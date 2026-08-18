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Οι γονείς στη Νότια Κορέα καταβάλλουν ολοένα και μεγαλύτερες προσπάθειες να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους ένα καλύτερο οικονομικό μέλλον, ανοίγοντας επενδυτικούς λογαριασμούς ακόμη και πριν αυτά συμπληρώσουν τον πρώτο χρόνο της ζωής τους.

Στη Mirae Asset Securities, τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εταιρεία της χώρας με βάση τη χρηματιστηριακή της αξία, ο αριθμός των επενδυτικών λογαριασμών που άνοιξαν για βρέφη ηλικίας κάτω του ενός έτους σχεδόν τριπλασιάστηκε σε σύγκριση με πέρυσι, φτάνοντας τις 15.000 τον Ιούνιο.

Αντίστοιχα, οι νέοι λογαριασμοί που ανοίχθηκαν για παιδιά ηλικίας έως 9 ετών αυξήθηκαν κατά σχεδόν 60%, φτάνοντας περίπου τις 185.000, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, χωρίς να υπολογίζονται οι διπλοί λογαριασμοί.

Η αυξημένη επιλογή των γονέων να επενδύουν για το μέλλον των παιδιών τους ενισχύθηκε από την άνοδο της νοτιοκορεατικής χρηματιστηριακής αγοράς, η οποία συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, οι έντονες διακυμάνσεις στο χρηματιστήριο της χώρας έχουν οδηγήσει αρκετούς επενδυτές να αναζητήσουν ευκαιρίες και στις αγορές του εξωτερικού.

Η Λι Χιε Γουόν, η οποία εργάζεται ως νοσοκόμα, δήλωσε στο CNBC ότι η ίδια και ο σύζυγός της θεωρούν πως η μακροπρόθεσμη επένδυση είναι καλύτερη επιλογή από το να αφήνουν τα χρήματά τους σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου ή καταθέσεων.

«Θεωρήσαμε ότι, για το μέλλον των παιδιών μας, η διάρκεια της επένδυσης έχει μεγαλύτερη σημασία από το ποσό που επενδύουμε. Γι’ αυτό ανοίξαμε έναν επενδυτικό λογαριασμό για το πρώτο μας παιδί όταν ήταν 4 ετών, ενώ για το δεύτερο αμέσως μετά τη γέννησή του», δήλωσε. Η οικογένεια επενδύει κάθε μήνα περίπου 210 έως 280 δολάρια, κυρίως σε μετοχές αμερικανικών εταιρειών που ακολουθούν την πορεία του δείκτη S&P 500.

Άλλοι γονείς ακολουθούν παρόμοιες πρακτικές.

«Ήθελα να ξεκινήσω να επενδύω για το παιδί μου από νωρίς, ώστε τα χρήματα να έχουν περισσότερο χρόνο να πολλαπλασιαστούν. Γι’ αυτό, άνοιξα τον λογαριασμό αμέσως μετά τη γέννησή της», δήλωσε ο Λι Τζουν Χιόκ, υπάλληλος γραφείου.

«Παράλληλα, επενδύω μικρά ποσά σε τακτική βάση σε εταιρείες ημιαγωγών στη Νότια Κορέα, καθώς και σε αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς πιστεύω ότι και οι δύο τομείς έχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης», πρόσθεσε.

Ο Τζε Τζουν Γου, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο DePaul, δήλωσε στο CNBC ότι οι γονείς «πιθανότατα θα συνεχίσουν να ανοίγουν επενδυτικούς λογαριασμούς για τα παιδιά τους, ακόμη και αν οι χρηματιστηριακές αγορές παρουσιάσουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις». Όπως είπε, αυτό θα συνεχιστεί όσο οι επενδύσεις σε μετοχές, είτε στην Νότια Κορέα είτε στο εξωτερικό, θεωρούνται ένας «αξιόπιστος τρόπος για τη δημιουργία περιουσίας σε βάθος χρόνου».

«Αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτεί μια σταδιακή, αλλά σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι οικογένειες στην Νότια Κορέα διαχειρίζονται την περιουσία τους, καθώς τα ακίνητα αποτελούν εδώ και πολλά χρόνια την κυριότερη μορφή περιουσίας για τα νοικοκυριά της χώρας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με έρευνα του Υπουργείου Δεδομένων και Στατιστικής, περίπου το 75% της περιουσίας των νοικοκυριών βρίσκεται σε ακίνητα και άλλα υλικά περιουσιακά στοιχεία, ενώ το υπόλοιπο 25% αφορά χρηματοοικονομικές επενδύσεις.

