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Η Xiaomi μπορεί να παραμένει περισσότερο γνωστή στο ευρύ κοινό για τα smartphones της, ωστόσο στην IFA 2026 έδειξε ότι οι φιλοδοξίες της ξεπερνούν πλέον κατά πολύ τα όρια της κινητής τηλεφωνίας.

Οι οικιακές και συνδεδεμένες συσκευές καταλαμβάνουν ολοένα μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της κινεζικής εταιρείας. Πλέον, η Xiaomi στρέφει ακόμη περισσότερο την προσοχή της στην αυτοκίνηση, μια κατεύθυνση που είχε έντονη παρουσία στη φετινή έκθεση του Βερολίνου.

Στον εκθεσιακό χώρο της Xiaomi, οι επισκέπτες έρχονται σχεδόν αμέσως αντιμέτωποι με ένα φουτουριστικής σχεδίασης αυτοκίνητο. Πάνω του δεσπόζει το γνώριμο λογότυπο της εταιρείας, αυτή τη φορά όμως σε ένα προϊόν πολύ διαφορετικής κλίμακας από εκείνα με τα οποία έχει συνδεθεί παραδοσιακά το όνομά της.

Στην Κίνα, τα αυτοκίνητα της Xiaomi αποτελούν ήδη γνώριμη παρουσία για τους καταναλωτές. Το επόμενο βήμα για την εταιρεία είναι να κάνει αισθητή την παρουσία της και στους δρόμους της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Xiaomi ανακοίνωσε στην IFA 2026 ότι σκοπεύει να διαθέσει τα ηλεκτρικά οχήματά της στην ευρωπαϊκή αγορά το 2027. Η κίνηση αυτή αποτελεί το επόμενο στάδιο της επέκτασής της πέρα από τα smartphones και τις υπόλοιπες καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές.

Η διάθεση αυτοκινήτων, ωστόσο, δεν αποτελεί από μόνη της τον τελικό προορισμό της στρατηγικής της. Όπως συμβαίνει και με άλλες τεχνολογικές εταιρείες που συμμετέχουν στην έκθεση του Βερολίνου, η Xiaomi δίνει όλο και μεγαλύτερη έμφαση στη σύνδεση διαφορετικών πλευρών της καθημερινότητας.

Η εταιρεία περιγράφει αυτή τη φιλοσοφία με την ονομασία «Human x Car x Home». Πρόκειται για ένα οικοσύστημα που έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέει τις προσωπικές συσκευές του χρήστη, το αυτοκίνητο και τις τεχνολογίες του σπιτιού. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός θα μπορεί να διαχειρίζεται λειτουργίες του σπιτιού του ακόμη και μέσα από το αυτοκίνητό του.

Στην IFA, η εταιρεία παρουσίασε ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτή η ιδέα στην πράξη. Από το εσωτερικό του αυτοκινήτου, οι χρήστες είχαν τη δυνατότητα να χειρίζονται οικιακές συσκευές, ανοίγοντας ή κλείνοντας, για παράδειγμα, τις συνδεδεμένες κουρτίνες ή ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τον κλιματισμό.

Με αυτόν τον τρόπο, το αυτοκίνητο μπορεί ουσιαστικά να μετατραπεί σε ένα επιπλέον κέντρο ελέγχου του έξυπνου σπιτιού. Ένας οδηγός που επιστρέφει από τη δουλειά θα μπορούσε, για παράδειγμα, να ρυθμίσει εκ των προτέρων τη θερμοκρασία του σπιτιού, ενώ παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται και άλλες συνδεδεμένες συσκευές απευθείας από το όχημα.

Σύμφωνα με τη Xiaomi, η τεχνητή νοημοσύνη και το λειτουργικό σύστημα HyperOS θα αποτελέσουν τον τεχνολογικό κρίκο που θα ενώνει όλες αυτές τις συσκευές. Σε βάθος χρόνου, το σχέδιο δεν περιορίζεται στον χειροκίνητο έλεγχο κάθε συσκευής ξεχωριστά, αλλά προβλέπει την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των πληροφοριών που σχετίζονται με το εκάστοτε πλαίσιο, ώστε να συντονίζονται οι λειτουργίες μεταξύ αυτοκινήτου, smartphone και σπιτιού.

Επομένως, για τη Xiaomi το αυτοκίνητο δεν αποτελεί απλώς την είσοδο σε μία ακόμη προϊοντική κατηγορία. Αντιμετωπίζεται ως ένα επιπλέον μέρος ενός μεγαλύτερου διασυνδεδεμένου οικοσυστήματος, μέσω του οποίου η τεχνολογία της εταιρείας περνά από το smartphone και το σπίτι στον δρόμο.

Την ίδια στιγμή, πέρα από τα σχέδια που βρίσκονται πιο κοντά στην εμπορική πραγματικότητα, η Xiaomi παρουσιάζει και ιδέες με περισσότερο μελλοντικό χαρακτήρα, εξετάζοντας δυνατότητες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Xiaomi Vision Gran Turismo, ένα από τα concept που παρουσιάστηκαν στην IFA. Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό hypercar που δημιουργήθηκε για τη σειρά αγωνιστικών παιχνιδιών Gran Turismo και χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση ιδεών που αφορούν τη σχεδίαση, την αεροδυναμική και την ψηφιακή αλληλεπίδραση.

Για την ώρα, πάντως, το συγκεκριμένο όχημα παραμένει καθαρά σε επίπεδο concept και δεν αποτελεί ένδειξη ότι κάποιο αντίστοιχο μοντέλο παραγωγής πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα στους δρόμους.

Τοπικές συνεργασίες για την είσοδο στην Ευρώπη

Παράλληλα με τον πειραματισμό γύρω από μελλοντικά οχήματα, η Xiaomi κατέστησε σαφές ότι τα σχέδιά της για την ευρωπαϊκή αγορά είναι συγκεκριμένα.

Στο πλαίσιο ειδικής τελετής, η Xiaomi υπέγραψε επιστολές προθέσεων με οκτώ γερμανικές αλυσίδες λιανικής πώλησης αυτοκινήτων: Emil Frey Germany, Ernst Dello Group, Autohaus Dinnebier, Hahn Automobile, LUEG Mobility Group, Fett & Wirtz, SPT Avior και Penske-Jacobs.

Η Γερμανία, ωστόσο, αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα της ευρωπαϊκής στρατηγικής. Η εταιρεία σχεδιάζει να προχωρήσει σε ανάλογες συνεργασίες και σε άλλες αγορές της Ευρώπης.

Για να υποστηρίξει τη διευρυμένη αυτή στρατηγική, η Xiaomi σχεδιάζει παράλληλα σημαντικές επενδύσεις. Για την πενταετία 2026-2030, η εταιρεία δηλώνει ότι προτίθεται να διαθέσει παγκοσμίως περισσότερα από 24 δισ. ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στην τεχνητή νοημοσύνη, τα λειτουργικά συστήματα, τους ημιαγωγούς, τα έξυπνα οχήματα, τη ρομποτική και την έξυπνη βιομηχανική παραγωγή.

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