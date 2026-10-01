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Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μπεν Άφλεκ δηλώνει περισσότερο ανήσυχος για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στα παιδιά και την κοινωνία παρά για τις επιπτώσεις της στον κινηματογράφο.

«Όταν ανησυχώ για την AI, ανησυχώ για τα παιδιά μου στο σχολείο», δήλωσε ο Άφλεκ στο ετήσιο συνέδριο Bloomberg Screentime στο Λος Άντζελες την Τετάρτη. «Ανησυχώ για την αύξηση κατά 30% των βαθμών Α που δίνονται στα κολέγια τα τελευταία τρία χρόνια. Ανησυχώ για την επίκτητη αδυναμία να ενεργούμε μόνοι μας. Ανησυχώ για την υπεύθυνη χρήση».

Αντίθετα, ο ηθοποιός δεν θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει αντίστοιχα δραματικές συνέπειες για το Χόλιγουντ.

«Δεν πιστεύω ότι θα καταλάβει αυτή τη βιομηχανία με κάποιον ουσιαστικό τρόπο», είπε. «Νομίζω ότι θα λειτουργήσει προσθετικά».

Από τον φόβο στην επιχειρηματική ευκαιρία

Η πρώτη επαφή του Άφλεκ με μια επίδειξη της νέας τεχνολογίας από την OpenAI ήταν, όπως περιέγραψε, σοκαριστική. «Σχεδόν έπαθα καρδιακή προσβολή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τότε τηλεφώνησε στον επί χρόνια συνεργάτη του Ματ Ντέιμον και του είπε ότι έπρεπε να γυρίσουν «όσο το δυνατόν περισσότερες ταινίες τα επόμενα χρόνια», επειδή πίστευε ότι η καριέρα τους κινδύνευε.

Η εξέλιξη, ωστόσο, ήταν διαφορετική. Ο Άφλεκ αποφάσισε να αξιοποιήσει την τεχνολογία και δημιούργησε τη δική του εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, την InterPositive.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί AI για εργασίες όπως η προσαρμογή χρωμάτων, η εφαρμογή οπτικών εφέ και η αλλαγή κάδρου των πλάνων. Τα εργαλεία προορίζονται για τη φάση του postproduction και όχι για την αυτόματη δημιουργία μιας ολόκληρης ταινίας από το μηδέν.

«Απασχολούνται περισσότεροι άνθρωποι», υποστήριξε ο Άφλεκ. «Προσπαθούμε να κάνουμε καλύτερη τη δουλειά μας. Δεν προσπαθούμε απλώς να μειώσουμε το κόστος».

Ο ηθοποιός πούλησε την τετραετούς λειτουργίας εταιρεία στη Netflix τον Μάρτιο, έναντι 587 εκατ. δολαρίων σε μετρητά.

Από το «Good Will Hunting» στην επιχειρηματικότητα

Ο 54χρονος σήμερα Άφλεκ έγινε γνωστός αρχικά μέσα από κωμωδίες του σκηνοθέτη Κέβιν Σμιθ, όπως τα Mallrats και Chasing Amy.

Το 1998 κέρδισε μαζί με τον Ματ Ντέιμον το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου για την ταινία Good Will Hunting, στην οποία πρωταγωνίστησαν επίσης.

Η ταινία Argo, την οποία σκηνοθέτησε ο Άφλεκ και αφορά την επιχείρηση διάσωσης Αμερικανών διπλωματών στο Ιράν, κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το 2013.

Τέσσερα χρόνια πριν, ο Άφλεκ και ο Ντέιμον ίδρυσαν την Artists Equity, εταιρεία παραγωγής ταινιών με χρηματοδότηση από τη RedBird Capital Partners. Στόχος της είναι οι δημιουργοί να αποκτούν μεγαλύτερο μερίδιο από τα κέρδη των έργων τους.

Η εταιρεία έχει στο ενεργητικό της ταινίες όπως το Air του 2023, με θέμα τα παπούτσια του Μάικλ Τζόρνταν, αλλά και το φετινό θρίλερ δράσης του Netflix The Rip, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι δύο ηθοποιοί.

«Η ιδέα μου είναι να βάλουμε όλους στο ίδιο μήκος κύματος», δήλωσε ο Άφλεκ. «Και αν το εγχείρημα είναι πραγματικά επιτυχημένο, θα πληρωθούμε όλοι».

Η νέα ταινία και η κόντρα με τη Netflix

Ο Άφλεκ πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία απαγωγής Animals, η οποία θα κυκλοφορήσει στο Netflix.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης σε δημοσιεύματα που προέκυψαν μετά από εμφάνιση που έκανε μαζί με τον Ντέιμον νωρίτερα φέτος στο podcast του Τζο Ρόγκαν.

Διέψευσε ότι το Netflix υποχρεώνει τους κινηματογραφιστές να αποκαλύπτουν την πλοκή μιας ταινίας μέσα στα πρώτα δέκα λεπτά.

«Δεν θα το έκαναν ποτέ αυτό», είπε. «Δεν ξέρω αν έχω συναντήσει ποτέ κάποιον που να έχει δεχθεί μια τόσο ανόητη και προκλητική παρατήρηση, και έχω ακούσει πολλές ανόητες παρατηρήσεις από στούντιο».

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