Φορολογικά οφέλη

«Ο σχετικά υψηλός φόρος που επιβάλλεται στα κέρδη από την πώληση ακινήτων αποτελεί έναν ακόμη λόγο που όλο και περισσότεροι Κορεάτες επιλέγουν να επενδύσουν σε μετοχές. Ο φόρος είναι ιδιαίτερα υψηλός όταν ένα ακίνητο πωλείται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την αγορά του ή όταν ο ιδιοκτήτης έχει στην κατοχή του περισσότερα από ένα ακίνητα», δήλωσε ο Τζονγκ Γου Παρκ, ανώτερος οικονομολόγος για τη Νότια Κορέα στη χρηματοοικονομική εταιρεία Nomura.

Σύμφωνα με την Εθνική Φορολογική Υπηρεσία, στη Νότια Κορέα ο φόρος στα κέρδη από την πώληση ακινήτων που βρίσκονται στην κατοχή των ιδιοκτητών για δύο ή περισσότερα χρόνια κυμαίνεται από 6% έως 45%, ανάλογα με το ύψος του κέρδους. Για ακίνητα που πωλούνται μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια από την αγορά τους, ο φόρος μπορεί να φτάσει από 40% έως 70%.

Αντίθετα, στη Νότια Κορέα, οι περισσότεροι ιδιώτες επενδυτές δεν πληρώνουν φόρο για τα κέρδη από την πώληση μετοχών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της χώρας, εκτός αν κατέχουν σημαντικό ποσοστό μιας εταιρείας.

Ένας ακόμη λόγος που οι γονείς επενδύουν σε μετοχές είναι η φορολογία στις χρηματικές δωρεές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κυβερνητικής Νομοθεσίας, οι γονείς μπορούν να δωρίσουν σε ένα ανήλικο παιδί έως περίπου 14.000 δολάρια χωρίς να πληρώσουν φόρο, μία φορά κάθε δέκα χρόνια. Πολλοί γονείς αξιοποιούν αυτή τη δυνατότητα για να επενδύσουν το ποσό αυτό σε μετοχές για τα παιδιά τους.

«Στην αρχή, αυτό που μας απασχολούσε περισσότερο δεν ήταν ποιες μετοχές θα αγοράζαμε μέσω των λογαριασμών των παιδιών μας, αλλά πώς θα αντιμετωπίζαμε τον φόρο δωρεών. Ψάξαμε μόνοι μας τις σχετικές πληροφορίες και συμβουλευτήκαμε έναν λογιστή», δήλωσε η χρήστης «leecoach_mom» σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ωστόσο, για τις περισσότερες οικογένειες με μέτριο εισόδημα, ο βασικός λόγος για τον οποίο οι γονείς επενδύουν σε μετοχές για τα παιδιά τους είναι να εξασφαλίσουν χρήματα για την εκπαίδευσή τους και το οικονομικό τους μέλλον και όχι να μειώσουν τη φορολογία», δήλωσε ο Γου από το Πανεπιστήμιο DePaul.

Οι χρηματιστηριακές εταιρείες και η κυβέρνηση ενθαρρύνουν τις επενδύσεις από μικρή ηλικία

Η Kakaopay Securities, μια διαδικτυακή χρηματιστηριακή εταιρεία που ανήκει στον νοτιοκορεατικό όμιλο Kakao, ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι σχεδιάζει να προσφέρει μετοχές αξίας περίπου 70 δολαρίων σε κάθε παιδί που θα γεννηθεί το επόμενο έτος, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει νέους πελάτες.

Η κυβέρνηση συμβάλλει επίσης στην προσπάθεια να γίνει η επένδυση στο χρηματιστήριο πιο εύκολη και προσιτή.

Το 2023, οι αρμόδιες οικονομικές αρχές άλλαξαν τους σχετικούς κανόνες, επιτρέποντας στους γονείς να ανοίγουν εξ αποστάσεως επενδυτικούς λογαριασμούς για τα παιδιά τους μέσω του κινητού τους, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν κάποιο υποκατάστημα. «Η δυνατότητα να ανοίγουν οι γονείς λογαριασμούς από απόσταση έχει αφαιρέσει ένα σημαντικό πρακτικό εμπόδιο», δήλωσε ο Παρκ της Nomura.

«Αν η διαδικασία γίνει ακόμη πιο απλή, πιθανότατα θα αυξηθεί ο αριθμός των λογαριασμών που ανοίγουν για ανήλικους, ιδιαίτερα στις οικογένειες που επενδύουν μικρά ποσά σε τακτική βάση», πρόσθεσε.

«Ωστόσο», όπως εξήγησε ο ίδιος, «αυτό θα αυξήσει κυρίως τον αριθμό των ανθρώπων που επενδύουν και όχι το συνολικό ποσό που επενδύεται. Το ύψος των επενδύσεων θα εξακολουθήσει να εξαρτάται περισσότερο από την οικονομική κατάσταση των οικογενειών, την πορεία της αγοράς και τη φορολογία».

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