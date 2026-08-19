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Ο όρος «γκρίζο διαζύγιο» αναφέρεται στο διαζύγιο μεταξύ ενηλίκων ηλικίας 50 ετών και άνω. Και παρόλο που τα διαζύγια μεταξύ νεότερων ενηλίκων παρουσιάζουν πτωτική τάση τα τελευταία 15 χρόνια, σύμφωνα με το Pew Research, τα «γκρίζα διαζύγια» βρίσκονται σε άνοδο.

Αν και κάθε διαζύγιο μπορεί να είναι οικονομικά δύσκολο, το «γκρίζο διαζύγιο» είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τη συνταξιοδότηση, καθώς μειώνει κατά το ήμισυ τις συσσωρευμένες αποταμιεύσεις. Μπορεί επίσης να διπλασιάσει τα έξοδα διαβίωσης, καθώς δημιουργούνται δύο ξεχωριστά νοικοκυριά.

Ο κίνδυνος ενός «γκρίζου διαζυγίου» είναι ότι, σε αντίθεση με ένα διαζύγιο στα 30 σας, όπου έχετε χρόνο να αναπληρώσετε την οικονομική απώλεια, στα 50 ή 60 σας απομένει ελάχιστος χρόνος για να ξαναχτίσετε την περιουσία σας.

Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «The Journals of Gerontology» από τη Σούζαν Λ. Μπράουν, το ποσοστό διαζυγίων στην τρίτη ηλικία ήταν χαμηλό και αυξήθηκε μόνο ελαφρώς μεταξύ 1970 και 1990, πριν διπλασιαστεί έως το 2010.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι, αν και το ποσοστό διαζυγίων έχει σταματήσει να αυξάνεται μεταξύ των ενηλίκων μέσης ηλικίας, συνεχίζει να αυξάνεται μεταξύ των ηλικιωμένων.

Το 2022, το 36% των ενηλίκων στις ΗΠΑ που χώρισαν ήταν ηλικίας 50 ετών και άνω. Η μόνη ομάδα με αυξανόμενο ποσοστό διαζυγίων ήταν οι ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω.

Σύμφωνα με την Barnes Family Law, τα διαζύγια μεταξύ ζευγαριών ηλικίας 65 ετών και άνω έχουν τριπλασιαστεί από το 1990 και αναμένεται να αυξηθούν κατά ένα ακόμη τρίτο έως το 2030.

Πέρα από τον απλό διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων, το κόστος του διαζυγίου λόγω των νομικών διαδικασιών μπορεί να επηρεάσει τον μηνιαίο προϋπολογισμό ή τα συνταξιοδοτικά σας σχέδια.

Σύμφωνα με το δικηγορικό γραφείο David M. Moore, το μέσο κόστος ενός διαζυγίου στις Ηνωμένες Πολιτείες κυμαίνεται μεταξύ 15.000 και 20.000 δολαρίων. Ωστόσο, το ποσό αυτό μπορεί στην πραγματικότητα να κυμαίνεται από μερικές εκατοντάδες δολάρια για ένα συναινετικό διαζύγιο έως και πάνω από 100.000 δολάρια σε περίπτωση διαζυγίου με έντονες συγκρούσεις και υψηλή περιουσία.

Οι περισσότεροι δικαστές στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν ένα σύστημα που ονομάζεται «δίκαιη κατανομή», διαχωρίζοντας όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τα εισοδήματα, τα χρέη και την ακίνητη περιουσία όπως κρίνουν δίκαιο, σύμφωνα με την Edelman Financial Engines.

Η διάρκεια του γάμου μπορεί επίσης να ληφθεί υπόψη. Ωστόσο, εννέα πολιτείες ακολουθούν τους νόμους περί κοινοκτημοσύνης. Σε αυτές τις πολιτείες, η κοινοκτημοσύνη συνήθως κατανέμεται 50-50, και κάθε σύζυγος διατηρεί την ξεχωριστή περιουσία του ή της.

Σύμφωνα με το The Pension Rights Center, τα συνταξιοδοτικά προγράμματα όπως τα προγράμματα 401(k), 403(b) και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα πρέπει συνήθως να διανέμονται μέσω μιας εγκεκριμένης δικαστικής απόφασης για οικογενειακές σχέσεις (QDRO).

Όπως αναφέρει το zerohedge, μία QDRO είναι ένα νομικό έγγραφο που παραχωρεί σε ένα άτομο το δικαίωμα σε ένα μέρος των συνταξιοδοτικών παροχών που έχει αποκτήσει ο πρώην σύζυγός του μέσω ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος του ιδιωτικού τομέα που χρηματοδοτείται από τον εργοδότη.

Χωρίς μια QDRO για τη διανομή αυτών των παροχών, τα άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία διαζυγίου ενδέχεται να χάσουν τα δικαιώματά τους σε ένα μερίδιο αυτών των παροχών και να εκτεθούν στον κίνδυνο οικονομικής ανασφάλειας κατά τη συνταξιοδότηση.

Σύμφωνα με τον IRS, τα περισσότερα προγράμματα απαιτούν την υποβολή QDRO στον διαχειριστή του προγράμματος προτού μπορέσει να καταβάλει οποιοδήποτε μέρος των συνταξιοδοτικών παροχών ενός συμμετέχοντα στον πρώην σύζυγο.

Η ασφάλεια ζωής μπορεί επίσης να υπόκειται σε διανομή σε περίπτωση διαζυγίου. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν υπάρχει αξία εξαγοράς, καθώς αυτή μπορεί να θεωρηθεί συζυγικό περιουσιακό στοιχείο.

Σύμφωνα με την Edelman Financial Engines, πολλοί διακανονισμοί διαζυγίου απαιτούν τη διατήρηση ασφάλειας ζωής για την προστασία των πληρωμών διατροφής για τα παιδιά και της διατροφής προς τον/την πρώην σύζυγο.

Είναι σημαντικό να καταρτίσετε ένα οικονομικό σχέδιο και προϋπολογισμό που θα σας καθοδηγήσει κατά τη διάρκεια του διαζυγίου σας. Θα πρέπει να εξετάζετε τις μηνιαίες τραπεζικές και οικονομικές καταστάσεις και να φτιάχνετε αντίγραφα για τον δικηγόρο σας.

Οι φόροι, επίσης, συχνά παραβλέπονται. Φροντίστε να συμβουλευτείτε έναν λογιστή ή φοροτεχνικό.

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