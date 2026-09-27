Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε χθες Σάββατο πως έστειλε ανθρώπους του στον κόσμο ολόκληρο για να απαιτήσουν τη λήψη μέτρων για την οικονομική απομόνωση του Ιράν, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη σειρά περιορισμών σε βάρος τραπεζών και αεροπορικών εταιρειών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Κατά εντολή μου, στάλθηκαν ομάδες σε όλη την υφήλιο για να συζητήσουν με χώρες και να απαιτήσουν δράση εναντίον του ιρανικού καθεστώτος», ανέφερε ο κ. Μπέσεντ μέσω X. «Αυτές οι προσπάθειες φέρνουν αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Καρποί των προσπαθειών αυτών ήταν η αναστολή των πτήσεων της ιρανικής ιδιωτικής εταιρείας Mahan Air που αποφάσισαν η Τουρκία και το Ομάν, καθώς και η διακοπή όλων των πτήσεων ιρανικών αεροπορικών εταιρειών που αποφάσισαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Αμπού Ντάμπι ανακοίνωσε το μέτρο αυτό την Πέμπτη, συμμορφούμενο προς νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος του ιρανικού τομέα των αερομεταφορών.

Following the launch of Operation Economic Outcast, @USTreasury imposed targeted financial measures against banks and aviation service providers. At my direction, teams were dispatched across the globe to engage with countries and demand action against the Iranian regime. These… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 26, 2026

Ο κ. Μπέσεντ πρόβαλε ακόμη τα μέτρα που βάζουν στο στόχαστρο τις ιρανικές τράπεζες.

Η κεντρική τράπεζα των ΗΑΕ απαγόρευσε την Τετάρτη σε υποκαταστήματα της δημόσιας τράπεζας Melli οποιαδήποτε δοσοληψία με το Ιράν, κατηγορώντας τα πως παραβίασαν τη νομοθεσία κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ο εποπτικός φορέας του τραπεζικού τομέα στην Τουρκία απέσυρε την περασμένη εβδομάδα από την τράπεζα Mellat την άδεια λειτουργίας της στη χώρα, επικαλούμενο νόμο για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ο βοηθός υπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τον αγώνα κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Τζόναθαν Μπερκ, άλλοτε στέλεχος της Citi, έκανε αυτόν τον μήνα περιοδεία δυο εβδομάδες στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη και ο υπουργός Οικονομικών προσωπικά είχε επαφές με πάνω από 50 χώρες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal στο οποίο παρέπεμψε ο κ. Μπέσεντ.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ διεμήνυσε τη Δευτέρα πως όλες οι εταιρείες του Ιράν θα αναγκαστούν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους «σε όλο τον κόσμο» από την 23η Σεπτεμβρίου. Ιρανικές εταιρείες μικρού και μεσαίου μεγέθους συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται ή να έχουν συναλλαγές σε κράτη του εξωτερικού — ιδίως στην Κίνα, που αρνείται να ικανοποιήσει τις αμερικανικές αξιώσεις παρά τις έντονες πιέσεις.

Διαβάστε ακόμη

Σαράντα χρόνια στα δικαστήρια για την Elbisco – Σκληρή μάχη για τις οικογένειες Ρεμούνδου και Φιλίππου (pics)

Ρεύμα: Σαββατοκύριακο… βαθιάς ανάσας στις τιμές λόγω ΑΠΕ

Νέες απάτες με δόλωμα καλύτερη ρύθμιση χρεών και μικρότερη δόση

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