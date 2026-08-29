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Η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από μαθητές και εφήβους αυξάνεται με μεγάλη ταχύτητα, μετατρέποντας το ChatGPT από ένα απλό ψηφιακό εργαλείο σε μέρος της καθημερινής τους ζωής. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η OpenAI προχωρά στη δημιουργία μιας ειδικής εμπειρίας ChatGPT για χρήστες ηλικίας 13 έως 17 ετών, με αυστηρότερες δικλίδες ασφαλείας, διαφορετική αντιμετώπιση ευαίσθητων θεμάτων και εργαλεία που επιχειρούν να ενθαρρύνουν περισσότερο τη μάθηση παρά την παροχή έτοιμων απαντήσεων.

Η νέα έκδοση αναμένεται να τεθεί σε κυκλοφορία την Τρίτη, ξημερώματα Τετάρτης για την Ελλάδα, και αποτελεί ουσιαστικά μια προσπάθεια προσαρμογής του chatbot στις ιδιαίτερες ανάγκες των ανηλίκων. Βασική φιλοσοφία είναι ότι ένας έφηβος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ούτε όπως ένας ενήλικος χρήστης ούτε σαν μικρό παιδί.

Η Ann O’Leary, αντιπρόεδρος παγκόσμιας πολιτικής της OpenAI, εξηγεί ότι στόχος είναι το σύστημα να ανταποκρίνεται στο κατάλληλο αναπτυξιακό στάδιο των εφήβων, χωρίς να τους υποτιμά, αλλά ταυτόχρονα χωρίς να τους εκθέτει σε υλικό που δεν είναι κατάλληλο για την ηλικία τους.

Αυστηρότερα όρια στις ευαίσθητες συζητήσεις

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της νέας εμπειρίας αφορά τους περιορισμούς γύρω από ευαίσθητα ή δυνητικά επικίνδυνα θέματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται συζητήσεις που σχετίζονται με την αυτοκτονία και τον αυτοτραυματισμό, τις διατροφικές διαταραχές, τις ουσίες και περιεχόμενο σεξουαλικής φύσεως.

Η ανάγκη για ισχυρότερες δικλίδες ασφαλείας έχει αναδειχθεί και από δοκιμές στις οποίες ερευνητές εμφανίζονταν ως ευάλωτοι ανήλικοι χρήστες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ChatGPT, παρότι αρχικά προειδοποιούσε για τους κινδύνους, μπορούσε στη συνέχεια να δώσει υπερβολικά λεπτομερείς πληροφορίες όταν δεχόταν επίμονες ερωτήσεις.

Μεταξύ των προβληματικών περιπτώσεων που έχουν καταγραφεί ήταν απαντήσεις προς χρήστες που παρουσιάζονταν ως 13χρονοι σχετικά με κατανάλωση αλκοόλ ή χρήση κάνναβης, καθώς και επικίνδυνη καθοδήγηση γύρω από εξαιρετικά περιοριστικές δίαιτες, διατροφικές διαταραχές ή αυτοτραυματισμό.

Η νέα προσέγγιση επιχειρεί να περιορίσει τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη η υποστήριξη από ανθρώπους εκτός διαδικτύου. Ειδικό βάρος δίνεται στις διατροφικές διαταραχές, για τις οποίες προβλέπονται πρόσθετες ειδοποιήσεις και αυστηρότερος περιορισμός του περιεχομένου που μπορεί να παρέχει το chatbot.

Το ζητούμενο είναι το σύστημα να μπορεί να αναγνωρίζει καλύτερα πότε μια συζήτηση παύει να αποτελεί μια απλή ερώτηση και μετατρέπεται σε περίπτωση όπου απαιτείται μεγαλύτερη προστασία του ανήλικου χρήστη.

ChatGPT ως «βοηθός μελέτης» και όχι μηχανή έτοιμων λύσεων

Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή αφορά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο σχολείο. Η δυνατότητα ενός μαθητή να εισάγει μια άσκηση και να πάρει μέσα σε δευτερόλεπτα ολοκληρωμένη απάντηση έχει δημιουργήσει ένα νέο πρόβλημα για εκπαιδευτικούς, σχολεία και γονείς.

