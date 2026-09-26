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Συνολικά 1.208.786.298,6 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.745.730 δικαιούχους, από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 29 Σεπτεμβρίου , θα καταβληθούν 1.123.486.298,60 ευρώ σε 1.649.038 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου ,

, θα καταβληθούν σε για την πληρωμή , στις 30 Σεπτεμβρίου , θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Οκτωβρίου του ν. 4778/2021 ,

, θα καταβληθούν σε για την πληρωμή του , στις 2 Οκτωβρίου , θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για την πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ ,

, θα καταβληθούν σε για την πληρωμή , από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου , θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ και

, θα καταβληθούν σε σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων και στις 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

32.000.000 ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα ,

σε για , 12.000.000 ευρώ σε 14.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

σε για και 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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