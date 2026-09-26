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Η αγορά πετρελαίου κινήθηκε την εβδομάδα που πέρασε ανάμεσα σε δύο αντίθετες δυνάμεις: από τη μία πλευρά, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στη Μέση Ανατολή συνέχισαν να στηρίζουν τις τιμές, καθώς οι επενδυτές φοβούνται πιθανές διαταραχές στις ροές αργού. Από την άλλη, οι ενδείξεις για πιθανή διπλωματική προσέγγιση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιόρισαν το ανοδικό momentum.

Το Brent έκλεισε την Παρασκευή με πτώση περίπου 2,1%, στα 104,32 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI υποχώρησε κατά περίπου 2,3%, στα 92,41 δολάρια. Σε εβδομαδιαία βάση, ωστόσο, η εικόνα ήταν διαφορετική: το Brent εμφάνισε οριακή άνοδο, ενώ το WTI κατέγραψε σημαντικές απώλειες, περίπου 8%, γεγονός που ανέδειξε τις διαφορετικές πιέσεις που δέχθηκαν οι δύο δείκτες.

Η βασική αιτία της τελευταίας πτώσης ήταν η ενίσχυση των προσδοκιών ότι μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία που θα οδηγήσει σε σταδιακή αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και πιθανή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως.

Το Ορμούζ παραμένει ο κρίσιμος παράγοντας για την αγορά

Παρά τη διόρθωση, οι επενδυτές δεν εγκαταλείπουν τις ανησυχίες τους για την προσφορά. Τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να αποτελούν το επίκεντρο της ενεργειακής αβεβαιότητας, καθώς από την περιοχή διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Η αγορά εξακολουθεί να τιμολογεί ένα σημαντικό ασφάλιστρο κινδύνου, καθώς οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση θα μπορούσε να περιορίσει τις εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή και να επαναφέρει ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Παράλληλα, οι επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας αποτέλεσαν έναν ακόμη παράγοντα ανησυχίας για τους traders, καθώς η Σαουδική Αραβία παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγείς πετρελαίου παγκοσμίως.

Έτσι, η αγορά βρίσκεται σε μια κατάσταση εύθραυστης ισορροπίας: οι διπλωματικές εξελίξεις μειώνουν τις πιθανότητες ενός ακραίου σεναρίου διακοπής της προσφοράς, αλλά οι στρατιωτικές εντάσεις εξακολουθούν να εμποδίζουν μια μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών.

Γιατί το WTI πιέστηκε περισσότερο από το Brent

Η διαφορετική συμπεριφορά μεταξύ Brent και WTI ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά της εβδομάδας. Το διεθνές σημείο αναφοράς παρέμεινε κοντά στα υψηλά επίπεδα, καθώς επηρεάζεται περισσότερο από τους κινδύνους στη Μέση Ανατολή και τις παγκόσμιες ροές.

Αντίθετα, το αμερικανικό αργό δέχθηκε μεγαλύτερες πιέσεις, καθώς οι αγορές αξιολόγησαν παράγοντες που αφορούν την εσωτερική αγορά των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων τη συζήτηση για πιθανές αλλαγές στις εξαγωγές προϊόντων διύλισης, όπως το ντίζελ.

Η εξέλιξη αυτή διεύρυνε τη διαφορά μεταξύ των δύο συμβολαίων, με το Brent να διατηρεί ένα αυξημένο premium έναντι του WTI, καθώς οι διεθνείς αγορές εξακολουθούν να ενσωματώνουν μεγαλύτερο γεωπολιτικό ρίσκο.

Οι αγορές περιμένουν το επόμενο μήνυμα από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη

Η πορεία του πετρελαίου την επόμενη περίοδο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το εάν οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν μπορούν να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα βήματα αποκλιμάκωσης.

Οι επενδυτές παρακολουθούν κυρίως δύο σημεία: πρώτον, εάν θα υπάρξει συμφωνία που θα επιτρέψει την ομαλοποίηση των ροών μέσω Ορμούζ και δεύτερον, εάν το Ιράν εμφανιστεί διατεθειμένο να προχωρήσει σε παραχωρήσεις σε ζητήματα που συνδέονται με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Την ίδια στιγμή, η αγορά παραμένει ευάλωτη σε νέα επεισόδια έντασης. Μια επίθεση σε ενεργειακές υποδομές ή μια ξαφνική κατάρρευση των διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να ανατρέψει γρήγορα το κλίμα και να επαναφέρει το πετρέλαιο σε ανοδική τροχιά.

Η εικόνα της εβδομάδας: διόρθωση χωρίς πλήρη αποκλιμάκωση

Συνολικά, η εβδομάδα που πέρασε δεν σηματοδότησε αλλαγή τάσης, αλλά μια αναπροσαρμογή των προσδοκιών. Οι τιμές υποχώρησαν καθώς οι αγορές άρχισαν να προεξοφλούν ένα πιο θετικό διπλωματικό σενάριο, όμως το Brent παρέμεινε πάνω από τα 104 δολάρια, δείχνοντας ότι ο γεωπολιτικός κίνδυνος εξακολουθεί να αποτυπώνεται στις τιμές.

Το πετρέλαιο παραμένει έτσι εγκλωβισμένο ανάμεσα στην προοπτική μιας αποκλιμάκωσης και στον φόβο μιας νέας ενεργειακής κρίσης. Για τους επενδυτές, το επόμενο διάστημα θα κριθεί περισσότερο από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, παρά από τα παραδοσιακά θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς.

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