Η ειδική εμπειρία για εφήβους σχεδιάζεται ώστε να κινείται προς διαφορετική κατεύθυνση. Αντί να λειτουργεί ως «μηχανή έτοιμων απαντήσεων», στόχος είναι να καθοδηγεί τον μαθητή βήμα προς βήμα, βοηθώντας τον να κατανοήσει το πρόβλημα και να φτάσει ο ίδιος στη λύση.

Η προσέγγιση αυτή συνδέεται με τη γενικότερη προσπάθεια αξιοποίησης του ChatGPT ως εκπαιδευτικού εργαλείου. Η OpenAI διαθέτει ήδη προϊόντα και λειτουργίες προσανατολισμένα στην εκπαίδευση, ενώ η προσαρμογή της εμπειρίας για σχολικές εργασίες δημιουργεί νέες δυνατότητες για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία.

Το μεγάλο στοίχημα είναι να βρεθεί η ισορροπία ανάμεσα στην παροχή βοήθειας και στην αποφυγή μιας κατάστασης όπου το AI αναλαμβάνει ουσιαστικά τη σκέψη και την εργασία του μαθητή.

Πώς θα αναγνωρίζονται οι ανήλικοι χρήστες

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο ένας λογαριασμός θα εντάσσεται στην εμπειρία για εφήβους. Η ηλικία δεν βασίζεται αποκλειστικά σε άμεση επαλήθευση ταυτότητας. Χρησιμοποιούνται επίσης συστήματα εκτίμησης ηλικίας, τα οποία μπορούν να αξιολογούν διάφορα σήματα για να εκτιμήσουν εάν ένας χρήστης είναι πιθανό να βρίσκεται κάτω από το όριο των 18 ετών.

Όταν κάποιος δηλώσει ότι είναι ανήλικος ή το σύστημα τον αναγνωρίσει ως πιθανό χρήστη κάτω των 18 ετών, μπορεί να μεταφέρεται αυτόματα στην περισσότερο προστατευμένη εμπειρία για εφήβους.

Πρόκειται για μια λογική που συναντάται ευρύτερα στις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς οι τεχνολογικές εταιρείες επιχειρούν να δημιουργήσουν διαφορετικό περιβάλλον για τους ανήλικους χρήστες, με αυστηρότερους κανόνες περιεχομένου και πρόσθετες προστασίες.

«Ώρες ησυχίας» και γονικοί έλεγχοι

Ένα ακόμη επίπεδο προστασίας προσφέρουν οι γονικοί έλεγχοι. Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης των λογαριασμών απαιτείται η συγκατάθεση τόσο του εφήβου όσο και του γονέα ή κηδεμόνα.

Οι γονείς που έχουν συνδέσει τον λογαριασμό τους με εκείνον του παιδιού τους μπορούν να καθορίζουν συγκεκριμένες «ώρες ησυχίας», κατά τις οποίες ο έφηβος δεν θα έχει πρόσβαση στο ChatGPT. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να περιοριστεί η υπερβολική ή ακατάλληλη χρονικά χρήση της υπηρεσίας.

Προβλέπονται επίσης ειδοποιήσεις ασφαλείας σε περιορισμένες περιπτώσεις ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου, όπως όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένας χρήστης ενδέχεται να κινδυνεύει να βλάψει τον εαυτό του.

Η βασική αρχή, πάντως, είναι ότι η ασφάλεια της εφηβικής εμπειρίας δεν θα πρέπει να εξαρτάται αποκλειστικά από την ενεργοποίηση των γονικών ελέγχων. Οι αυξημένες προστασίες σχεδιάζονται ώστε να εφαρμόζονται στην ίδια την εμπειρία του ανήλικου χρήστη, ακόμη και όταν ο λογαριασμός δεν έχει συνδεθεί με εκείνον ενός γονέα.

Η νέα προσέγγιση αποτυπώνει τελικά ένα ευρύτερο ζήτημα που θα απασχολήσει όλο και περισσότερο την τεχνολογική και εκπαιδευτική κοινότητα. Καθώς η γενετική τεχνητή νοημοσύνη γίνεται καθημερινό εργαλείο για μια ολόκληρη γενιά μαθητών, το ερώτημα δεν είναι πλέον εάν οι έφηβοι θα τη χρησιμοποιούν, αλλά υπό ποιους κανόνες, με ποιες προστασίες και με ποιον τρόπο μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος της εκπαίδευσης χωρίς να δημιουργεί νέους κινδύνους.

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