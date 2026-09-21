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Θετική παραμένει η Goldman Sachs για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, διατηρώντας την Ελλάδα στις αγορές στις οποίες προτείνει αυξημένη έκθεση μεταξύ των αναδυόμενων αγορών, ενώ παράλληλα ξεχωρίζει τη δυναμική των ελληνικών τραπεζών έναντι των πολωνικών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου, ο δείκτης ASE έχει στόχο 12μήνου τις 2.900 μονάδες, από επίπεδο 2.688 μονάδων κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η κίνηση αυτή αντιστοιχεί σε δυνητική άνοδο περίπου 8% σε ευρώ. Μαζί με εκτιμώμενη μερισματική απόδοση περίπου 4% και αρνητική επίδραση περίπου 3% από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες για επενδυτή σε δολάρια, η Goldman Sachs υπολογίζει συνολική δυνητική απόδοση περίπου 9% σε δολάρια σε ορίζοντα 12 μηνών.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στις αγορές στις οποίες η Goldman Sachs διατηρεί αυξημένη στάθμιση, μαζί με την Ταϊβάν, τη Νότια Κορέα, τη Βραζιλία, τη Νότια Αφρική και την Ουγγαρία. Ο οίκος χαρακτηρίζει την Ελλάδα και την Ουγγαρία ως αγορές με ιδιαίτερους εγχώριους καταλύτες, διαφοροποιώντας τες από τις μεγαλύτερες ασιατικές αγορές όπου κυρίαρχος παράγοντας παραμένει η τεχνολογία.

Ιδιαίτερα θετική είναι και η εικόνα για τα κέρδη των ελληνικών εισηγμένων. Η Goldman Sachs εκτιμά αύξηση των κερδών ανά μετοχή του ελληνικού δείκτη κατά περίπου 13% το 2026 και κατά 9% το 2027, επιδόσεις που στηρίζουν τη διατήρηση της αυξημένης έκθεσης στην Αθήνα.

Η ελληνική αγορά έχει σχετικά μικρό βάρος, περίπου 0,6%, στον ευρύτερο δείκτη αναδυόμενων αγορών της MSCI, στοιχείο που αναδεικνύει τη σημασία των επιλεκτικών ροών κεφαλαίων. Παρά το περιορισμένο μέγεθος, η Ελλάδα βρίσκεται στην ίδια κατηγορία προτίμησης με πολύ μεγαλύτερες αγορές, καθώς η Goldman Sachs θεωρεί ότι οι εγχώριοι καταλύτες μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα από τις ευρύτερες τάσεις στις αναδυόμενες αγορές.

Ακόμη πιο σαφής είναι η σχετική τοποθέτηση του οίκου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η Goldman Sachs προτείνει θέση αγοράς σε ίση στάθμιση στην Ελλάδα και την Ουγγαρία, έναντι θέσης πώλησης στην Τσεχία. Η σύσταση βασίζεται στη διαφοροποίηση των προοπτικών μεταξύ των αγορών της περιοχής, με την Ελλάδα και την Ουγγαρία να παραμένουν στις αγορές αυξημένης στάθμισης, ενώ η Τσεχία βρίσκεται στην κατηγορία μειωμένης στάθμισης.

Σημαντικό μέρος του ελληνικού επενδυτικού σεναρίου παραμένουν οι τράπεζες. Σε ειδική σύγκριση των χρηματοοικονομικών κλάδων Ελλάδας, Ουγγαρίας και Πολωνίας, η Goldman Sachs δείχνει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν καταγράψει αισθητή υπεραπόδοση έναντι των πολωνικών από την αρχή του 2026. Ο σχετικός δείκτης των ελληνικών χρηματοοικονομικών μετοχών κινείται προς την περιοχή των 135-140 μονάδων, με βάση το 100 στην αρχή του έτους, έναντι περίπου 125-130 μονάδων για τις πολωνικές τράπεζες. Η σύγκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Goldman Sachs χρησιμοποιεί την Ελλάδα και την Ουγγαρία ως τις βασικές τραπεζικές τοποθετήσεις στην περιοχή έναντι της Πολωνίας.

Παράλληλα, η Ελλάδα εμφανίζεται σχετικά ευνοημένη και από την υφιστάμενη διάρθρωση των χαρτοφυλακίων. Τα στοιχεία για τα funds αναδυόμενων αγορών δείχνουν ότι οι διαχειριστές έχουν ήδη μεγαλύτερη από τη στάθμιση του δείκτη έκθεση στην Ελλάδα, μαζί με αγορές όπως η Βραζιλία, το Μεξικό και η Ουγγαρία. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειωμένες θέσεις καταγράφονται σε Ταϊβάν, Νότια Κορέα και Ινδία.

Το διεθνές περιβάλλον, πάντως, παραμένει περισσότερο σύνθετο. Οι αναδυόμενες αγορές έχουν αντέξει παρά την άνοδο των αμερικανικών αποδόσεων και των τιμών ενέργειας, με την Goldman Sachs να εξακολουθεί να βλέπει περαιτέρω άνοδο του δείκτη MSCI Emerging Markets έως το τέλος του έτους. Βασική της υπόθεση είναι ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα παραμείνει ανθεκτική και η κερδοφορία των αναδυόμενων αγορών ισχυρή, αν και οι διακυμάνσεις σε επιτόκια και ενέργεια αποτελούν βασικό βραχυπρόθεσμο κίνδυνο.

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