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Συνολικά 1.208.786.298,6 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.745.730 δικαιούχους, από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 29 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 1.123.486.298,60 ευρώ σε 1.649.038 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου,
  • στις 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Οκτωβρίου του ν. 4778/2021,
  • στις 2 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για την πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,
  • από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ και
  • στις 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 32.000.000 ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 12.000.000 ευρώ σε 14.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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