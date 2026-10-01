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Η ζήτηση στις ΗΠΑ για κοσμήματα της Pandora έχει σταθεροποιηθεί σε χαμηλά επίπεδα, καθώς ο πληθωρισμός και οι υψηλές τιμές καυσίμων περιορίζουν την καταναλωτική διάθεση, ιδιαίτερα στα νοικοκυριά με χαμηλότερα και μεσαία εισοδήματα.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της δανέζικης εταιρείας, Μπέρτα ντε Πάμπλος-Μπαρμπιέ, δήλωσε ότι το καταναλωτικό κλίμα είχε επιδεινωθεί σε ορισμένες αγορές τον Μάιο, με τις ΗΠΑ να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αδυναμία. Έκτοτε, ωστόσο, η κατάσταση έχει «σταθεροποιηθεί σε χαμηλότερο επίπεδο».

«Δεν επιδεινώνεται περαιτέρω, αλλά ούτε βελτιώνεται, ιδιαίτερα στον πληθυσμό μεσαίου και χαμηλότερου εισοδήματος», ανέφερε, επισημαίνοντας την επίδραση του πληθωρισμού, των υψηλών τιμών βενζίνης και της αβεβαιότητας που προκαλούν οι πολεμικές συγκρούσεις.

Ισχυρή εικόνα στην Ασία

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, η Ασία κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις το δεύτερο τρίμηνο.

Ιδιαίτερα δυναμική είναι η πορεία της Pandora στην Ιαπωνία, όπου η δραστηριότητα της εταιρείας έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε περίπου τρία χρόνια.

Η ισχυρή ανάπτυξη στην Ασία αποτέλεσε έναν από τους λόγους για τους οποίους η Pandora αναθεώρησε ανοδικά την εκτίμησή της για την οργανική αύξηση των εσόδων της φέτος, στο 3%, από προηγούμενη πρόβλεψη για μεταβολή μεταξύ -1% και 2%.

Η εταιρεία είχε καταγράψει οργανική αύξηση εσόδων 6% το 2025 και 13% το 2024.

Νέο εργοστάσιο στο Βιετνάμ

Παράλληλα, η Pandora ενισχύει την παραγωγική της βάση με το νέο εργοστάσιο στο Χο Τσι Μινχ, επένδυση ύψους 150 εκατ. δολαρίων.

Η μονάδα σηματοδοτεί το τέλος της πολυετούς εξάρτησης της Pandora από την Ταϊλάνδη για το σύνολο της παραγωγής της. Η εταιρεία διαθέτει σήμερα τρία εργοστάσια στην Ταϊλάνδη.

Όταν λειτουργήσει πλήρως, το εργοστάσιο στο Βιετνάμ αναμένεται να αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας της Pandora και να μπορεί να κατασκευάζει έως 60 εκατ. κοσμήματα τον χρόνο.

Η πλήρης δυναμικότητα αναμένεται να επιτευχθεί έως το 2030, ενώ η Pandora πούλησε συνολικά 112 εκατ. κοσμήματα το 2025.

Η εταιρεία επέλεξε το Βιετνάμ λόγω των υποδομών, του σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος και της παράδοσης της χώρας στην κατασκευή κοσμημάτων.

Από ασήμι σε επιμεταλλωμένη πλατίνα

Η επέκταση της παραγωγικής αλυσίδας συνδέεται και με τον σχεδιασμό της Pandora να προσαρμόσει το χαρτοφυλάκιό της στις μεταβολές του κόστους των πρώτων υλών.

Από το επόμενο έτος, η εταιρεία σχεδιάζει να μεταφέρει περίπου το ήμισυ της παραγωγής της από το ασήμι σε κοσμήματα επιμεταλλωμένα με πλατίνα, σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας στις τιμές του ασημιού.

Για το εργοστάσιο του Βιετνάμ, το χρυσό και το ασήμι θα προέρχονται από τους υφιστάμενους προμηθευτές ανακυκλωμένων υλικών της Pandora. Η εταιρεία εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει μέταλλα από την τοπική αγορά, εφόσον πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα.

Παράλληλα, η Pandora άνοιξε τον Μάρτιο νέο κέντρο ηλεκτρονικής διανομής στον Καναδά, περιορίζοντας την έκθεσή της στους αμερικανικούς δασμούς, καθώς οι διαδικτυακές παραγγελίες για την καναδική αγορά δεν χρειάζεται να περνούν από τα αμερικανικά τελωνεία.

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