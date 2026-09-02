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Η αμερικανική οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται με ήπιο έως μέτριο ρυθμό τις τελευταίες εβδομάδες, όμως οι επιχειρήσεις εμφανίζονται περισσότερο ανήσυχες για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το ενεργειακό κόστος και τις πληθωριστικές πιέσεις, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση Μπεζ Βίβλου που εξέδωσε η Federal Reserve.

Η περιοδική έκθεση της Fed, η οποία αποτυπώνει τις εκτιμήσεις των επιχειρηματικών επαφών από τις 12 περιφέρειες της κεντρικής τράπεζας, έδειξε ότι η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε «ελαφρά έως μέτρια», ενώ στις περισσότερες περιοχές η απασχόληση παρουσίασε μικρή ή μηδενική μεταβολή.

Οι επιχειρήσεις ανέφεραν ότι οι τιμές συνολικά αυξήθηκαν με μέτριο ρυθμό, αν και σε ορισμένες περιφέρειες καταγράφηκαν πιο έντονες αυξήσεις.

«Η γενική προοπτική για τους επόμενους μήνες ήταν θετική, όμως το κλίμα παρέμεινε μεικτό ανάμεσα στους κλάδους, με τις επαφές να αναφέρουν αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με τις επιπτώσεις από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας, τις πολιτικές εξελίξεις και τις διεθνείς συγκρούσεις», ανέφερε η Fed.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται η επίδραση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στις ενεργειακές αγορές. Η Fed σημείωσε ότι ορισμένες επιχειρήσεις συνέδεσαν την αύξηση του κόστους με τον πόλεμο, ενώ άλλες αναφέρθηκαν στους δασμούς ως παράγοντα πίεσης.

«Ορισμένες επαφές απέδωσαν αυτές τις αυξήσεις κόστους στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ενώ άλλες ανέφεραν τους δασμούς. Οι τιμές για τους καταναλωτές συνέχισαν να αυξάνονται και ορισμένες περιφέρειες ανέφεραν μεγαλύτερη ευαισθησία των πελατών στις τιμές», σημειώνει η έκθεση.

Οι εκτιμήσεις για την πορεία του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες διέφεραν ανάμεσα στις περιφέρειες της Fed. Κάποιες επιχειρήσεις ανέμεναν ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, ενώ άλλες εκτιμούσαν ότι θα επιβραδυνθεί, εν μέρει λόγω της πτώσης στις τιμές των καυσίμων.

Η Fed επισήμανε ότι ο μηνιαίος πληθωρισμός υποχώρησε τον Ιούνιο, καθώς οι τιμές της βενζίνης μειώθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες. Ωστόσο, η προσωρινή αποκλιμάκωση που έφερε η ενδιάμεση συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν περιορίστηκε μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών, η οποία επανέφερε τις πιέσεις στις τιμές πετρελαίου.

Στο μέτωπο της απασχόλησης, η εικόνα παραμένει σχετικά σταθερή, με τις αυξήσεις θέσεων εργασίας και μισθών να χαρακτηρίζονται από τη Fed μέτριες έως ήπιες. Ωστόσο, αρκετές περιφέρειες κατέγραψαν αυξήσεις μισθών λόγω του ανταγωνισμού για εργαζομένους με εξειδικευμένες δεξιότητες.

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης τις διαφορετικές επιδράσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας. Από τη μία πλευρά, υπάρχει αυξημένη ζήτηση για τεχνικά επαγγέλματα και εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ στους κλάδους της μεταποίησης και των κατασκευών καταγράφονται σημαντικές μισθολογικές πιέσεις.

Η νέα έκδοση της Μπεζ Βίβλου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετοί αξιωματούχοι της Fed έχουν εκφράσει ανησυχίες για τον πληθωρισμό και έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι μπορεί να χρειαστούν νέες αυξήσεις επιτοκίων μέσα στη χρονιά. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Fed Κέβιν Γουόρς και ο πρόεδρος της Fed Νέας Υόρκης Τζον Γουίλιαμς έχουν εμφανιστεί πιο καθησυχαστικοί όσον αφορά τις προοπτικές του πληθωρισμού.

Η κεντρική τράπεζα σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις γενικά αναμένουν πως η οικονομία θα συνεχίσει να επεκτείνεται τους επόμενους μήνες, όμως αρκετές περιφέρειες υπογράμμισαν την αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από το κόστος ενέργειας και τις επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων.

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