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Ομοσπονδιακό εφετείο στην Ουάσινγκτον επικύρωσε την Παρασκευή την απόφαση του Πενταγώνου να χαρακτηρίσει την Anthropic ως κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα, προκαλώντας νέο πλήγμα στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στη μακρά αντιπαράθεσή της με την κυβέρνηση Τραμπ.

Με απόφαση 2-1, οι δικαστές του Εφετείου της Περιφέρειας της Ουάσινγκτον, Γκρέγκορι Κάτσας και Νεόμι Ράο, απέρριψαν το επιχείρημα της Anthropic ότι η απαγόρευση του υπουργείου Άμυνας για τη χρήση των μοντέλων Claude AI ήταν αυθαίρετη, παράνομη και αντισυνταγματική. Η δικαστής Κάρεν ΛεΚραφτ Χέντερσον διαφώνησε με την απόφαση.

«Το υπουργείο διέθετε επαρκή στοιχεία για το συμπέρασμά του ότι η συνεχιζόμενη ενσωμάτωση του Claude στα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου, είτε άμεσα είτε μέσω εργολάβων του, αποτελούσε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια που καλύπτεται από τη νομοθεσία», ανέφερε στην απόφαση ο δικαστής Κάτσας.

Η απόφαση έρχεται μετά την κίνηση του Πενταγώνου τον Μάρτιο να χαρακτηρίσει την Anthropic ως «κίνδυνο εφοδιαστικής αλυσίδας», υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Η κίνηση αυτή ακολούθησε την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τον τρόπο χρήσης των μοντέλων Claude AI από τον αμερικανικό στρατό.

Ο χαρακτηρισμός αυτός σημαίνει ότι ο αμερικανικός στρατός δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τα μοντέλα της Anthropic, ενώ παράλληλα εμποδίζει τους αμυντικούς εργολάβους να τα ενσωματώνουν σε έργα τους για το υπουργείο Άμυνας.

Η Anthropic είχε προσφύγει δικαστικά κατά της κυβέρνησης Τραμπ σε Σαν Φρανσίσκο και Ουάσινγκτον, ζητώντας την ανατροπή του αποκλεισμού της. Το Πεντάγωνο είχε στηριχθεί σε δύο διαφορετικούς νομικούς χαρακτηρισμούς για να δικαιολογήσει την απόφαση για την εφοδιαστική αλυσίδα, γεγονός που οδήγησε σε δύο ξεχωριστές δικαστικές διαδικασίες.

Τον περασμένο μήνα, ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Σαν Φρανσίσκο έκρινε ότι ένας από τους δύο χαρακτηρισμούς ήταν παράνομος, όμως το εφετείο της Ουάσινγκτον επικύρωσε την Παρασκευή τον δεύτερο χαρακτηρισμό.

«Διαφωνούμε με σεβασμό με την απόφαση του δικαστηρίου», δήλωσε εκπρόσωπος της Anthropic στο CNBC. «Ένα άλλο ομοσπονδιακό δικαστήριο έχει ήδη κρίνει παράνομο τον παράλληλο χαρακτηρισμό της κυβέρνησης. Παραμένουμε βέβαιοι για τη θέση μας και εξετάζουμε όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω προσφυγής».

Το εφετείο αποφάσισε πάντως να αναστείλει την άμεση εφαρμογή της απόφασης, ώστε να δοθεί χρόνος στην Anthropic να ζητήσει επανεξέταση από την ίδια δικαστική σύνθεση ή να προσφύγει για εξέταση της υπόθεσης από το σύνολο των δικαστών του Εφετείου της Περιφέρειας της Ουάσινγκτον. Η εταιρεία μπορεί επίσης να ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να αναλάβει την υπόθεση.

Από στρατηγικός συνεργάτης σε δικαστική σύγκρουση

Πριν η σύγκρουση των δύο πλευρών γίνει δημόσια, η Anthropic αποτελούσε έναν από τους πρώτους συνεργάτες πολλών αμερικανικών κυβερνητικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του Πενταγώνου.

Η εταιρεία είχε υπογράψει σύμβαση ύψους 200 εκατ. δολαρίων με το υπουργείο Άμυνας τον Ιούλιο του 2025, όμως όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για την ανάπτυξη του Claude στην πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης του Πενταγώνου GenAI.mil τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, οι συνομιλίες κατέρρευσαν.

Το Πεντάγωνο ζητούσε από την Anthropic να παρέχει απεριόριστη πρόσβαση στα μοντέλα της για όλες τις νόμιμες χρήσεις, ενώ η εταιρεία ζητούσε εγγυήσεις ότι η τεχνολογία της δεν θα χρησιμοποιηθεί για πλήρως αυτόνομα όπλα ή μαζική παρακολούθηση πολιτών στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

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