά.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί κίνητρο για τις τράπεζες να συνεχίσουν να συγκεντρώνουν κεφάλαια, καθώς αυξάνονται οι ανάγκες χρηματοδότησης που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

«Αναμένουμε ότι και οι έξι μεγάλες τράπεζες θα επιστρέψουν στις αγορές κατά το τέταρτο τρίμηνο, δεδομένης της σημασίας της χρηματοδότησης για την αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργεί η δραστηριότητα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη», σημειώνουν οι αναλυτές της βρετανικής τράπεζας.

Παράλληλα, προσθέτουν ότι πιθανές καθυστερήσεις σε ορισμένες αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO) εταιρειών τεχνολογίας ενδέχεται να περιορίσουν τον όγκο των νέων εκδόσεων χρέους.

Ξεκινά η περίοδος αποτελεσμάτων των μεγάλων τραπεζών

Παραδοσιακά, οι τράπεζες επιλέγουν να προσφεύγουν στις αγορές ομολόγων μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων οικονομικών τους αποτελεσμάτων.

Ο εποχικός κύκλος ανακοινώσεων ξεκινά την επόμενη εβδομάδα, με τις Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs και Citigroup να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματά τους στις 13 Οκτωβρίου. Μία ημέρα αργότερα, στις 14 Οκτωβρίου, ακολουθούν οι Morgan Stanley και Bank of America.

Η περίοδος αυτή αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για τον χρονισμό των νέων εκδόσεων τραπεζικών ομολόγων, καθώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αξιολογούν τις συνθήκες της αγοράς και τη ζήτηση των επενδυτών.

Στα 233 δισ. δολάρια ο ετήσιος δανεισμός των έξι μεγαλύτερων τραπεζών

Από την αρχή του έτους, οι έξι μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες έχουν αντλήσει συνολικά 192 δισ. δολάρια από τις διεθνείς αγορές χρέους, ποσό αυξημένο κατά περίπου 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών της Barclays, ο συνολικός δανεισμός τους αναμένεται να φτάσει τα 233 δισ. δολάρια έως το τέλος του 2026.

Για το σύνολο του αμερικανικού τραπεζικού κλάδου, η Barclays προβλέπει πλέον ότι οι ετήσιες εκδόσεις ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας θα ανέλθουν σε 294 δισ. δολάρια.

Η νέα πρόβλεψη είναι 25% υψηλότερη από την αρχική εκτίμηση του οίκου και σημαντικά αυξημένη σε σχέση με τα 240 δισ. δολάρια που εκδόθηκαν το 2025.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν την έντονη κινητικότητα στις αγορές χρηματοδότησης, καθώς οι μεγάλες τράπεζες ενισχύουν τη ρευστότητά τους για να ανταποκριθούν στη ζήτηση κεφαλαίων από τον τεχνολογικό κλάδο και την ευρύτερη οικονομία.

Goldman Sachs και Morgan Stanley στο επίκεντρο των νέων εκδόσεων

Μεταξύ των έξι μεγαλύτερων τραπεζών, οι Goldman Sachs και Morgan Stanley, οι οποίες έχουν πρωταγωνιστήσει στις εκδόσεις ομολόγων κατά τη διάρκεια του 2026, ενδέχεται να εμφανίσουν τη μεγαλύτερη δραστηριότητα δανεισμού μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους την επόμενη εβδομάδα. Αυτή είναι η εκτίμηση του αναλυτή της Bloomberg Intelligence, Άρνολντ Κακούντα.

Παρότι οι τράπεζες διαθέτουν σημαντική εμπειρία στην επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής για την άντληση κεφαλαίων, η πρόσφατη απότομη αύξηση του κόστους δανεισμού αναφοράς θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την ανάληψη υπερβολικά μεγάλου πρόσθετου χρέους.

Την ίδια ώρα, οι ενδείξεις αυξανόμενων ανησυχιών για την πιστοληπτική ικανότητα των μεγάλων παρόχων υπολογιστικών υποδομών και άλλων τεχνολογικών δανειοληπτών αντανακλούν την εντεινόμενη επιφυλακτικότητα απέναντι στον τεράστιο όγκο χρέους που χρηματοδοτεί τις υψηλές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη.

JPMorgan: Εκδόσεις 24 δισ. δολαρίων τον Οκτώβριο

Σε ξεχωριστή ανάλυσή της, η JPMorgan προβλέπει ότι οι αμερικανικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε εκδόσεις ομολόγων συνολικού ύψους 24 δισ. δολαρίων τον Οκτώβριο.

Οι αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας επισημαίνουν ότι οι Wells Fargo και Citigroup είχαν ήδη αντλήσει συνολικά 18 δισ. δολάρια από τις αγορές ομολόγων τον προηγούμενο μήνα, μέσω εκδόσεων που πραγματοποιήθηκαν εκτός του συνήθους κύκλου χρηματοδότησης.

Μάλιστα, η Citigroup προχώρησε τον Σεπτέμβριο σε έκδοση ομολόγων ύψους 12 δισ. δολαρίων, τη μεγαλύτερη στην ιστορία της.

«Δεν αναμένουμε νέες εκδόσεις από τις συγκεκριμένες τράπεζες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους, ενώ θεωρούμε ότι και η Bank of America ενδέχεται να μην προσφύγει στις αγορές. Επομένως, το μεγαλύτερο μέρος των νέων εκδόσεων θα προέλθει από τη Morgan Stanley και την Goldman Sachs», αναφέρουν αναλυτές της JPMorgan, σε σημείωμα που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Η συνεχιζόμενη αύξηση των εκδόσεων τραπεζικών ομολόγων αποτυπώνει το μέγεθος των κεφαλαιακών αναγκών που δημιουργεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγορές χρέους, καθώς το κόστος χρηματοδότησης αυξάνεται και οι ανησυχίες για τη συσσώρευση δανεισμού στον τεχνολογικό κλάδο εντείνονται.

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