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Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Πέμπτη ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να αυξήσει το μέγεθος των επαναγορών κρατικού χρέους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι παρεμβάσεις να ξεπεράσουν τα 4 δισ. δολάρια ανά έκδοση.

Σε ζωντανή συνέντευξή του στο CNBC, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι το υπουργείο του σκοπεύει να «δημιουργήσει αγορά» στους τίτλους μεγαλύτερης διάρκειας, όπου οι αποδόσεις έχουν καταγράψει έντονη άνοδο το τελευταίο διάστημα.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα διπλασιάσει στα 4 δισ. δολάρια τις προγραμματισμένες επαναγορές μακροπρόθεσμου κρατικού χρέους, από 2 δισ. δολάρια προηγουμένως. Η κίνηση προκάλεσε απότομη αποκλιμάκωση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.

«Θα αυξήσουμε το μέγεθος της επαναγοράς», δήλωσε ο Μπέσεντ. «Θα σημείωνα ότι θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο από 4 δισ. δολάρια ανά έκδοση».

Οι δηλώσεις του Μπέσεντ προκάλεσαν μια μικρή αποκλιμάκωση των αποδόσεων, αν και αυτές είχαν σε μεγάλο βαθμό ανακτήσει την πτώση που ακολούθησε την ανακοίνωση της Τετάρτης. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου διαμορφωνόταν τελευταία κοντά στο 5,235%. Το λεγόμενο long bond είχε πρόσφατα κινηθεί σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από την περίοδο πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Ο Μπέσεντ αναγνώρισε τις πιέσεις στο μακροπρόθεσμο άκρο της καμπύλης αποδόσεων, υποστηρίζοντας ότι τα σημερινά επίπεδα διαπραγμάτευσης δεν αντανακλούν τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες.

«Έχουμε πολλά εργαλεία στη διάθεσή μας, οπότε θα δούμε», δήλωσε. «Ένα μέρος αφορά το μήνυμα που στέλνουμε εδώ και το να δείξουμε ότι πιστεύουμε πως οι αποδόσεις δεν αντανακλούν τα θεμελιώδη μεγέθη».

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη ρευστότητα στην αγορά των 30ετών ομολόγων «πολύ κακή», προσφέροντας έναν ακόμη λόγο για παρέμβαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών σε μια αγορά που υπό κανονικές συνθήκες χαρακτηρίζεται από υψηλή ρευστότητα.

Πολλοί παράγοντες έχουν συνδυαστεί για να οδηγήσουν τις αποδόσεις υψηλότερα: η διόγκωση του αμερικανικού χρέους και των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, ο ανταγωνισμός από άλλες κατηγορίες τίτλων, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών ομολόγων που εκδίδονται για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, οι υψηλότερες αποδόσεις κρατικών ομολόγων άλλων χωρών, όπως της Ιαπωνίας, καθώς και η αύξηση του term premium, δηλαδή της πρόσθετης απόδοσης που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατούν κρατικό χρέος μεγαλύτερης διάρκειας.

Στο δημοσιονομικό μέτωπο, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Ράσελ Βόουτ, επικεφαλής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού (OMB), προκειμένου να συζητήσουν τη «δημοσιονομική εξυγίανση».

Δεν θα ξαναρχίσουν πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν

Το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για την άσκηση ασφυκτικής πίεσης στην οικονομία του Ιράν πιθανότατα θα περιορίσει την ανάγκη για περαιτέρω αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, δήλωσε ακόμα ο Σκοτ Μπέσεντ.

«Εάν ασκούμε τη μέγιστη δυνατή οικονομική πίεση, τότε αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα δεν θα υπάρξει επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας», δήλωσε ο Μπέσεντ.

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