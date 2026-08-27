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Μια συμφωνία που μπορεί να αποδειχθεί σημείο καμπής για ολόκληρη τη βιομηχανία των social media έκλεισε η Meta με δεκάδες αμερικανικές Πολιτείες. Το συνολικό ύψος των διακανονισμών φθάνει τα 18 δισ. δολάρια, όμως η μεγαλύτερη αλλαγή δεν βρίσκεται στο οικονομικό σκέλος: αφορά στους νέους κανόνες που θα πρέπει να εφαρμόσει η εταιρεία για την προστασία των ανηλίκων σε Instagram και Facebook.

Η συμφωνία δημιουργεί στην πράξη ένα πιθανό νέο πρότυπο λειτουργίας για τις μεγάλες πλατφόρμες, καθώς η Meta καλεί πλέον ανοικτά το TikTok και το YouTube να ακολουθήσουν. Εάν το πλαίσιο επεκταθεί και σε άλλες εταιρείες, θα μπορούσε να επιφέρει μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι ανήλικοι χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα στις ΗΠΑ.

Τι αλλάζει σε Instagram και Facebook

Η μεγαλύτερη συμφωνία αφορά 47 αμερικανικές Πολιτείες και προβλέπει ότι η Meta θα καταβάλει 17 δισ. δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία. Παράλληλα, θα πρέπει να εφαρμόσει σειρά περιορισμών στους λογαριασμούς νεαρών χρηστών.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η απόκρυψη του αριθμού των likes, η απαγόρευση των λεγόμενων beauty filters, αλλά και η δυνατότητα απενεργοποίησης των αλγορίθμων προτάσεων που θεωρείται ότι ενθαρρύνουν την παρατεταμένη χρήση των εφαρμογών.

Η Meta θα πρέπει επίσης να ενισχύσει τους μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας, να επιβάλει χρονικούς περιορισμούς στη χρήση των υπηρεσιών της από ανηλίκους και να υπόκειται σε ανεξάρτητους ελέγχους για πέντε χρόνια.

Παράλληλα, το Τέξας κατέληξε σε ξεχωριστό διακανονισμό με τη Meta, αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων.

Από τις δικαστικές αίθουσες σε νέο πρότυπο για τα social media

Η συμφωνία ήρθε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη αστική δίκη με επίκεντρο τις κατηγορίες της Καλιφόρνιας και περισσότερων από δύο δεκάδων ακόμη Πολιτειών ότι η Meta είχε σχεδιάσει τις πλατφόρμες της με τρόπο που ενθάρρυνε τον εθισμό των παιδιών, χωρίς να ενημερώνει επαρκώς για τους πιθανούς κινδύνους.

Η εξέλιξη αποκτά μεγαλύτερη σημασία επειδή το αμερικανικό Κογκρέσο δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να θεσπίσει ένα συνολικό ομοσπονδιακό πλαίσιο για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο. Έτσι, οι δικαστικές συμφωνίες αρχίζουν ουσιαστικά να καλύπτουν μέρος του νομοθετικού κενού.

Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα μπορεί να είναι η δημιουργία ενός de facto προτύπου επαλήθευσης ηλικίας για τα κοινωνικά δίκτυα. Πρόκειται για ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο ζήτημα στις ΗΠΑ, καθώς η ανάγκη προστασίας των ανηλίκων συγκρούεται με ανησυχίες για την ιδιωτικότητα και τη χρήση προσωπικών δεδομένων για την πιστοποίηση της ηλικίας.

Η πίεση περνά σε TikTok και YouTube

Η Meta επιχειρεί πλέον να μετατρέψει τον συμβιβασμό σε κανόνα για ολόκληρο τον τεχνολογικό κλάδο. Η εταιρεία κάλεσε δημόσια το TikTok και το YouTube της Google να εφαρμόσουν άμεσα αντίστοιχο πλαίσιο, υποστηρίζοντας ότι οι νέες δικλίδες προστασίας μπορούν να λειτουργήσουν μόνο εφόσον υιοθετηθούν ευρύτερα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μάλιστα, η Meta σχεδιάζει εκστρατεία δημόσιας πίεσης προς άλλες εταιρείες προκειμένου να τις ωθήσει να ακολουθήσουν. Ωστόσο, στελέχη άλλων τεχνολογικών επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τη συμφωνία, θεωρώντας ότι ορισμένοι από τους όρους της θα μπορούσαν να επιβαρύνουν σημαντικά τη λειτουργία άλλων online πλατφορμών.

Το πλαίσιο θα ισχύσει για δέκα χρόνια και, τουλάχιστον προς το παρόν, δεσμεύει μόνο τη Meta. Δεν θεσπίζει επίσης γενική νομική υποχρέωση των πλατφορμών να αποτρέπουν κάθε εύλογα προβλέψιμη βλάβη σε ανηλίκους, κάτι που οργανώσεις για την online ασφάλεια εξακολουθούν να ζητούν από το Κογκρέσο.

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