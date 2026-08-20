Ένσημα πριν το 2002: Πώς θα βρείτε τα «χαμένα» χρόνια ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ένα ιδιαίτερα συχνό και δυσάρεστο πρόβλημα αντιμετωπίζουν χιλιάδες εργαζόμενοι που βρίσκονται στο κατώφλι της συνταξιοδότησης: διαπιστώνουν την τελευταία στιγμή ότι λείπουν ένσημα και ημέρες ασφάλισης για την περίοδο πριν από το 2002.

Η αιτία του προβλήματος εντοπίζεται στο γεγονός ότι η ασφαλιστική ιστορία μέχρι και το 2001 τηρούνταν αποκλειστικά χειρόγραφα. Η απουσία μηχανογράφησης εκείνη την εποχή, σε συνδυασμό με λανθασμένες καταχωρίσεις ή απώλειες αρχείων, έχει ως αποτέλεσμα πολλά χρόνια εργασίας να μην εμφανίζονται σήμερα στην ηλεκτρονική καρτέλα του ασφαλισμένου.

Η έλλειψη αυτών των ενσήμων μπορεί να επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις, καθυστερώντας τη θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης ή μειώνοντας αισθητά το τελικό ποσό της σύνταξης. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης τονίζουν ότι ο έλεγχος του ασφαλιστικού βίου δεν πρέπει να αφήνεται για την τελευταία στιγμή.

Τα πρώτα ψηφιακά βήματα και η «κρυφή» ανακεφαλαίωση στην ΗΔΙΚΑ

Η διαδικασία εντοπισμού των κενών ξεκινά μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ:

Έλεγχος Ιστορικού: Κάθε ασφαλισμένος οφείλει να εισέλθει στην πλατφόρμα και να διασταυρώσει το «Συνοπτικό Ιστορικό Ασφάλισης» καθώς και το «Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης», όπου αποτυπώνονται οι ημέρες εργασίας, οι μήνες ασφάλισης, οι καταβληθείσες εισφορές και οι εργοδότες. Αναζήτηση στην ΗΔΙΚΑ: Εάν διαπιστωθούν ελλείψεις στη βασική καρτέλα για τα έτη πριν από το 2002, ο ασφαλισμένος πρέπει να ανατρέξει στον «Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης» χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του. Στον φορέα της ΗΔΙΚΑ βρίσκεται συχνά καταχωρημένος ο χρόνος ασφάλισης, παρότι δεν εμφανίζεται άμεσα στην αρχική ηλεκτρονική εικόνα. Εφόσον τα ένσημα εντοπιστούν εκεί, θεωρούνται αυτομάτως ανακεφαλαιωμένα χωρίς να απαιτείται επιπλέον γραφειοκρατία.

Η αίτηση αναγνώρισης και η έρευνα στα αρχεία του ΕΦΚΑ

Στην περίπτωση που ο ασφαλιστικός χρόνος δεν προκύπτει ούτε από τα ψηφιακά αρχεία της ΗΔΙΚΑ, ενεργοποιείται η διοικητική διαδικασία ανάκτησης:

Υποβολή Αίτησης : Ο ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης στην αρμόδια υπηρεσία συντάξεων του e-ΕΦΚΑ.

: Ο ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης στην αρμόδια υπηρεσία συντάξεων του e-ΕΦΚΑ. Δήλωση Απώλειας : Εάν το παλαιό ασφαλιστικό βιβλιάριο έχει χαθεί, η αίτηση συνοδεύεται απαραιτήτως από υπεύθυνη δήλωση απώλειας.

: Εάν το παλαιό ασφαλιστικό βιβλιάριο έχει χαθεί, η αίτηση συνοδεύεται απαραιτήτως από υπεύθυνη δήλωση απώλειας. Έρευνα σε Φυσικά Αρχεία: Η αρμόδια υπηρεσία διαβιβάζει το αίτημα στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ που ανήκει ο τόπος της τότε απασχόλησης, όπου διεξάγεται ενδελεχής έρευνα στα φυσικά αρχεία και στα βιβλία των εργοδοτών για την έκδοση της οριστικής απόφασης.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που «ξεκλειδώνουν» τα χαμένα ένσημα

Η επιτυχής έκβαση της έρευνας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα διασταυρωτικά έγγραφα που θα προσκομίσει ο ίδιος ο εργαζόμενος. Τα πλέον χρήσιμα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν:

Ασφαλιστικά Βιβλιάρια : Παλαιά ασφαλιστικά βιβλιάρια ή προγενέστερα/μεταγενέστερα βιβλιάρια από αυτό που χάθηκε.

: Παλαιά ασφαλιστικά βιβλιάρια ή προγενέστερα/μεταγενέστερα βιβλιάρια από αυτό που χάθηκε. Βιβλιάρια Υγείας : Παλαιά βιβλιάρια υγείας της αντίστοιχης χρονικής περιόδου.

: Παλαιά βιβλιάρια υγείας της αντίστοιχης χρονικής περιόδου. Έγγραφα Εργασίας : Συμβάσεις εργασίας, βεβαιώσεις εργοδοτών και εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας.

: Συμβάσεις εργασίας, βεβαιώσεις εργοδοτών και εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας. Φορολογικά Στοιχεία: Παλαιές δηλώσεις Ε1 ή βεβαιώσεις αποδοχών που αποδεικνύουν την είσπραξη εισοδήματος από τη συγκεκριμένη εργασία.

Ακόμη και αποσπασματικά στοιχεία μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά τους ελεγκτές του ΕΦΚΑ να επιβεβαιώσουν τη δραστηριότητα και να καταχωρίσουν τα χαμένα ένσημα.