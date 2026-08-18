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Η Xiaomi ανακοίνωσε κέρδη που υποχώρησαν λιγότερο από όσο ανέμεναν οι αναλυτές, δημιουργώντας προσδοκίες ότι ο κινεζικός τεχνολογικός όμιλος μπορεί να αντέξει τις πιέσεις από την παρατεταμένη έλλειψη τσιπ μνήμης, η οποία έχει πλήξει τη ζήτηση για smartphones.

Η εταιρεία με έδρα το Πεκίνο κατέγραψε καθαρά κέρδη 9,46 δισ. γουάν (1,4 δισ. δολάρια) στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών. Σε ετήσια βάση, πάντως, τα κέρδη μειώθηκαν κατά 21%. Τα έσοδα υποχώρησαν κατά 6,1% στα 108,92 δισ. γουάν.

Η έλλειψη μνημών πιέζει τα smartphones

Η Xiaomi συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγάλων κατασκευαστών smartphones που έχουν δεχθεί τις ισχυρότερες πιέσεις από την παγκόσμια στενότητα στα τσιπ μνήμης.

Κορυφαίοι προμηθευτές, όπως η Samsung Electronics και η SK Hynix, έχουν δώσει προτεραιότητα στην παραγωγή προηγμένων μνημών που χρησιμοποιούνται σε data centers για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η στροφή αυτή έχει προκαλέσει έλλειψη συμβατικών προϊόντων μνήμης και έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση του κόστους.

Το βασικό ερώτημα για τους επενδυτές είναι πλέον εάν η Xiaomi έχει καταφέρει να θέσει υπό έλεγχο το αυξανόμενο κόστος των υλικών. Η μετοχή της έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 20% στο Χονγκ Κονγκ από τα τέλη Ιουνίου, αποτυπώνοντας την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της.

Η εικόνα στην αγορά smartphones, ωστόσο, παραμένει δύσκολη. Η Xiaomi εμφάνισε τη μεγαλύτερη πτώση στις αποστολές smartphones μεταξύ των πέντε κορυφαίων κατασκευαστών παγκοσμίως κατά το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου.

Η στρατηγική της να καλύπτει σχεδόν ολόκληρο το φάσμα της αγοράς —από premium συσκευές με αναδιπλούμενες οθόνες έως οικονομικά μοντέλα με τιμή κάτω των 100 δολαρίων— την έχει καταστήσει ιδιαίτερα εκτεθειμένη στην άνοδο του κόστους των μνημών.

Η μεγάλη στροφή στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Την ίδια στιγμή, η στροφή του ιδρυτή της Xiaomi, Λέι Τζουν, προς τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα πίεσης στην κερδοφορία, καθώς η εταιρεία επιχειρεί να εδραιωθεί σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές αγορές αυτοκινήτου στον κόσμο.

Το τελευταίο διάστημα, οι επενδυτές έχουν προβληματιστεί από την παρουσίαση δύο νέων υβριδικών μοντέλων βενζίνης-ηλεκτρισμού, οι τιμές των οποίων διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς.

Η Xiaomi ποντάρει στα SUV SkyNomad για να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών, σε μια περίοδο κατά την οποία πολλοί κατασκευαστές αυτοκινήτων στην Κίνα βρίσκονται αντιμέτωποι με υποχώρηση των πωλήσεων.

Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει να ξεκινήσει πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο εξωτερικό από το 2027. Η διεθνής επέκταση θα μπορούσε να μετατρέψει τον συγκεκριμένο κλάδο σε ισχυρότερο μοχλό ανάπτυξης και να εντείνει τον ανταγωνισμό με καθιερωμένες δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες, μεταξύ άλλων και στην Ευρώπη.

Το εγχείρημα, ωστόσο, συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις, όπως οι δασμοί, ο αυξημένος ρυθμιστικός έλεγχος και τα αυστηρότερα πρότυπα ασφαλείας.

Το στοίχημα της κερδοφορίας

Η εικόνα των αποτελεσμάτων αντανακλά ουσιαστικά δύο αντίρροπες τάσεις. Από τη μία πλευρά βρίσκονται η αδυναμία στα smartphones και στις συσκευές Internet of Things και, από την άλλη, η ανάπτυξη της δραστηριότητας των ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι πωλήσεις smartphones εκτιμάται ότι εμφάνισαν μικρότερη πτώση σε αξία σε σχέση με τη μεγάλη κάμψη των αποστολών, καθώς η αύξηση της μέσης τιμής πώλησης βελτίωσε το μείγμα προϊόντων.

Αντίθετα, ο τομέας Internet of Things παρέμεινε υπό πίεση εξαιτίας των περιορισμένων επιδοτήσεων και της υποτονικής καταναλωτικής ζήτησης. Η δραστηριότητα των έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων και των νέων πρωτοβουλιών εκτιμάται ότι επέστρεψε σε ισχυρή ανάπτυξη, καθώς αυξήθηκαν οι παραδόσεις του SU7 μετά τη μετάβαση μεταξύ μοντέλων το προηγούμενο τρίμηνο.

Παρά τη δυναμική των EV, το συνολικό περιθώριο μικτού κέρδους παραμένει εκτεθειμένο στο υψηλό κόστος των μνημών στα smartphones και στον εντεινόμενο πόλεμο τιμών στην κινεζική αγορά αυτοκινήτου. Η δυνατότητα της Xiaomi να ισορροπήσει ανάμεσα στους δύο αυτούς παράγοντες αποτελεί πλέον κρίσιμο τεστ για την επόμενη φάση ανάπτυξής της.

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