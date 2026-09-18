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Για αρκετά χρόνια, το πρότυπο ομορφιάς που κυριάρχησε στα κοινωνικά δίκτυα είχε ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό: έντονα ζυγωματικά, γεμάτα χείλη, ανορθωμένη μύτη και ένα πρόσωπο χωρίς εμφανή σημάδια γήρανσης. Το λεγόμενο «Instagram Face» έγινε ο στόχος πολλών γυναικών που απευθύνονταν σε πλαστικούς χειρουργούς, δερματολόγους και κέντρα αισθητικής, αναζητώντας μια εικόνα αντίστοιχη με αυτή που προέβαλαν οι διάσημες influencers.

Το βασικό εργαλείο αυτής της μεταμόρφωσης ήταν το υαλουρονικό οξύ, γνωστό ευρύτερα ως filler. Πρόκειται για μια ουσία σε μορφή τζελ, η οποία εγχέεται κάτω από το δέρμα με στόχο να γεμίσει ρυτίδες, να προσθέσει όγκο και να αλλάξει διακριτικά ή έντονα τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Αν και το Botox μπορεί να μειώσει τις ρυτίδες μέσω της χαλάρωσης των μυών, τα fillers αποτέλεσαν για πολλούς τον τρόπο να «γυρίσουν πίσω τον χρόνο» χωρίς χειρουργείο.

Ωστόσο, η ιστορία των ενέσιμων υλικών δεν ξεκίνησε με την άνοδο του Instagram. Οι πρώτες προσπάθειες αισθητικής χρήσης ουσιών που προσέθεταν όγκο στο πρόσωπο χρονολογούνται από τα τέλη του 19ου αιώνα. Τότε χρησιμοποιούνταν υγρή παραφίνη, όμως η μέθοδος εγκαταλείφθηκε λόγω σοβαρών επιπλοκών, όπως η μετακίνηση του υλικού, η δημιουργία οζιδίων και οι εμβολές. Αργότερα δοκιμάστηκε και η υγρή σιλικόνη, πριν η επιστήμη οδηγηθεί στις πιο σύγχρονες λύσεις.

Το σημερινό filler βασίζεται κυρίως στο υαλουρονικό οξύ, ένα φυσικό μόριο του οργανισμού που έχει την ικανότητα να συγκρατεί νερό, λειτουργώντας σαν «σφουγγάρι» που ενυδατώνει και προσδίδει όγκο στην επιδερμίδα.

Στις ΗΠΑ, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το 2003 το Restylane της Galderma, το πρώτο μεγάλο filler υαλουρονικού οξέος για την αντιμετώπιση μέτριων και σοβαρών ρυτίδων. Το προϊόν είχε ήδη κυκλοφορήσει στην Ευρώπη από το 1996. Ακολούθησαν άλλα δημοφιλή σκευάσματα, όπως το Juvéderm της Allergan Aesthetics, που εγκρίθηκε το 2006, αλλά και το Sculptra της Galderma, το οποίο αρχικά χρησιμοποιήθηκε για την απώλεια λίπους στο πρόσωπο ασθενών με HIV και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην αισθητική.

Η στροφή από τα υπερβολικά χείλη στη διακριτική παρέμβαση

Για σχεδόν μία δεκαετία, η αγορά των fillers γνώρισε μεγάλη άνθηση, καθώς το πρότυπο της ομορφιάς απαιτούσε όλο και μεγαλύτερες ποσότητες υλικού. Οι θεραπείες συχνά χρεώνονταν ανά σύριγγα, ενώ πολλές γυναίκες επιδίωκαν την εικόνα διασημοτήτων όπως η Kim Kardashian, με τα υπερτονισμένα χαρακτηριστικά να θεωρούνται σύμβολο επιτυχίας.

Πλέον, όμως, η τάση αλλάζει. Οι επαγγελματίες της αισθητικής παρατηρούν ότι οι πελάτισσες ζητούν μικρότερες ποσότητες και πιο φυσικά αποτελέσματα. Πολλές προτιμούν να χρησιμοποιούν μισή σύριγγα ή ακόμη λιγότερο υλικό, καθώς η μεγαλύτερη ανησυχία τους είναι να μην αποκτήσουν μια τεχνητή εμφάνιση.

«Κανείς δεν θέλει πλέον υπερβολικά γεμάτα χείλη ή ζυγωματικά που αλλοιώνουν το πρόσωπο», επισημαίνουν ειδικοί. Το νέο πρότυπο φαίνεται να εμπνέεται από πρόσωπα όπως η Gwyneth Paltrow για τις μεγαλύτερες ηλικίες και η Hailey Bieber για τις νεότερες, δηλαδή από μια πιο φυσική εικόνα όπου επιτρέπονται ακόμη και μικρές ατέλειες.

Η αλλαγή αυτή έχει επηρεάσει και την αγορά. Τα fillers αντιμετωπίζονται πλέον από αρκετούς καταναλωτές με καχυποψία, καθώς στα κοινωνικά δίκτυα έχουν πολλαπλασιαστεί ιστορίες για ανεπιθύμητες μετακινήσεις υλικών ή για γυναίκες που αναγκάστηκαν να διαλύσουν το υαλουρονικό τους επειδή δεν ήταν ικανοποιημένες με το αποτέλεσμα.

Η αμερικανική αγορά των fillers, αξίας περίπου 3,3 δισ. δολαρίων, εμφανίζει ήδη σημάδια κόπωσης. Σύμφωνα με στοιχεία της Guidepoint Qsight, οι τριμηνιαίες δαπάνες στις ΗΠΑ μειώθηκαν από 970 εκατ. δολάρια το 2023 σε 850 εκατ. δολάρια το 2025.

Οι εταιρείες του κλάδου επιχειρούν να αλλάξουν την εικόνα του προϊόντος, αποφεύγοντας τον όρο «filler» που έχει αποκτήσει αρνητική φόρτιση και προβάλλοντας περισσότερο την επιστημονική ονομασία «υαλουρονικό οξύ».

Η νέα αισθητική φιλοσοφία φαίνεται να ευνοεί τη φυσικότητα. Η μόδα των υπερβολών υποχωρεί, ενώ ακόμη και άλλες παρεμβάσεις, όπως τα πολύ μεγάλα εμφυτεύματα στήθους ή οι έντονες επεμβάσεις στους γλουτούς, χάνουν μέρος της δημοτικότητάς τους. Στη νέα εποχή της εικόνας, ένα πρόσωπο που δείχνει ανθρώπινο φαίνεται να έχει μεγαλύτερη αξία από ένα τέλειο αλλά αφύσικο αποτέλεσμα.

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