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Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με το Axios να μεταδίδει ότι ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ζήτησε από την ιρανική αντιπροσωπεία να εγκαταλείψει άμεσα το αμερικανικό έδαφος το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Η σχετική εντολή φέρεται να δόθηκε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη είχαν οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Σύμφωνα με τον ίδιο Αμερικανό αξιωματούχο, η αμερικανική αποστολή στον ΟΗΕ, ενεργώντας κατόπιν εντολής του Ρούμπιο, ενημέρωσε την ιρανική αποστολή ότι όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας, μεταξύ των οποίων και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, θα έπρεπε να αποχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση από τη Νέα Υόρκη.

Ο αξιωματούχος ανέφερε στο Axios ότι βασικός λόγος για το αίτημα του Ρούμπιο ήταν πως η ιρανική αντιπροσωπεία είχε παραμείνει στις ΗΠΑ πέρα από το χρονικό περιθώριο που είχε εγκριθεί. Όπως εξήγησε, από τη στιγμή που οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης είχαν ολοκληρωθεί, δεν υπήρχε πλέον λόγος για περαιτέρω παραμονή της αντιπροσωπείας και είχε έρθει η στιγμή να αναχωρήσει.

Παράλληλα, το Axios επικαλέστηκε και δεύτερη πηγή, η οποία επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν από την ιρανική αντιπροσωπεία να φύγει από τη χώρα. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Αμπάς Αραγτσί είχε ήδη προγραμματίσει να επιστρέψει στην Τεχεράνη το βράδυ της Δευτέρας, ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο αμερικανικό αίτημα.

Το Axios περιέγραψε την ενέργεια του Μάρκο Ρούμπιο ως μια «εξαιρετικά ασυνήθιστη διπλωματική επίπληξη», εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αντανακλά το ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνης που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

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