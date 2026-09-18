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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι απαγορεύει «με άμεση ισχύ» την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα και επικρίνοντας την κάλυψη της επικαιρότητας από τους συγκεκριμένους οργανισμούς.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να δημοσιεύουν συνεχώς «επινοήσεις και ψέματα» όταν καλύπτουν τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνησή του ή τις ΗΠΑ.

Τα δύο τηλεοπτικά δίκτυα, ο ενημερωτικός ιστότοπος και η Εθνική Λέσχη Τύπου (National Press Club) δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα καλέσει τηλεοπτικά δίκτυα να διακόψουν κωμικές εκπομπές ή ενημερωτικά προγράμματα που, όπως υποστηρίζει, τον επικρίνουν, τον σατιρίζουν ή ασκούν κριτική στην κυβέρνησή του. Παράλληλα, έχει ζητήσει από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) να αφαιρέσει άδειες τηλεοπτικών σταθμών, μετά την κριτική του για την ειδησεογραφική τους κάλυψη ή άλλα προγράμματα.

Πρόσφατα, ο 80χρονος Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος απέκλεισε το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press από το Οβάλ Γραφείο, επειδή αρνήθηκε να υιοθετήσει την ονομασία «Κόλπος της Αμερικής» για τον Κόλπο του Μεξικού.

Η σημερινή ανακοίνωση, οι συνέπειες της οποίας παραμένουν προς το παρόν ασαφείς, έρχεται σε μια πολιτικά δύσκολη συγκυρία για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η δημοτικότητά του έχει υποχωρήσει λόγω του υψηλού κόστους ζωής, της ανόδου των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ, αλλά και των αντιδράσεων για την απόφασή του να ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν.

Με βάση τις δημοσκοπήσεις, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να χάσει τον έλεγχο του ενός ή ακόμη και των δύο Σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

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