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Η McDonald’s παρουσίασε νέους οικονομικούς στόχους και ένα εκτεταμένο σχέδιο αναβάθμισης της λειτουργίας της, με βασικούς άξονες την αύξηση των περιθωρίων κέρδους, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την οικονομική στήριξη των δικαιοδόχων της που θα επενδύσουν στα εστιατόριά τους.

Οι νέες πρωτοβουλίες ανακοινώθηκαν πριν από την παρουσίαση προς τους επενδυτές που πραγματοποιήθηκε από την έδρα της εταιρείας στο Σικάγο, καθώς ο μεγαλύτερος όμιλος fast food παγκοσμίως επιχειρεί να επιταχύνει την ανάκαμψη των πωλήσεών του.

Τον Ιούνιο, η εταιρεία είχε παρουσιάσει τη νέα στρατηγική ανάπτυξης McDonald’s > NEXT, η οποία βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: νέο σχεδιασμό εστιατορίων, καλύτερη γεύση σε φαγητά και ποτά, καινοτομία με επίκεντρο τον καταναλωτή και βελτιωμένη εξυπηρέτηση από το προσωπικό.

Μέχρι τώρα, ωστόσο, η διοίκηση είχε δώσει περιορισμένες πληροφορίες για τον τρόπο εφαρμογής του σχεδίου και τις επιπτώσεις που θα έχει στα οικονομικά αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια.

Η νέα στρατηγική έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η McDonald’s στις ΗΠΑ προσπαθεί να ανακάμψει από τη χαμηλότερη δυναμική πωλήσεων, καθώς οι καταναλωτές, επηρεασμένοι από τα χρόνια υψηλού πληθωρισμού, επισκέπτονται λιγότερο συχνά τα εστιατόρια.

Restaurant > NEXT: Ανακαινίσεις, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη

Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου αποτελεί η αναμόρφωση των εστιατορίων, μια διαδικασία που η McDonald’s ζητά από τους franchisees να πραγματοποιούν περίπου κάθε δέκα χρόνια.

Παράλληλα, η εταιρεία παρουσιάζει το πρόγραμμα Restaurant > NEXT, το οποίο περιλαμβάνει αναβαθμίσεις στον εξοπλισμό, την τεχνολογία και τις καθημερινές λειτουργίες των καταστημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το ArchIQ, ένα λειτουργικό σύστημα βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των εστιατορίων.

Οι αλλαγές αυτές, όμως, απαιτούν σημαντικές επενδύσεις από τους δικαιοδόχους. Για τον λόγο αυτό, η McDonald’s σχεδιάζει να προσφέρει οικονομική υποστήριξη μέσω ελαφρύνσεων στα ενοίκια αλλά και άμεσης χρηματοδότησης.

Μέχρι το 2036, η εταιρεία προβλέπει δαπάνες έως 8,5 δισ. δολάρια για την επιτάχυνση των επενδύσεων των franchisees στο πρόγραμμα αναβάθμισης των εστιατορίων.

Από το ποσό αυτό, περίπου 5 δισ. δολάρια αναμένεται να διατεθούν έως το 2030. Παράλληλα, η McDonald’s εκτιμά ότι θα επενδύσει από 1,5 έως 2 δισ. δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες μεταξύ 2027 και 2030 για την επιτάχυνση του NEXT, πέρα από τις συνήθεις ετήσιες επενδύσεις περίπου 3 δισ. δολαρίων.

Στόχος η αύξηση της κερδοφορίας

Οι επενδύσεις δημιουργούν νέες απαιτήσεις για τους franchisees, οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος από τις τιμές του βοδινού κρέατος και το κόστος εργασίας.

Η διοίκηση της McDonald’s, ωστόσο, εκτιμά ότι οι αναβαθμίσεις θα αποδώσουν σημαντικά οφέλη. Η εταιρεία υπολογίζει ότι οι βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα θα αυξήσουν κατά περίπου 100.000 δολάρια ετησίως τις ταμειακές ροές του μέσου αμερικανικού εστιατορίου.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η απόδοση της επένδυσης για τους δικαιοδόχους θα επιτευχθεί σε περίπου τέσσερα χρόνια.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία επιδιώκει να μειώσει το κόστος σε άλλους τομείς, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα. Ο στόχος για το 2030 είναι το λειτουργικό περιθώριο κέρδους να διαμορφωθεί στο χαμηλό έως μεσαίο εύρος του 50%.

Το 2025, το λειτουργικό περιθώριο της McDonald’s ανήλθε σε 46,1%.

Μέρος της βελτίωσης αναμένεται να προέλθει από τον περιορισμό των γενικών και διοικητικών εξόδων. Έως το 2030, η εταιρεία προβλέπει ότι οι δαπάνες αυτές θα αντιστοιχούν περίπου στο 1,9% των συνολικών πωλήσεων του συστήματος, έναντι πρόβλεψης 2,2% για το 2026.

Παγκόσμια ανάπτυξη με έμφαση σε κοτόπουλο και ροφήματα

Η McDonald’s διατηρεί παράλληλα τον στόχο για διεθνή ανάπτυξη, μέρος της οποίας θα προέλθει από νέα εστιατόρια.

Το 2027, η εταιρεία εκτιμά ότι τα νέα καταστήματα θα συνεισφέρουν περίπου 2,5% στην αύξηση των συνολικών πωλήσεων του συστήματος. Μέχρι το 2030, η συμβολή αυτή αναμένεται να περιοριστεί περίπου στο 2%.

Τα τελευταία χρόνια, ο όμιλος έχει δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε κατηγορίες πέρα από τα κλασικά προϊόντα βοδινού, κυρίως στο κοτόπουλο και τα ροφήματα.

Έως το 2030, η McDonald’s θέλει να αυξήσει το παγκόσμιο μερίδιό της στις δύο αυτές κατηγορίες κατά περίπου 1,5 ποσοστιαία μονάδα σε κάθε μία.

Παράλληλα, δεν εγκαταλείπει το βασικό της προϊόν. Η εταιρεία θέλει να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην κατηγορία του βοδινού κρέατος.

Νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού

Για τον στόχο αυτό, η McDonald’s θα εφαρμόσει το πολυετές πρόγραμμα εκπαίδευσης εργαζομένων «Make It Golden», με στόχο τη μεγαλύτερη συνέπεια στην ποιότητα, τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη και την καλύτερη εξυπηρέτηση.

Η εφαρμογή του προγράμματος ξεκινά στις 5 Οκτωβρίου, ημερομηνία που συμπίπτει με την επέτειο γέννησης του Ray Kroc, του ανθρώπου που μετέτρεψε ένα μικρό εστιατόριο burger σε έναν παγκόσμιο όμιλο.

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