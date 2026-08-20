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Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τον ρόλο των νέων εργαζομένων στις τράπεζες, σε τέτοιο βαθμό ώστε φέτος ορισμένοι ασκούμενοι βρέθηκαν όχι μόνο να εκπαιδεύονται από τα έμπειρα στελέχη, αλλά και να τους… εκπαιδεύουν στη χρήση της AI.

Ασκούμενος στο private banking τράπεζας του Λονδίνου ανέλαβε να βοηθήσει την ομάδα του να αξιοποιήσει περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονταν η δημιουργία νέων AI agents για την αυτοματοποίηση εργασιών, αλλά και η επίδειξη της τεχνολογίας σε ανώτερα τραπεζικά στελέχη μέσω ανοικτών ενημερωτικών συναντήσεων. Ο ίδιος παρομοίασε τη διαδικασία με το να εξηγεί κανείς στους γονείς του πώς λειτουργεί ένα κινητό τηλέφωνο.

Η αντιστροφή των ρόλων αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της αλλαγής που συντελείται στις θέσεις εισαγωγικού επιπέδου στον τραπεζικό κλάδο. Οι τράπεζες επιχειρούν πλέον να αξιοποιήσουν τη μεγάλη ψηφιακή εξοικείωση της Gen Z, ενώ η AI μεταβάλλει τις απαιτήσεις ακόμη και σε προγράμματα πρακτικής άσκησης που δεν σχετίζονται άμεσα με την τεχνολογία.

Η AI στην καθημερινότητα των interns

Ασκούμενος σε τράπεζα με έδρα το Λονδίνο ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του δόθηκε η οδηγία να χρησιμοποιεί AI σχεδόν για τα πάντα, με εξαίρεση τα emails.

Αναλυτής σε αμερικανική επενδυτική τράπεζα στο Λονδίνο ανέφερε επίσης ότι λάμβανε μηνύματα στα οποία κατατασσόταν η χρήση της AI μεταξύ διαφορετικών θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας να ενισχυθεί η υιοθέτηση της τεχνολογίας από τις ομάδες.

«Οι εργοδότες αντιλαμβάνονται ολοένα περισσότερο ότι η AI μπορεί, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να επηρεάσει το μέλλον του εργατικού τους δυναμικού», σημειώνει ο Άντριου Πάουελ, chief commercial officer της εταιρείας προσλήψεων Robert Walters. Όπως επισημαίνει, οι νέοι που εισέρχονται σήμερα στην αγορά εργασίας διαθέτουν ιδιαίτερα υψηλή τεχνολογική εξοικείωση και έχουν υιοθετήσει την AI σε βαθμό μεγαλύτερο από οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά.

Επί χρόνια, οι τράπεζες χρησιμοποιούν τα προγράμματα πρακτικής άσκησης ως το πρώτο στάδιο για τη δημιουργία της επόμενης γενιάς junior analysts στην επενδυτική τραπεζική, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και την ανάλυση. Πλέον, πολλά από αυτά τα προγράμματα ανασχεδιάζονται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Περισσότερες θέσεις για AI και δεδομένα

Στη βρετανική δραστηριότητα της Banco Santander, περίπου το 76% των αποφοίτων που προσλαμβάνονται φέτος εντάσσονται σε προγράμματα σχετικά με την AI και τα δεδομένα, έναντι 45% την προηγούμενη χρονιά.

Η Lloyds Banking Group εγκαινίασε πρόσφατα πρόγραμμα μαθητείας ειδικά για το AI engineering, ενώ η NatWest Group έχει υπερδιπλασιάσει σε σχέση με πέρυσι τις ευκαιρίες που προσφέρει σε αποφοίτους στον τομέα της μηχανικής και δημιούργησε εξειδικευμένο πρόγραμμα για νέους επιστήμονες δεδομένων.

«Επενδύοντας στις ευκαιρίες για αποφοίτους και ασκούμενους στον τομέα της μηχανικής, εξοπλίζουμε την επόμενη γενιά ταλέντων με δεξιότητες κατάλληλες για το μέλλον», ανέφερε ο επικεφαλής πληροφορικής της NatWest, Σκοτ Μάρκαρ.

