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Η γαλλική οινοποιία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών, καθώς η παραγωγή κρασιού κινδυνεύει να υποχωρήσει το 2026 στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 70 ετών. Ακραίες θερμοκρασίες και ξηρασία πλήττουν τους αμπελώνες, ενώ την ίδια στιγμή η κατανάλωση μειώνεται και το κόστος παραγωγής αυξάνεται. Το γαλλικό υπουργείο Γεωργίας προειδοποιεί ότι αυτή θα είναι η τρίτη διαδοχική χρονιά μειωμένης παραγωγής.

Ο Φλοράν Λατούρ, διευθύνων σύμβουλος της Maison Louis Latour στη Βουργουνδία, ανέφερε, όπως μεταδίδει το CNBC, ότι λίγες ακόμη βροχοπτώσεις θα μπορούσαν να είχαν εξασφαλίσει μια εξαιρετική σοδειά τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα. Τελικά, η παραγωγή περιορίστηκε περίπου στο μισό, αν και η ποιότητα παρέμεινε υψηλή.

Το πρόβλημα εκτείνεται πλέον σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τον Ζαν-Μαρί Καρντεμπά του INSEEC Grande École, καμία οινοπαραγωγική περιοχή της Γαλλίας δεν είναι πλέον ασφαλής από τους καύσωνες. Μάλιστα, περιοχές με παραδοσιακά ηπιότερο κλίμα, όπως η Κοιλάδα του Λίγηρα και η Καμπανία, συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες πιέσεις. Αντίθετα, στο Μπορντό και το Λανγκεντόκ-Ρουσιγιόν καταγράφηκε μεγαλύτερη συγκομιδή σε σχέση με πέρυσι.

Ο τρύγος έρχεται όλο και νωρίτερα

Η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει ήδη το ημερολόγιο των οινοπαραγωγών. Στο κτήμα Latour, ο φετινός τρύγος άρχισε στις 14 Αυγούστου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Ο Λατούρ υπολογίζει ότι το μέσο χρονικό σημείο της συγκομιδής μετακινείται περίπου τρεις ημέρες νωρίτερα ανά δεκαετία, με αποτέλεσμα ο τρύγος να πραγματοποιείται σήμερα περίπου έναν μήνα νωρίτερα σε σχέση με τη δεκαετία του 1930. Αυτό δημιουργεί και προβλήματα στελέχωσης, καθώς τα οινοποιεία πρέπει να κινητοποιούν προσωπικό σχεδόν χωρίς προειδοποίηση.

Οι νέες συνθήκες προκαλούν παράλληλα συζήτηση γύρω από τους αυστηρούς κανόνες των γαλλικών ονομασιών προέλευσης. Το Château Lafleur αποχώρησε από τις επίσημες ονομασίες Pomerol και Bordeaux, υποστηρίζοντας ότι περιορισμοί που αφορούν την άρδευση, την πυκνότητα φύτευσης και τις επιτρεπόμενες ποικιλίες δυσκολεύουν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Κίνδυνος υποχώρησης στην τρίτη θέση

Οι επιπτώσεις είναι και οικονομικές. Η φετινή συγκομιδή θα μπορούσε να οδηγήσει τη Γαλλία στην τρίτη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων οινοπαραγωγών χωρών, ενώ πριν από 12 έως 15 χρόνια βρισκόταν πρώτη, μπροστά από την Ιταλία. Σήμερα η Ιταλία προηγείται καθαρά, ενώ και η Ισπανία θα μπορούσε να ξεπεράσει τη Γαλλία.

Η πίεση στα οινοποιεία αυξάνεται καθώς το κόστος ανεβαίνει και η ρευστότητα εξαντλείται. Οι επιχειρηματικές αποτυχίες στον κλάδο τριπλασιάστηκαν μεταξύ 2019 και 2025, ενώ η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε έκτακτη βοήθεια άνω του 1 δισ. ευρώ για αγρότες και αμπελουργούς που επλήγησαν από τους καύσωνες. Παράλληλα, η κυβέρνηση μείωσε την πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2026 στο 0,5% από 1%, εκτιμώντας ότι καύσωνες και ξηρασία θα κοστίσουν 0,1 ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ.

Πτώση κατανάλωσης και εκρίζωση αμπελώνων

Στην κλιματική πίεση προστίθεται η μακροχρόνια υποχώρηση της κατανάλωσης. Το ποσοστό των Γάλλων που κατανάλωναν κρασί καθημερινά μειώθηκε από σχεδόν 50% το 1960 σε λιγότερο από 10% το 2018, ενώ ο πληθωρισμός και οι δασμοί των τελευταίων ετών συνέβαλαν στη συσσώρευση αποθεμάτων.

Οι παραγωγοί απαντούν μειώνοντας την παραγωγική δυναμικότητα. Μόνο στο Μπορντό έχουν εκριζωθεί περίπου 20.000 εκτάρια αμπελώνων από το 2023, ενώ το 2026 προβλέπεται να απομακρυνθεί περίπου το 4% των αμπελώνων ολόκληρης της Γαλλίας. Το σχετικό κρατικό πρόγραμμα προβλέπει αποζημίωση 4.000 ευρώ ανά εκτάριο για την οριστική εκρίζωση των αμπελιών.

Μπροστά στην κρίση, ο κλάδος αναζητεί νέες διεξόδους μέσω διαφορετικών προϊόντων, νέων μορφών συσκευασίας και νέων αγορών. Οι ΗΠΑ θεωρούνται πεδίο δοκιμών για καινοτόμα προϊόντα, ενώ Νότια Αμερική, Βραζιλία και Ινδία εμφανίζουν προοπτικές για τις γαλλικές εξαγωγές. Παράλληλα, οι παραγωγοί στρέφονται περισσότερο στις νεότερες γενιές, επιχειρώντας να κάνουν τα ποιοτικά γαλλικά κρασιά πιο προσιτά και να επανασυστήσουν στους καταναλωτές την ιστορία και την ιδιαίτερη ταυτότητά τους.

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