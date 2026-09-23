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Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν και ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic Ντάριο Αμοντέι κάλεσαν τους ηγέτες του κόσμου να συνεργαστούν για την τεχνητή νοημοσύνη, σε μια ασυνήθιστη εμφάνιση ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία επικεντρώθηκε στις αυξανόμενες ανησυχίες για τους υπαρξιακούς κινδύνους που μπορεί να δημιουργήσει η τεχνολογία.

Στις παρεμβάσεις τους, οι δύο επικεφαλής εταιρειών που αναπτύσσουν από τα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο υπογράμμισαν την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για τη θέσπιση κοινών προτύπων ασφαλείας.

Όπως ανέφεραν, απαιτείται συντονισμός απέναντι στο ενδεχόμενο τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να αποκτήσουν τη δυνατότητα να βελτιώνονται αυτόνομα και να εξελίσσονται ταχύτερα από την ικανότητα των ανθρώπων να τα ελέγχουν.

«Υπήρξαν στιγμές όπου χώρες που ανταγωνίζονται και δεν συμπαθούν πάντα η μία την άλλη κατάφεραν να ενωθούν για κοινά συμφέροντα και το συλλογικό καλό απέναντι σε μια ισχυρή νέα τεχνολογία», τόνισε ο Σαμ Άλτμαν. «Πιστεύουμε ότι αυτή πρέπει να είναι μία από αυτές τις στιγμές».

Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου η τεχνητή νοημοσύνη και οι κίνδυνοι που τη συνοδεύουν βρέθηκαν στο επίκεντρο των ομιλιών αρχηγών κρατών και ανώτατων διπλωματών.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στην εναρκτήρια ομιλία του, κάλεσε τους ηγέτες να συντονιστούν για τα λεγόμενα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και υπογράμμισε ότι ο ΟΗΕ μπορεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα υποστήριξης αυτών των προσπαθειών.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις εκκλήσεις για διεθνή ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, χαρακτηρίζοντάς τες «παγκοσμιοποιητική προσπάθεια».

Οι προειδοποιήσεις για ανεξέλεγκτη εξέλιξη της AI

Για τον Ντάριο Αμοντέι, η συνεδρίαση αποτέλεσε μια σπάνια δημόσια παρέμβαση σε διεθνές επίπεδο, καθώς οι δύο εταιρείες βρίσκονται σε ανταγωνισμό για την ηγεσία στον χώρο μιας τεχνολογίας που αναμένεται να μετασχηματίσει την παγκόσμια οικονομία.

Σε μήνυμά του μέσω βιντεοσύνδεσης, ο επικεφαλής της Anthropic τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην επιστήμη και την υγεία, αλλά παράλληλα ενέχει δυνητικά καταστροφικούς κινδύνους.

Μεταξύ αυτών ανέφερε το ενδεχόμενο τρομοκρατικές οργανώσεις να χρησιμοποιήσουν την AI για τη δημιουργία θανατηφόρων βιολογικών όπλων, αλλά και το ενδεχόμενο τα μοντέλα να γίνουν τόσο ισχυρά ώστε ακόμη και οι δημιουργοί τους να δυσκολεύονται να τα διαχειριστούν.

«Παρά όλες τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων σε αυτή την αίθουσα, πρέπει να αφήσουμε στην άκρη αυτές τις διαφορές για να αντιμετωπίσουμε αυτή την παγκόσμια ευκαιρία και αυτή την παγκόσμια απειλή που παρουσιάζονται ταυτόχρονα», δήλωσε ο Αμοντέι.

«Κανένας ηγέτης, καμία εταιρεία και κανένα κράτος δεν μπορεί να το διαχειριστεί μόνο του», ξεκαθάρισε.

Η κούρσα για την AI και οι νέες αποτιμήσεις

Η εμφάνιση των δύο στελεχών έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας τεχνολογικής αντιπαράθεσης.

Τόσο η OpenAI όσο και η Anthropic σχεδιάζουν εισαγωγές στις χρηματιστηριακές αγορές τους επόμενους μήνες, με τις αποτιμήσεις τους να ενδέχεται να πλησιάσουν το 1 τρισ. δολάρια για κάθε εταιρεία.

Οι ανησυχίες για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης ενισχύθηκαν μετά από ένα εκτενές κείμενο περίπου 3.800 λέξεων που δημοσίευσε ο Αμοντέι, στο οποίο υποστήριξε ότι η ανάπτυξη των πιο προηγμένων συστημάτων θα πρέπει να προχωρήσει με μεγαλύτερη προσοχή, ώστε οι ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα τις πιθανές απειλές.

Η παρέμβασή του υιοθετήθηκε γρήγορα από τον Άλτμαν και τον επικεφαλής της SpaceXAI Έλον Μασκ, ενώ αναφέρθηκε και από Αμερικανούς νομοθέτες που εξετάζουν μέτρα για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Η επίθεση στην Hugging Face και η ανάγκη για κανόνες

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας συμμετείχε επίσης ο διευθύνων σύμβουλος της Hugging Face Κλεμέν Ντελανγκέ, η εταιρεία του οποίου είχε δεχθεί επίθεση από ομάδα πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης που συνεργάστηκαν για να παραβιάσουν την ιστοσελίδα της.

Το περιστατικό, μαζί με άλλα αντίστοιχα συμβάντα, ενίσχυσε τη συζήτηση για το ενδεχόμενο τα συστήματα AI να αποκτήσουν δυνατότητες που θα τους επιτρέπουν να αποφεύγουν τον ανθρώπινο έλεγχο.

Ο Ντελανγκέ, ωστόσο, προειδοποίησε κατά της υπερβολικής αντίδρασης.

«Πιστεύουμε έντονα ότι οι αφηγήσεις που βασίζονται στον φόβο δεν είναι ο σωστός τρόπος για να ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον μιας τόσο θεμελιώδους και ενδυναμωτικής τεχνολογίας», υποστήριξε.

«Δεχθήκαμε επίθεση από AI, αλλά πιο σημαντικό είναι ότι αμυνθήκαμε με τη βοήθεια της AI», πρόσθεσε.

Η συνάντηση Τραμπ – Σι και η μάχη για την τεχνολογική κυριαρχία

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσινγκτον, όπου η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης.

Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου βρίσκονται σε έντονο ανταγωνισμό για την τεχνολογική πρωτοκαθεδρία, ενώ αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κίνας εργάζονται για τη δημιουργία ενός πλαισίου διαλόγου σχετικά με την ασφάλεια της AI.

Ο Άλτμαν επιχείρησε να τοποθετηθεί ανάμεσα στις δύο ακραίες προσεγγίσεις: όσους προειδοποιούν για καταστροφικά σενάρια και όσους υποβαθμίζουν τους κινδύνους.

«Θα είμαστε όλοι σε καλύτερη θέση αν συμφωνήσουμε για το τι σημαίνουν καλά στοιχεία, καλές δικλίδες ασφαλείας και καλή εποπτεία σε παγκόσμιο επίπεδο», τόνισε προσθέτοντας: «Δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις και είμαστε ανοιχτοί σε καλύτερες ιδέες. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με όλους για να βρούμε τον δρόμο προς τα εμπρός».

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