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Ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, απορρίπτει τις εκτιμήσεις ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε μέσα στα επόμενα χρόνια να εξελιχθεί σε υπεράνθρωπη τεχνολογία και να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας, χαρακτηρίζοντας αυτές τις προειδοποιήσεις υπερβολικές και «καταστροφολογικές».

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κατασκευής τσιπ για την AI, η χρηματιστηριακή αξία της οποίας έχει φτάσει περίπου τα 5 τρισ. δολάρια, απάντησε στις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην ερευνητή της Anthropic, Τζέικομπ Κόξον, σύμφωνα με τις οποίες η AI θα μπορούσε μέσα στην επόμενη δεκαετία να γίνει «υπεράνθρωπη» και να οδηγήσει στον αφανισμό του ανθρώπινου είδους.

«Το 2030 δεν θα είναι το τέλος του κόσμου. Υπάρχει πιθανότητα 0% να είναι το τέλος του κόσμου», δήλωσε ο Χουάνγκ σε συνέντευξή του στο CBS News. Όπως πρόσθεσε, η πρόκληση φόβου είναι περιττή και ανεύθυνη.

Η αντιπαράθεση για τους κινδύνους της AI

Οι δηλώσεις του Κόξον, τις οποίες υποστήριξαν και άλλοι δύο ερευνητές της Anthropic, έχουν προκαλέσει διεθνή συζήτηση για τους κινδύνους της τεχνολογίας και την απουσία επαρκούς εποπτείας, καθώς οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ανταγωνίζονται για την ανάπτυξη ολοένα ισχυρότερων μοντέλων.

Αμερικανοί νομοθέτες έχουν επίσης εκφράσει ανησυχίες για τους κινδύνους από την ανάπτυξη της AI. Παράλληλα, η Anthropic έχει δημοσιοποιήσει έκθεση για απειλές, στην οποία καταγράφονται προσπάθειες εγκληματιών, κρατικά υποστηριζόμενων ομάδων, εταιρειών κατασκοπευτικού λογισμικού, επιστημόνων και προπαγανδιστών να αξιοποιήσουν ισχυρά μοντέλα AI για τον σχεδιασμό πυραύλων και βομβών, τη δημιουργία θανατηφόρων παθογόνων και την παρακολούθηση αντιφρονούντων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και ο Έλον Μασκ έχουν ταχθεί υπέρ της επιβράδυνσης της ανάπτυξης της τεχνολογίας.

Αντίθετα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απορρίψει τις ανησυχίες για την ανάπτυξη της AI ως «φάρσα» και «συνωμοσία», υποστηρίζοντας ότι μια επιβράδυνση θα μπορούσε να δώσει πλεονέκτημα στην Κίνα.

Την Κυριακή, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι ΗΠΑ και Κίνα συμφώνησαν να δημιουργήσουν έναν μηχανισμό διαλόγου για την AI, με στόχο να ανταλλάσσουν προειδοποιήσεις και να συμβάλλουν στον περιορισμό των πιθανών κινδύνων της τεχνολογίας.

«Οι προειδοποιήσεις δεν βασίζονται στην επιστήμη»

Ο Χουάνγκ επέμεινε ότι οι προβλέψεις για ένα σενάριο αφανισμού της ανθρωπότητας από την AI «δεν βασίζονται στην επιστήμη».

«Η επιτυχία της εταιρείας μας συνδέεται άμεσα με την ασφαλή ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας», δήλωσε. Όπως εξήγησε, η Nvidia έχει κάθε λόγο να διασφαλίζει την ασφαλή χρήση της τεχνολογίας, καθώς διαφορετικά θα αντιμετώπιζε σημαντικές συνέπειες, μεταξύ άλλων σε θέματα κυβερνοασφάλειας και νομικής ευθύνης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι υφιστάμενοι νόμοι και κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται στην τεχνολογία, αντί η συζήτηση να επικεντρώνεται αποκλειστικά σε σενάρια καταστροφής.

Η άλλη πλευρά: Η AI αλλάζει την οικονομία σε μία δεκαετία

Παράλληλα με τη συζήτηση για τους ακραίους κινδύνους, νέα έκθεση του Tony Blair Institute προειδοποιεί ότι οι χώρες που δεν θα αξιοποιήσουν την AI και μείνουν πίσω από άλλα κράτη κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπες με «βαθύ και σωρευτικό μειονέκτημα».

Το ινστιτούτο επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι θεσμοί που καλούνται να υποστηρίξουν τις κυβερνήσεις στις αποφάσεις για την τεχνολογία δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι.

«Η προηγούμενη βιομηχανική επανάσταση μεταμόρφωσε τον κόσμο μας σε διάστημα γενεών, ενώ η AI θα το κάνει μέσα σε μία δεκαετία», αναφέρει ο Τόνι Μπλερ στον πρόλογο της έκθεσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νέες δυνατότητες της τεχνολογίας αναπτύσσονται με πρωτοφανή ταχύτητα και έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία, την εκπαίδευση, την επιστήμη, την αγορά εργασίας, τις δημόσιες υπηρεσίες και την εθνική ασφάλεια.

Παράλληλα, όμως, αυξάνονται και οι κίνδυνοι, καθώς και η ανησυχία της κοινής γνώμης. Το βασικό πρόβλημα, σύμφωνα με την έκθεση, είναι ότι οι σύγχρονοι κρατικοί θεσμοί δεν είναι ακόμη επαρκώς εξοπλισμένοι ώστε να υποστηρίξουν τις πολιτικές ηγεσίες στις δύσκολες αποφάσεις που απαιτεί η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

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