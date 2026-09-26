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Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι απέρριψε πρόταση του Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, την ώρα που η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας βρέθηκε στο στόχαστρο επιθέσεων των Χούθι της Υεμένης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

«Έκαναν μια πρόταση, αλλά την απέρριψα», δήλωσε ο Τραμπ καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο το Σάββατο. «Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία βάσει της οποίας θα ανοίξουν αμέσως τα στενά, επειδή χάνουν τόσο άσχημα».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ ασκεί ολοένα και μεγαλύτερη οικονομική πίεση στο Ιράν.

Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές εξέταζαν μια συμφωνία, βάσει της οποίας η Τεχεράνη θα άνοιγε εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ και η Ουάσιγκτον θα ήρε τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα. Η συμφωνία θα ήταν παρόμοια με το μνημόνιο κατανόησης στο οποίο είχαν καταλήξει οι δύο χώρες στα μέσα Ιουνίου και το οποίο οδήγησε σε μια εύθραυστη εκεχειρία, που κατέρρευσε λίγες εβδομάδες αργότερα.

Το Σάββατο, οι δυνάμεις του συνασπισμού στην Υεμένη που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε δύο drones που είχαν εκτοξευθεί από τους Χούθι με κατεύθυνση το Ριάντ, καθώς και έναν βαλλιστικό πύραυλο που είχε ως στόχο τη νότια παραμεθόρια περιοχή Χαμίς Μουσάιτ. Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της χώρας ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδόθηκαν επίσης προειδοποιήσεις για ενδεχόμενο κίνδυνο στις περιοχές Άμπχα και Τζιζάν.

Πριν από μία εβδομάδα είχαν σημάνει συναγερμοί αεροπορικής επιδρομής στο Ριάντ, για πρώτη φορά μετά την κορύφωση των εχθροπραξιών τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Η αντιαεροπορική άμυνα είχε αναχαιτίσει πυραύλους που κατευθύνονταν προς τη σαουδαραβική πρωτεύουσα.

Νωρίτερα, η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Τραμπ αναμένει να επαναλάβει την αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ στις αρχές Νοεμβρίου και ότι αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την προθυμία του Ιράν να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του.

Ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το εάν θα επαναλάβει τους βομβαρδισμούς μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, μιλώντας την Τετάρτη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να επιτρέψει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, όσο παραμένουν σε ισχύ οι κυρώσεις και ο αμερικανικός αποκλεισμός.

Πρόσθεσε ακόμη ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν πρόκειται να παραιτηθεί από το δικαίωμά της να αναπτύσσει πυρηνική τεχνολογία για οικονομικούς σκοπούς.

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