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Με προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,9 δισ. ευρώ και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, η Alpha Bank ολοκλήρωσε άλλη μία επιτυχημένη έξοδο στις διεθνείς χρηματαγορές, συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών σε έκδοση ελληνικής τράπεζας από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μ. Ανατολή και μετά.

Οι νέες ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred Bonds) συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ, τιμολογήθηκαν με περιθώριο 85 μονάδων βάσης έναντι του αντίστοιχου mid-swap, που αποτελεί το χαμηλότερο spread που έχει επιτύχει ποτέ η Alpha Bank σε αντίστοιχη έκδοση.

Οι νέες ομολογίες έχουν διάρκεια 4,5 ετών, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης μετά από 3,5 έτη και εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό χρηματοδότησης της Alpha Bank, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της Τράπεζας στις διεθνείς χρηματαγορές και τη χρηματοδοτική της ευελιξία.

Στη διαπραγμάτευση των όρων των Ομολογιών συμμετείχαν περισσότεροι από 110 θεσμικοί επενδυτές, ενώ το 79% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε επενδυτές του εξωτερικού, κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (33%), Γερμανία κι Ελβετία (13%), Γαλλία (12%), Βέλγιο και Ολλανδία (10%). Η ισχυρή συμμετοχή της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας και το υψηλό επίπεδο ζήτησης αντανακλούν τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών στο πιστωτικό προφίλ και τη στρατηγική της Alpha Bank.

Η συγκεκριμένη τιμολόγηση εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού χρηματοδότησης της Τράπεζας και ενισχύει τη διαρκή και ενεργό παρουσία της στις διεθνείς αγορές χρέους. Πρόκειται για την τρίτη τιμολόγηση Ομολογιών Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Senior Preferred Bond) της Alpha Bank τον τελευταίο χρόνο.

Ως Συντονιστές της Έκδοσης (Joint Bookrunners) ενήργησαν οι AXIA, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Société Générale, UBS και UniCredit.

Η Chief of Global Markets and Group Treasurer της Alpha Bank, κ. Κατερίνα Μαρμαρά, δήλωσε: «Η συναλλαγή αναδεικνύει την ικανότητα της Alpha Bank να αξιοποιεί με ταχύτητα και συνέπεια τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι αγορές, ακόμη και σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας. Η ισχυρή ζήτηση και η σημαντική βελτίωση της τιμολόγησης νεών ομολογιών επιβεβαιώνουν την ποιότητα της επενδυτικής μας βάσης και ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της Alpha Bank στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, αποτελώντας σημαντικό στοιχείο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μας».

Η ανακοίνωση της Alpha Bank στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. (εφεξής η «Alpha Bank») ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε στις 18.09.2026 την τιμολόγηση της έκδοσης Προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred), ύψους 700 εκατ. και λήξεως στις 28 Μαρτίου 2031 (οι «Νέες Ομολογίες»). Οι Νέες Ομολογίες εκδίδονται με δυνατότητα ανάκλησης στα τρεισήμισυ (3,5) έτη και με κουπόνι 4,3888%. Η ζήτηση για τις Νέες Ομολογίες άγγιξε ποσό Ευρώ 2.9 δις, ενώ το τελικό βιβλίο προσφορών έκλεισε στα Ευρώ 2,6 δις.

H έκδοση των Νέων Ομολογιών συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 110 επενδυτών και καλύφθηκε κατά 95% από διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και εταιρείες wealth management. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 79% της έκδοσης τοποθετήθηκε εκτός Ελλάδος, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών στις προοπτικές του ομίλου και της χώρας.

Παράλληλα, η Alpha Bank απηύθυνε πρόσκληση για την εξαγορά (η «Πρόταση») των Προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred) ύψους Ευρώ 500 εκατ. και λήξεως το 2028 (ISIN: XS2388172855) εκδόσεως της Alpha Bank στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 (εφεξής οι «Ομολογίες»). Η Πρόταση πραγματοποιήθηκε σε εθελοντική βάση, στο πλαίσιο ενεργητικής διαχείρισης του παθητικού της Alpha Bank, επιτρέποντας στους επενδυτές τη μεταφορά της θέσης τους στη νέα έκδοση.

Οι AXIA Ventures Group Ltd, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, Société Générale, UBS Europe SE, και UniCredit Bank GmbH ενεργούν ως Διαχειριστές της Πρότασης και ως Από Κοινού Επικεφαλής Διαχειριστές (Joint Lead Managers) της έκδοσης των Νέων Ομολογιών.

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