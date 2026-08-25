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Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν δεσμεύτηκαν για την υλοποίηση μιας επένδυσης ύψους 6 δισ. ευρώ (7 δισ. δολάρια) για τη δημιουργία ενός τεράστιου θεματικού πάρκου βόρεια του Παρισιού.

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία τριών πάρκων ψυχαγωγίας, μεταξύ των οποίων και ενός εμπνευσμένου από τα manga και τη δημοφιλή ιαπωνική σειρά anime Dragon Ball Z.

«Δεν έχουμε δει κάτι αντίστοιχο από την Disneyland Paris», ανέφερε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο X τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες από 20.000 θέσεις εργασίας.

Η ανακοίνωση έγινε μετά τη διήμερη επίσημη επίσκεψη του Σαουδάραβα διαδόχου στη Γαλλία. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν, μεταξύ άλλων, το κοινό ενδιαφέρον τους για τα κόμικς και τα anime, με τον Μακρόν να αναφέρεται στο «πάθος του για τα manga», αλλά και στην αποφασιστικότητά του να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις στη Γαλλία.

Une annonce hors normes. Vous connaissez mon intérêt pour les mangas. Vous savez aussi ma détermination à attirer en France les investissements qui créent des emplois et rendent possibles les projets les plus ambitieux. Avec l’Arabie saoudite, nous faisons une annonce sans… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 24, 2026

Το «Choose France» και η μάχη για ξένες επενδύσεις

Ο Γάλλος Πρόεδρος έχει μετατρέψει τις συνόδους «Choose France» σε βασικό εργαλείο για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων στη χώρα. Τον Ιούνιο ανακοίνωσε ότι επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο είχαν δεσμευτεί για επενδύσεις 108 δισ. δολαρίων σε 71 έργα.

«Αυτή είναι η ουσία του Choose France: να αναζητούμε τα πιο φιλόδοξα έργα και να κάνουμε τη Γαλλία τη χώρα όπου αυτά γίνονται πραγματικότητα. Να δημιουργούμε θέσεις εργασίας. Να κάνουμε τη Γαλλία να λάμπει», ανέφερε ο Μακρόν.

Το Dragon Ball Z αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα ιαπωνικά anime διεθνώς. Η ιστορία του franchise ξεκινά από τη δεκαετία του 1980, ενώ στη συνέχεια απέκτησε τεράστιο κοινό εκτός Ιαπωνίας και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με την πάροδο των ετών, το brand επεκτάθηκε πολύ πέρα από την τηλεοπτική σειρά, δημιουργώντας μια ολόκληρη εμπορική βιομηχανία γύρω από κινηματογραφικές παραγωγές, βιντεοπαιχνίδια και προϊόντα merchandising.

Δισεκατομμύρια στα θεματικά πάρκα της Ευρώπης

Η Γαλλία δεν είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που προσελκύει μεγάλες επενδύσεις στον κλάδο των θεματικών πάρκων.

Τον Ιούνιο, η Comcast δεσμεύτηκε να επενδύσει περισσότερα από 8 δισ. δολάρια στη Βρετανία για την ανάπτυξη του πρώτου θεματικού resort της Universal στην Ευρώπη.

Το συγκρότημα, το οποίο θα βρίσκεται περίπου 45 λεπτά από το Λονδίνο, προβλέπεται να περιλαμβάνει θεματικές περιοχές μεγάλης κλίμακας, ξενοδοχείο 500 δωματίων και ένα ευρύτερο συγκρότημα ψυχαγωγίας.

Το project εντάσσεται σε μια γενικότερη επενδυτική στροφή των μεγαλύτερων ομίλων ψυχαγωγίας προς τα θεματικά πάρκα και τις εμπειρίες που συνδέονται με δημοφιλή κινηματογραφικά, τηλεοπτικά και gaming franchises.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η Walt Disney Company, η οποία βρίσκεται στη διαδικασία μιας τεράστιας επέκτασης των δραστηριοτήτων της στον συγκεκριμένο τομέα.

Το 2023, η Disney ανακοίνωσε σχέδιο επενδύσεων 60 δισ. δολαρίων στον κλάδο Experiences, ο οποίος περιλαμβάνει τα θεματικά πάρκα, τις κρουαζιέρες και τα καταναλωτικά προϊόντα. Από αυτά, περίπου 30 δισ. δολάρια προορίζονται για τα αμερικανικά θεματικά πάρκα Disney World και Disneyland.

Η ανάπτυξη των θεματικών πάρκων, πάντως, απαιτεί τεράστια κεφάλαια και δεν εγγυάται γρήγορες αποδόσεις. Τον Ιούνιο αναφέρθηκε ότι η Disney δεν έχει ακόμη ανακτήσει την επένδυση των 4,2 δισ. δολαρίων στην Disneyland Paris, περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά την έναρξη λειτουργίας της.

Η νέα επένδυση των 6 δισ. ευρώ στη Γαλλία έρχεται, επομένως, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός για μεγάλα projects ψυχαγωγίας εντείνεται στην Ευρώπη, με κυβερνήσεις και πολυεθνικούς ομίλους να ποντάρουν στις εμπειρίες, τον τουρισμό και τα ισχυρά διεθνή brands.

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