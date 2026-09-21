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Σε κοινή δικαστική προσφυγή κατά του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχωρούν MS NOW, CNN και Politico, ζητώντας από ομοσπονδιακό δικαστή να ακυρώσει την πλήρη απαγόρευση πρόσβασης των τριών μέσων ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο.

Οι δημοσιογράφοι των τριών μέσων εμποδίστηκαν να εισέλθουν στον Λευκό Οίκο το Σάββατο, μία ημέρα αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι τους απαγορεύει να εργάζονται εκεί λόγω της κάλυψης της κυβέρνησής του. Η απαγόρευση είχε ανακοινωθεί την Παρασκευή, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να κατηγορεί τα συγκεκριμένα μέσα ότι δημοσιεύουν «επινοήσεις και ψέματα» και να προειδοποιεί ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα μέσα. Η ανακοίνωση του αποκλεισμού επιβεβαιώνεται και από δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Στην αγωγή τους, τα τρία μέσα υποστηρίζουν ότι η απαγόρευση συνιστά άμεση επίθεση στην Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος και παραβιάζει θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές.

Όπως σημειώνεται στο κείμενο της προσφυγής, το οποίο πρόκειται να κατατεθεί στο ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον, οι Πρόεδροι των ΗΠΑ από τα πρώτα χρόνια της Δημοκρατίας διαφωνούσαν και διαμαρτύρονταν για τον τρόπο με τον οποίο ο Τύπος κάλυπτε τις κυβερνήσεις τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, το Σύνταγμα προστατεύει τα δικαιώματα των ειδησεογραφικών οργανισμών και των δημοσιογράφων του Λευκού Οίκου σε σχέση με τις διαπιστεύσεις τους και την πρόσβαση που αυτές τους παρέχουν, προκειμένου να καλύπτουν τις δραστηριότητες της αμερικανικής προεδρίας προς όφελος του κοινού.

Τα τρία μέσα υποστηρίζουν ότι κανένας κυβερνητικός αξιωματούχος δεν μπορεί να τους στερεί αυτά τα δικαιώματα αυθαίρετα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή διαδικασία.

Ζητούν άμεση αποκατάσταση των διαπιστεύσεων

Τα CNN, MS NOW και Politico πρόκειται να καταθέσουν κοινό αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής, με την οποία θα ζητούν να απαγορευτεί στον Τραμπ και στους υπόλοιπους εναγόμενους να προχωρήσουν σε περαιτέρω εφαρμογή του αποκλεισμού.

Παράλληλα, ζητούν την άμεση αποκατάσταση των μόνιμων δημοσιογραφικών διαπιστεύσεων, των λεγόμενων «hard passes», οι οποίες επιτρέπουν στους δημοσιογράφους τους να έχουν πρόσβαση στον Λευκό Οίκο.

Εκτός από τον Τραμπ, ως εναγόμενοι αναφέρονται ο σύμβουλός του για θέματα επικοινωνίας Στίβεν Τσουνγκ, η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και ο διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ Σον Κάραν.

Το βράδυ της Κυριακής, ο Λευκός Οίκος αφαίρεσε επίσης το CNN από την προγραμματισμένη σειρά συμμετοχής του στο δημοσιογραφικό pool που συνοδεύει τις μετακινήσεις του Προέδρου. Το pool επρόκειτο να ταξιδέψει τη Δευτέρα μαζί με τον Τραμπ στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Ανακοινώνοντας την απόφασή του την Παρασκευή, ο Τραμπ κατηγόρησε τα τρία μέσα ότι δημοσιεύουν ψευδείς ειδήσεις για τον ίδιο και την κυβέρνησή του.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποίησε ότι μπορεί να ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης, τα οποία χαρακτήρισε «Fake News Media Outlets». Ερωτηθείς αργότερα για την απόφασή του, ο Τραμπ αναφέρθηκε στη συνολική κάλυψη των τριών μέσων, λέγοντας ότι «κάποια στιγμή το βαριέσαι».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης την Παρασκευή ότι θεωρεί χρήσιμη την εφαρμογή της απαγόρευσης ακόμη και εάν αυτή τελικά ανατραπεί από δικαστήριο.

Τα MS NOW, CNN και Politico είχαν ήδη αντιδράσει δημόσια στον αποκλεισμό. Το MS NOW ανέφερε το Σάββατο ότι οι δημοσιογράφοι του δεν είχαν τη δυνατότητα να εισέλθουν στους χώρους του Λευκού Οίκου και δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων που, κατά τη θέση του, απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία.

Η προηγούμενη δικαστική μάχη με το Associated Press

Η νέα προσφυγή κατατίθεται στο ίδιο δικαστήριο όπου εκκρεμεί η δικαστική διαμάχη του Associated Press (AP) με τον Λευκό Οίκο σχετικά με περιορισμούς στην πρόσβαση των δημοσιογράφων του πρακτορείου σε συγκεκριμένους χώρους, μεταξύ των οποίων το Οβάλ Γραφείο και το Air Force One.

Η διαμάχη είχε ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2025, μετά την απόφαση του AP να μην υιοθετήσει στις συνήθεις αναφορές του τη μετονομασία από τον Τραμπ του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής».

Τον Απρίλιο του 2025, ο δικαστής Τρέβορ ΜακΦάντεν είχε κρίνει ότι ο μερικός αποκλεισμός των δημοσιογράφων του AP παραβίαζε την Πρώτη Τροπολογία και είχε διατάξει να δοθεί στο πρακτορείο η ίδια πρόσβαση με τα υπόλοιπα μέλη του προεδρικού δημοσιογραφικού pool.

Στην απόφασή του, ο ΜακΦάντεν είχε επισημάνει ότι, εφόσον η κυβέρνηση παρέχει πρόσβαση σε ορισμένους δημοσιογράφους, δεν μπορεί στη συνέχεια να την αρνείται σε άλλους εξαιτίας των απόψεών τους.

Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2025, τριμελές εφετειακό δικαστήριο, με ψήφους 2-1, ανέστειλε την εφαρμογή της απόφασης του ΜακΦάντεν όσο εξετάζεται η έφεση της κυβέρνησης. Σύμφωνα με το CNBC, το δικαστήριο άκουσε τα επιχειρήματα των δύο πλευρών τον Νοέμβριο, αλλά δεν έχει ακόμη εκδώσει απόφαση.

Στο μεταξύ, αντί να επαναφέρει το Associated Press στους χώρους στους οποίους έχει πρόσβαση το προεδρικό pool, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την κατάργηση του λεγόμενου wire pool, στο οποίο συμμετείχαν επί δεκαετίες το AP, το Bloomberg και το Reuters.

Το Knight First Amendment Institute του Πανεπιστημίου Κολούμπια υποστήριξε μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι η νέα απαγόρευση είναι πιθανό να αντιμετωπίσει σοβαρά συνταγματικά εμπόδια στα δικαστήρια. Πρόκειται για τη θέση του Ινστιτούτου και όχι για δικαστική κρίση επί της νέας υπόθεσης.

Αντίστοιχα, η πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, Τζάκι Χάινριχ, δήλωσε ότι ο ελεύθερος και ανεξάρτητος Τύπος πρέπει να μπορεί να ελέγχει όσους ασκούν εξουσία, ανεξάρτητα από το εάν η κάλυψη είναι αρεστή στους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

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