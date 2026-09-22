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Το φαινόμενο Ελ Νίνιο που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ειρηνικό Ωκεανό καταγράφει πρωτοφανή ένταση, σπάζοντας ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας αρκετούς μήνες πριν από την αναμενόμενη κορύφωσή του.

Τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι η θερμοκρασία στην περιοχή-κλειδί όπου εκδηλώνεται το φαινόμενο έφτασε τους 3,05°C πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 3,02°C που είχε καταγραφεί τον Νοέμβριο του 2015.

Η μέτρηση βασίζεται στον δείκτη ONI (Oceanic Niño Index), έναν από τους βασικούς δείκτες που χρησιμοποιούν οι μετεωρολόγοι για την παρακολούθηση του Ελ Νίνιο. Ο δείκτης βρίσκεται πλέον μια ανάσα από νέο ιστορικό υψηλό, καθώς απέχει μόλις 0,01 βαθμό Κελσίου από την επίδοση του 2015.

Το ισχυρότερο Ελ Νίνιο της σύγχρονης εποχής

Οι τελευταίες προβλέψεις δείχνουν ότι το φαινόμενο ενδέχεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με τον μέσο όρο 14 κλιματικών μοντέλων, η κορύφωση μπορεί να φτάσει τους 4°C κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για επίπεδα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν εξαιρετικά ασυνήθιστα, καθώς κάθε τιμή πάνω από 0,5°C θεωρείται Ελ Νίνιο, ενώ πάνω από τους 2°C το φαινόμενο χαρακτηρίζεται «πολύ ισχυρό» ή «σούπερ Ελ Νίνιο».

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο μπορεί να εξελιχθεί στο εντονότερο των τελευταίων αιώνων, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πλανήτης έχει ήδη θερμανθεί σημαντικά λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας και της συνεχιζόμενης χρήσης ορυκτών καυσίμων.

Ο συνδυασμός ενός ακραίου Ελ Νίνιο με την ήδη αυξημένη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιβάλλον για τα επόμενα χρόνια, με τους επιστήμονες να εκτιμούν ότι το 2027 μπορεί να αποτελέσει νέο ρεκόρ θερμότητας.

Από τις πυρκαγιές στις πλημμύρες

Οι επιπτώσεις του φαινομένου έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητές σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Στην Ινδονησία, η ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν ενισχύσει τις πυρκαγιές και τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Στην Ινδία, οι βροχοπτώσεις των μουσώνων εμφανίστηκαν μειωμένες, ενώ στην Κεντρική Αμερική η λειψυδρία έχει επηρεάσει τις καλλιέργειες και τη λειτουργία της Διώρυγας του Παναμά, δημιουργώντας προβλήματα στο παγκόσμιο εμπόριο.

Την ίδια στιγμή, άλλες περιοχές αντιμετωπίζουν το αντίθετο πρόβλημα. Το Ελ Νίνιο συνδέεται με έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες στη Νότια Αμερική, ενώ αυξημένοι κίνδυνοι καταγράφονται στο Κέρας της Αφρικής και σε περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο νότιο ημισφαίριο, η άνοδος της θερμοκρασίας και οι ξηρότερες συνθήκες αυξάνουν τον κίνδυνο μεγάλων πυρκαγιών σε χώρες όπως η Αυστραλία και η Νότια Αφρική.

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στο περιβάλλον. Ισχυρά επεισόδια Ελ Νίνιο στο παρελθόν έχουν προκαλέσει τεράστιες οικονομικές ζημιές, επηρεάζοντας την αγροτική παραγωγή, τις τιμές τροφίμων, τις μεταφορές και την ενεργειακή αγορά.

Η κλιματική αλλαγή αλλάζει το αποτύπωμα του φαινομένου

Οι επιστήμονες ανησυχούν ότι η σημερινή ένταση του Ελ Νίνιο δεν μπορεί να εξεταστεί ανεξάρτητα από την κλιματική αλλαγή. Το φαινόμενο λειτουργεί πάνω σε έναν πλανήτη που είναι ήδη θερμότερος σε σχέση με το παρελθόν, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει τις ακραίες εκδηλώσεις του.

Η επιστημονική κοινότητα επισημαίνει ότι οι παραδοσιακές επιπτώσεις του Ελ Νίνιο ενδέχεται πλέον να εμφανίζονται σε μεγαλύτερη κλίμακα, δυσκολεύοντας την προετοιμασία των κοινωνιών.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός έχει ενισχύσει την παρακολούθηση του φαινομένου, με στόχο την καλύτερη προειδοποίηση των χωρών απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Το βασικό μήνυμα των επιστημόνων είναι ότι το Ελ Νίνιο από μόνο του αποτελεί έναν φυσικό κύκλο του κλιματικού συστήματος. Όμως όταν εκδηλώνεται πάνω σε έναν πλανήτη που έχει ήδη θερμανθεί από τις ανθρώπινες εκπομπές, οι επιπτώσεις του γίνονται πολύ πιο έντονες.

Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν το σημερινό φαινόμενο θα αποτελέσει πράγματι το ισχυρότερο Ελ Νίνιο των τελευταίων αιώνων. Ωστόσο, οι ενδείξεις δείχνουν ότι ο πλανήτης εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένων κλιματικών πιέσεων, με επιπτώσεις που αφορούν πλέον όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και την παγκόσμια οικονομία και την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων.

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