Παρά τις ανησυχίες ότι η AI θα μπορούσε να περιορίσει τις θέσεις εισαγωγικού επιπέδου, οι τράπεζες εξακολουθούν να προσλαμβάνουν παρόμοιους αριθμούς αποφοίτων και ασκούμενων.

Η Standard Chartered, για παράδειγμα, αύξησε κατά 46% τις σχετικές προσλήψεις στην εταιρική και επενδυτική τραπεζική, στο πλαίσιο πολιτικής που αποσκοπεί στη μετατροπή των θέσεων πρακτικής άσκησης σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Λιγότερες εργασίες ρουτίνας, περισσότερη ανάλυση

Η αυτοματοποίηση των πιο επαναλαμβανόμενων εργασιών αλλάζει παράλληλα το είδος της εμπειρίας που αποκτούν οι νέοι τραπεζικοί υπάλληλοι.

Οι απόφοιτοι αποκτούν πλέον μεγαλύτερη εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων και στον εντοπισμό τρόπων βελτίωσης της αποδοτικότητας, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει μέρος των εργασιών ρουτίνας, σύμφωνα με την chief operating officer της Standard Chartered, Τανούζ Καπιλασράμι.

Εργασίες όπως η δημιουργία παρουσιάσεων, η περίληψη emails και η προετοιμασία γραφημάτων στο Microsoft Excel μπορούν πλέον να ολοκληρώνονται πολύ ταχύτερα.

Το αποτέλεσμα είναι οι νεότεροι εργαζόμενοι να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο σε μικρότερες, επαναλαμβανόμενες εργασίες και να συμμετέχουν νωρίτερα σε πιο σύνθετες δραστηριότητες.

«Μειώνοντας τον χρόνο που δαπανάται σε ορισμένες εργασίες ρουτίνας, μπορούν να επικεντρωθούν νωρίτερα στην ανάλυση, την επίλυση προβλημάτων, την έρευνα και τη συνεργασία με τις ομάδες τους», εξηγεί η Ίρμγκαρντ Νάουντιν τεν Κάτε, global talent attraction and acquisition leader της EY.

Διευθυντικό στέλεχος μεγάλης τράπεζας εκτιμά ότι η AI επιτρέπει στους αποφοίτους να ξεπερνούν ταχύτερα την αρχική καμπύλη μάθησης και να προσφέρουν ουσιαστική αξία νωρίτερα στην καριέρα τους.

Το λάθος που αποκάλυψε τη χρήση AI

Η νέα πραγματικότητα, πάντως, δημιουργεί και παγίδες. Σε άλλη τράπεζα, ασκούμενος περιέγραψε περιστατικό κατά το οποίο junior εργαζόμενος έστειλε κατά λάθος ένα εμφανώς παραγόμενο από AI email, στο οποίο είχε παραμείνει ακόμη διατύπωση από το αρχικό prompt.

Οι εργαζόμενοι συνήθως δεν αντιμετωπίζουν συνέπειες για τέτοια λάθη, εκτός εάν έχουν εισαγάγει εμπιστευτικές πληροφορίες σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Το κρίσιμο προσόν, επομένως, δεν είναι πλέον απλώς η δυνατότητα χρήσης της τεχνολογίας.

«Οι απόφοιτοι που θα ξεχωρίσουν δεν θα είναι εκείνοι που απλώς γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν την AI», αναφέρει η Σάρα Ζιγιέ, διευθύντρια του κέντρου σταδιοδρομίας και επαγγελματικής ανάπτυξης μεταπτυχιακών φοιτητών του Bayes Business School στο Λονδίνο. «Θα είναι εκείνοι που γνωρίζουν πότε πρέπει να τη χρησιμοποιούν και πότε πρέπει να την αμφισβητούν».

Υπάρχει, ωστόσο, ένα βασικό χαρακτηριστικό της τραπεζικής ζωής που η τεχνητή νοημοσύνη δεν φαίνεται ακόμη να έχει αλλάξει: τα πολύωρα ωράρια εργασίας παραμένουν. Οι ασκούμενοι αναφέρουν ότι η ευρύτερη χρήση της AI δεν έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε αισθητή μείωση των ωρών που περνούν στη δουλειά.

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