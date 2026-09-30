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Τις τελικές αλλαγές στο πλαίσιο των stress tests των αμερικανικών τραπεζών ενέκρινε η Federal Reserve, σε μια σημαντική εξέλιξη για τους μεγάλους χρηματοπιστωτικούς ομίλους της Wall Street, οι οποίοι εδώ και χρόνια ζητούσαν αναμόρφωση της ετήσιας διαδικασίας ελέγχου κεφαλαιακής επάρκειας.

«Το stress test αποτελεί βασικό στοιχείο του πλαισίου εποπτικών κεφαλαίων μας», δήλωσε η Μισέλ Μπόουμαν, αντιπρόεδρος της Fed για την εποπτεία, σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη. «Οι σημερινές αλλαγές διατηρούν την ανθεκτικότητά του, διασφαλίζοντας ότι είναι διαφανές, λεπτομερές και ευαίσθητο στους κινδύνους».

Η Fed ανέφερε ότι οι δύο τελικοί κανονισμοί είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοιοι με τις προτάσεις που είχε παρουσιάσει το 2025 και οι οποίες είχαν τύχει θετικής υποδοχής από τις τράπεζες. Οι αλλαγές έρχονται μετά από πολυετή προσπάθεια του τραπεζικού κλάδου να αναδιαμορφώσει την ετήσια δοκιμασία αντοχής, η οποία θεσπίστηκε μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, προκειμένου να αξιολογείται η ανθεκτικότητα των μεγάλων τραπεζών σε ένα υποθετικό σενάριο ύφεσης.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν ότι η κεντρική τράπεζα θα ζητά σχόλια για τα σενάρια των stress tests και για σημαντικές αλλαγές στα μοντέλα που χρησιμοποιούνται.

Παράλληλα, επικαιροποιείται το πλαίσιο των υποθετικών σεναρίων, προσαρμόζεται το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας ελέγχου και αναθεωρείται η συνιστώσα του «παγκόσμιου σοκ στις αγορές», που αποτελεί μέρος της ετήσιας εξέτασης.

Κατά τον υπολογισμό των απαιτήσεων για το κεφαλαιακό απόθεμα έναντι κινδύνων (stress capital buffer), ο νέος κανόνας προβλέπει ότι η Fed θα χρησιμοποιεί τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων από τα δύο πιο πρόσφατα ετήσια εποπτικά stress tests για τις τράπεζες που συμμετείχαν και στις δύο διαδικασίες.

Η Fed ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει να εφαρμόζει τον υπολογισμό με βάση τον μέσο όρο από το 2028, ώστε να διασφαλιστεί ότι στους υπολογισμούς θα χρησιμοποιούνται μόνο μοντέλα τα οποία έχουν ενσωματώσει τη δημόσια διαβούλευση.

«Συνολικά, οι αλλαγές αναμένεται να μειώσουν τη μεταβλητότητα των κεφαλαιακών απαιτήσεων από έτος σε έτος κατά περίπου 50% και δεν αναμένεται να επηρεάσουν ουσιαστικά το συνολικό επίπεδο κεφαλαίων που απαιτούνται», ανέφερε η κεντρική τράπεζα.

Παράλληλα, η Fed ανακοίνωσε ότι ζητεί σχόλια για ένα σχέδιο που θα επιτρέπει καλύτερη αποτύπωση των διαφορών μεταξύ των επιχειρηματικών μοντέλων των τραπεζών, ιδιαίτερα όσον αφορά τη δημιουργία εσόδων από προμήθειες.

Το διοικητικό συμβούλιο της Fed ενέκρινε τις αλλαγές με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά. Ενάντια στις αλλαγές τάχθηκε ο διοικητής της Fed Μάικλ Μπαρ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι νέοι κανόνες θα «αποδυναμώσουν σημαντικά το stress test και, κατά συνέπεια, την ανθεκτικότητα των τραπεζών».

Η κεντρική τράπεζα είχε ανακοινώσει τον Δεκέμβριο του 2024 ότι θα προχωρούσε σε αλλαγές στα stress tests. Ωστόσο, αργότερα τον ίδιο μήνα, τραπεζικοί φορείς που εκπροσωπούν ομίλους όπως η JPMorgan Chase και η Goldman Sachs προσέφυγαν νομικά κατά της Fed, ζητώντας μεγαλύτερη διαφάνεια και συμμετοχή στη διαδικασία διαμόρφωσης των κανόνων.

Νωρίτερα φέτος, οι μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες πέρασαν εκ νέου με επιτυχία τα stress tests, καθώς απέδειξαν ότι θα διατηρούσαν επαρκή κεφάλαια σε περίπτωση υποθετικής οικονομικής ύφεσης. Μετά τα αποτελέσματα, οι μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι της Wall Street προχώρησαν άμεσα σε επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους μέσω μερισμάτων και επαναγορών ιδίων μετοχών, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2019.

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