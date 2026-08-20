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Ένα τεράστιο πρόγραμμα επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους, ύψους άνω των 100 τρισ. γουόν (72 δισ. δολαρίων), σχεδιάζει να ανακοινώσει η Samsung Electronics, μόλις μία ημέρα μετά την παρουσίαση προγράμματος-ρεκόρ επαναγοράς μετοχών από τη μεγάλη ανταγωνίστριά της SK Hynix.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του MoneyToday, η Samsung σχεδιάζει να διαθέσει περίπου το 50% των ελεύθερων ταμειακών ροών της (free cash flow) για αποδόσεις προς τους μετόχους, με το νέο πρόγραμμα να επικεντρώνεται κυρίως στην καταβολή μερισμάτων σε μετρητά.

Εφόσον επιβεβαιωθεί, πρόκειται για μια κίνηση τεράστιας κλίμακας, η οποία αναδεικνύει την αυξανόμενη οικονομική ισχύ των μεγαλύτερων νοτιοκορεατικών κατασκευαστών ημιαγωγών, καθώς η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης τροφοδοτεί τη ζήτηση για προηγμένα chips μνήμης.

Η απάντηση στην SK Hynix

Η αναλογία του 50% είναι αντίστοιχη με εκείνη που σχεδιάζει να διαθέσει στους μετόχους η SK Hynix έως το 2027.

Η εταιρεία ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ένα πρωτοφανές πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 40 τρισ. γουόν, προκαλώντας ενθουσιασμό στην αγορά και ισχυρό ράλι στη μετοχή της.

Η Samsung δεν σχολίασε τις πληροφορίες για το δικό της σχέδιο, παραπέμποντας στις δηλώσεις που είχε κάνει ο οικονομικός της διευθυντής Παρκ Σουντσέολ κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τον Ιούλιο.

«Σύντομα θα παρουσιάσουμε ένα σχέδιο για να βρούμε τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ της μεγιστοποίησης της αξίας για τους μετόχους και της επανεπένδυσης για τη μελλοντική ανάπτυξη, μεγιστοποιώντας παράλληλα τις αποδόσεις προς τους μετόχους», είχε δηλώσει τότε.

Ράλι άνω του 10% στις μετοχές

Οι επενδυτές υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό τις κινήσεις των δύο εταιρειών.

Η μετοχή της SK Hynix εκτινάχθηκε έως και 13% στη Σεούλ την Πέμπτη μετά την ανακοίνωση του προγράμματος επαναγοράς, ενώ η Samsung σημείωσε άνοδο άνω του 10% στο υψηλό της συνεδρίασης.

Οι ισχυρές κινήσεις έρχονται μετά την έντονη μεταβλητότητα που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα και δοκίμασε τις αντοχές του χρηματιστηριακού ράλι που έχει τροφοδοτήσει η AI.

Οι επενδυτές έχουν αρχίσει να εξετάζουν πιο αυστηρά εάν οι υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να δικαιολογηθούν από την πραγματική αύξηση εσόδων και κερδών.

Citigroup: «Δίχτυ ασφαλείας» για τη μετοχή

Η Citigroup εκτιμά ότι το πρόγραμμα της SK Hynix μπορεί να λειτουργήσει ως ουσιαστικό «πάτωμα» για την τιμή της μετοχής, προσφέροντας προστασία απέναντι σε πιθανές βραχυπρόθεσμες πιέσεις.

Η απόφαση αποτελεί επίσης σαφή ένδειξη της εμπιστοσύνης της διοίκησης στις μεσαίες και μακροπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς μνημών, σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα.

Το ίδιο μήνυμα αναμένεται να στείλει και η Samsung εφόσον προχωρήσει στην ανακοίνωση του σχεδίου των 100 τρισ. γουόν.

Η AI γεμίζει τα ταμεία των κατασκευαστών chips

Τα τεράστια προγράμματα επιστροφής κεφαλαίου καταδεικνύουν την αυτοπεποίθηση των δύο νοτιοκορεατικών ομίλων ότι διαθέτουν πλέον την οικονομική ισχύ να επιβραβεύσουν τους μετόχους τους χωρίς να περιορίσουν τις επενδύσεις τους.

Και αυτό είναι κρίσιμο σε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός για την AI απαιτεί τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Η ανάπτυξη data centers και προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης έχει εκτοξεύσει τη ζήτηση για chips μνήμης υψηλών επιδόσεων, αναγκάζοντας τους κατασκευαστές να επενδύουν δισεκατομμύρια σε νέες γραμμές παραγωγής και τεχνολογίες.

Samsung και SK Hynix επιχειρούν επομένως να πετύχουν μια δύσκολη ισορροπία: να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις που απαιτεί η έκρηξη της AI, ενώ ταυτόχρονα επιστρέφουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στους επενδυτές τους.

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